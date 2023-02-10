Матье ван дер Пул — пятикратный чемпион мира по велокроссу

Матье ван дер Пул: "Приятно стать чемпионом мира в велокроссе, но на сезон шоссе начну с нуля"

28-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin – Deceuninck Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) в пятый раз стал чемпионом мира по велокроссу, но впервые выиграл титул в своей родной стране, в городе, откуда родом его отец – Хоогерхайде.

Уже с первого из 10 кругов, каждый из которых составлял 3,35 км, Матье ван дер Пул атаковал, а его единственный и равный по силам соперник – 28-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) сразу ответил на ускорение и сел на колесо, после чего на протяжении всей гонки продолжалась их дуэль. Никто из остальных участников не вмешался в борьбу, так как Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт уже после первого круга опережали преследователей на 16 секунд.

Атаки и контратаки Матье ван дер Пула и Ваута ван Арта не дали преимущества ни одному из них. Матье ван дер Пул, несколько раз создававший небольшой просвет после прохождения барьеров, на финальном круге не стал там атаковать. Победитель определился на финальных метрах в финишном спринте. Матье ван дер Пул опередил Ваута ван Арта и отпраздновал пятый титул чемпиона мира по велокроссу.

Решающая борьба за третье место началась в конце 7 круга, когда чемпиона Европы по велокроссу Майкла Вантауренхаута добрал его соотечественник Эли Изербит и нидерландский велогонщик Ларс ван дер Хаар. Если в начале 7 круга преследователи находились в 41 секунде от пары дуэлянтов, то к финальному кругу Эли Изербит и Ларс ван дер Хаар, оставшиеся ближайшими преследователями, проигрывали Матье ван дер Пулу и Вауту ван Арту 17 секунд. Эли Изербит выиграл дуэль за третье место и стал бронзовым призёром чемпионата мира по велокроссу-2023.

Матье ван дер Пул: «Все заранее говорили, что гонка закончится спринтом между мной и Ваутом. Потрясающе. Это точно одна из трёх моих самых красивых побед за всё время. Надолго её запомню. Мне сложно выразить словами все чувства. Я очень много работал ради этой победы. У меня снова возникли некоторые проблемы со спиной, но я перезагрузился в тренировочном лагере команды, готовился к этой гонке, которую поставил целью с самого начала сезона велокросса.

Все знают историю, как мы боремся друг с другом уже 10 лет. Думаю, если одного из нас убрать, то гонки, конечно, станут не такими интересными. Получилась отличная битва с Ваутом, которого очень трудно обойти. Поэтому я счастлив. мы оба выводим спорт на более высокий уровень. Я не видел подобного Вауту гонщика в велокроссе.

Мы всегда уважаем друг друга, за последние два года в велокроссе и на шоссе уважения стало ещё больше. Хотя, наверное, когда проигрываешь, не всегда так просто воспринимаешь, но, думаю, после завершения карьеры будет приятно вспомнить.

Никакого плана заранее не строил, никогда так не делаю. И пот ом Ларс Ван дер Хаар быстро проехал первый круг, я чувствовал себя хорошо, и просто ускорился на самой трудной части трассы.

Я чувствовал себя совершенно спокойно, возможно, это стало ключом к успеху.

Удобно, что сразу мы остались вдвоём, поэтому сегодня не пришлось бороться за позиции. Сразу было понятно, что я не собираюсь его сбрасывать, как и он меня. Пару раз я попробовал. Все ждали, что я что-то предприму на барьерах, но я хотел остаться на второй позиции перед заходом на финишную прямую. Не думаю, что 10 или 15 метров мне бы хватило, чтобы его сбросить, и он снова сел бы мне на колесо на ступеньках, и мог набрать преимущество. Вот такой был у меня план.

Я пробовал немного надавить на барьерах, но Ваут их мог перепрыгнуть. Вот если бы он слез с велосипеда, то можно было ещё что-то сделать. Он к тому же очень быстро возвращался на колесо, так что не было никакого смысла там атаковать. Другая часть трассы была труднее.

В рождественских гонках все говорили, что Ваут сильнее меня. Когда уехал в Испанию, попробовал переключиться и сфокусироваться на этой гонке. Мне нужно было две или три недели поработать со спиной, полечиться, проделать много упражнений. Вместо того, чтобы садиться на велосипед или проводить другие тренировки, я почти каждый день ходил в тренажёрный зал, это было необходимо.

Приятно стать чемпионом мира, но это не имеет ничего общего с сезоном на шоссе. Там начинаешь с нуля. Собираюсь попробовать хорошо проехать несколько гонок на шоссе. Всегда выбираешь только пять или шесть гонок, где стараешься выступить на максимуме».