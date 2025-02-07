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Поль Манье — победитель 1 этапа велогонки “Звезда Бессежа”-2025

20-летний Поль Манье начал сезон с победы, выиграв 1-й этап гонки «Звезда Бессежа»-2025

 

 

Поль Манье (Paul Magnier), как и в прошлом году, начал сезон с победы, выиграв в первый же соревновательный день. На 1-м этапе французской велогонки Звезда Бессежа-2025 (Etoile de Bessèges - Tour du Gard) 20-летний французский велогонщик команды Soudal Quick Step опередил в спринте в подъём  26-летнего бельгийского гонщика команды Red Bull Bora-hansgrohe Йорди Мееуса (Jordi Meeus) и 25-летнего нидерландского гонщика команды EF Education EasyPost Марейна ван ден Берга (Marijn van den Berg). Победа на первом этапе "Звезды Бессежа"-2025 принесла Полю Манье и майку лидера общего зачёта пятидневной гонки.

 

Почти полностью равнинный этап приберёг главную сложность в финале – на последнем километре участники преодолевали 600-метровый подъём со средним градиентом 9%. Именно там Поль Манье дождался момента, чтобы спуртовать за 150 м до финиша. Это шестая победа Манье в карьере и третья для команды Soudal Quick Step в этом сезоне (после двух этапов AlUla Tour-2025, которые выиграл Тим Мерлир).

 

Поль Манье — победитель 1 этапа велогонки “Звезда Бессежа”-2025

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Billy Ceusters / Getty Images - Photo credit: ©Billy Ceusters /Getty Images

Поль Манье — победитель 1 этапа велогонки “Звезда Бессежа”-2025

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Billy Ceusters / Getty Images - Photo credit: ©Billy Ceusters /Getty Images

Поль Манье — победитель 1 этапа велогонки “Звезда Бессежа”-2025

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Billy Ceusters / Getty Images - Photo credit: ©Billy Ceusters /Getty ImagesПоль Манье — победитель 1 этапа велогонки “Звезда Бессежа”-2025

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Billy Ceusters / Getty Images - Photo credit: ©Billy Ceusters /Getty Images

 

Поль Манье: «Для меня важно, что я выиграл первую гонку, как и в прошлом сезоне. Это придаёт уверенности и показывает, как плодотворно я поработал зимой. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня после моего падения в сентябре прошлого года – команду, семью, друзей и менеджеров. Именно благодаря им я смог победить здесь, во Франции, на глазах своих болельщиков.

 

Финальный подъём был очень крутым, но отличная работа команды позволила мне начать его с хорошей позиции. Я благодарен ребятам, которые великолепно отработали. Главным было терпеливо ждать, и я ждал, пока не настал момент выложиться по полной. Я горжусь своим выступлением. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы сохранить майку лидера на следующем этапе, и, возможно, попробовать одержать ещё одну победу на этой неделе».

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Теги к статье: Поль Манье Paul Magnier Soudal Quick-Step Звезда Бессежа-2025 Etoile de Besseges - Tour du Gard-2025 многодневная велогонка велогонка категории 2.1

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Комментарии

  • nightbuster33
    Вуэльта Валенсии-2025. Этап 1. ... (6)
    nightbuster33-Фото
    Вуэльта Испании,ком. гонка на 1-ом этапе:года-2023, 2022,2019,2017,2016 и ... .
  • VeloVelo
    Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Плюсую. Похоже, какая-то новая финансово-экономическая эра в пелотоне начинается.
    Или уже началась.

  • VeloVelo
    Герант Томас: “Поеду Тур де Фр ... (7)
    VeloVelo-Фото

    JetRevel

    Нет сакрказма с моей стороны.

    Я такой же неугомонный и мне хочется поддержать таких же людей как мы с Герантом, вот и всё ))

  • JetRevel
    Герант Томас: “Поеду Тур де Фр ... (7)
    JetRevel-Фото
    Выглядит как сарказм или шутка,как с его так и с Вашей стороны)
  • motte
    Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут ... (4)
    motte-Фото

    Цитата: Ernat78
    завалы это часть велоспорта) ничего не поделать 

    Это то да, но как-то бешено сезон начался, я не припомню столько падений, включая остановку этапа из-за этого. 

    Это что? Новое поколение безбашенных в полотоне? 

    Честно, это наводит на некоторые не безопасные мысли на перёд в предстоящем сезоне.

  • Ernat78
    Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут ... (4)
    Ernat78-Фото

    завалы это часть велоспорта) ничего не поделать 

  • kwwk
    Вуэльта Валенсии-2025. Этап 1. ... (6)
    kwwk-Фото
    Где-то срезали))))
  • Геродот
    Тренер о шансах Ваута ван Арта ... (4)
    Геродот-Фото

    И что так все возбудились насчет какго-то там велокросса, хоть 7-кратного. Он никому не интересен, ни мировой общественности, ни антидоп. службам. Так что может не париться.

    Другое дело шоссе. Одного семикратного все уже знаютbiggrin

  • Геродот
    Вуэльта Валенсии-2025. Этап 1. ... (6)
    Геродот-Фото

    Командная гонка это особенная дисциплина, это искусство. Гораздо проще подготовить одного терминатора одиночку и накупить под него слуг, нежели сделать настоящую команду. Профи  давно забили на командную гонку уже как лет 15, со времен после Армстронга. Команду ездить не умеют и не хотят. Вот и результат.

  • Freejazz
    Вуэльта Валенсии-2025. Этап 1. ... (6)
    Freejazz-Фото
    А ИНЭОС с аналогичным составом? Там, как писали, трасса непростая. Вообще, со 2 по 5, приехали в одно время. Только ТРЕК выделился.

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