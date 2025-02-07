Поль Манье — победитель 1 этапа велогонки “Звезда Бессежа”-2025

20-летний Поль Манье начал сезон с победы, выиграв 1-й этап гонки «Звезда Бессежа»-2025

Поль Манье (Paul Magnier), как и в прошлом году, начал сезон с победы, выиграв в первый же соревновательный день. На 1-м этапе французской велогонки Звезда Бессежа-2025 (Etoile de Bessèges - Tour du Gard) 20-летний французский велогонщик команды Soudal Quick Step опередил в спринте в подъём 26-летнего бельгийского гонщика команды Red Bull Bora-hansgrohe Йорди Мееуса (Jordi Meeus) и 25-летнего нидерландского гонщика команды EF Education EasyPost Марейна ван ден Берга (Marijn van den Berg). Победа на первом этапе "Звезды Бессежа"-2025 принесла Полю Манье и майку лидера общего зачёта пятидневной гонки.

Почти полностью равнинный этап приберёг главную сложность в финале – на последнем километре участники преодолевали 600-метровый подъём со средним градиентом 9%. Именно там Поль Манье дождался момента, чтобы спуртовать за 150 м до финиша. Это шестая победа Манье в карьере и третья для команды Soudal Quick Step в этом сезоне (после двух этапов AlUla Tour-2025, которые выиграл Тим Мерлир).

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Billy Ceusters / Getty Images - Photo credit: ©Billy Ceusters /Getty Images

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Billy Ceusters / Getty Images - Photo credit: ©Billy Ceusters /Getty Images

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Billy Ceusters / Getty Images - Photo credit: ©Billy Ceusters /Getty Images

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Billy Ceusters / Getty Images - Photo credit: ©Billy Ceusters /Getty Images

Поль Манье: «Для меня важно, что я выиграл первую гонку, как и в прошлом сезоне. Это придаёт уверенности и показывает, как плодотворно я поработал зимой. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня после моего падения в сентябре прошлого года – команду, семью, друзей и менеджеров. Именно благодаря им я смог победить здесь, во Франции, на глазах своих болельщиков.

Финальный подъём был очень крутым, но отличная работа команды позволила мне начать его с хорошей позиции. Я благодарен ребятам, которые великолепно отработали. Главным было терпеливо ждать, и я ждал, пока не настал момент выложиться по полной. Я горжусь своим выступлением. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы сохранить майку лидера на следующем этапе, и, возможно, попробовать одержать ещё одну победу на этой неделе».