 Ваут ван Арт - победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Дублине

Неудачи в гонке не помешали Вауту ван Арту одержать первую в сезоне победу в велокроссе

Ни неудачный старт, ни застрявшее в заднем переключателе полотенце не помешали 28-летнему бельгийскому велогонщику Вауту ван Арту (Jumbo-Visma) одержать первую в этом сезоне велокросса победу.

На этапе Кубка мира по велокроссу, который впервые прошёл в Дублине, Ваут ван Арт стартовал во втором ряду, так как участвовал только во втором велокроссе сезона 2022/23. На втором круге он потерял равновесие, но быстро вернулся в группу лидеров.

На третьем круге чемпион мира по велокроссу Том Пидкок (INEOS Grenadiers), чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Pauwels Sauzen-Bingoal ) и лидер общего зачёта Кубка мира Лауренс Свек (Crelan-Fristads) возглавили группу лидеров.

На четвёртом круге Том Пидкок вышел на первую позицию и создал просвет, а Ваут ван Арт переместился из середины группы на вторую позицию. Но во время прохождения сектора пит-стопа Ван Арт, который не собирался менять велосипед, приблизившись к ограждениям, зацепил полотенце одного из механиков. Оно намоталось на задний переключатель, и Вауту ван Арту пришлось бегом вернуться и поменять велосипед.

Пока бельгийский велогонщик, потерявший около 16 секунд, догонял группу лидеров, Тома Пидкока на первой позиции сменил Лауренс Свек, затем Эли Изербит. На шестом круге Ваут ван Арт уже отыграл отставание, а перед началом песчаного сектора обошёл Изербита и уехал от соперников к своей первой в сезоне победе. Лауренс Свек финишировал через 14 секунд после Ваута ван Арта, а Том Пидкок, боровшийся с Ларсом ван дер Хааром (Baloise Trek Lions) за подиум, опередил нидерландского кроссмена и финишировал 3-м.

Ваут ван Арт: «Это был чистейший велокросс. Приятно познакомиться с ирландскими болельщиками. Трасса была очень интересной, ситуация всё время менялась. Болельщиков было очень много, очень горжусь, что выступал здесь. Теперь могу сказать, что никогда не проигрывал велогонки в Ирландии.

Для меня гонка была очень трудной, особенно морально. На старте немного просчитался, потому что немного не хватает гоночного ритма, к тому же вначале я был слишком далеко сзади. Один раз чуть не упал, а когда почувствовал себя лучше, случилась механическая проблема.

Просто ужасно не повезло. Я поехал вплотную к правой стороне, где были механики, и случайно захватил полотенце механика, оно соскользнуло на колесо и застряло в заднем переключателе. Думаю, мне повезло, что я сразу это увидел и смог бегом вернуться назад, чтобы взять новый велосипед.

Я не волновался, видел, что впереди не атакуют в полную силу, поэтому довольно быстро понял, что у меня остался шанс. В кроссе всегда важно сохранять спокойствие, что бы ни случилось. В большинстве случаев я никогда не сбавляю скорость до финиша, сегодня у меня тоже был такой план. К счастью, я не сдался».