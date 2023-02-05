Дубль Арно Де Ли на велогонке Звезда Бессежа-2023

Арно Де Ли после победы на 1-м этапе Звезды Бессежа-2023 выиграл 3-й этап

20-летний бельгийский велогонщик проконтинентальной команды Lotto Dstny Арно Де Ли (Arnaud De Lie) продолжает собирать победы. На 3-м этапе французской велогонки категории 2.1 Звезда Бессежа (Etoile de Bessèges - Tour du Gard) Арно Де Ли сделал дубль после победы на 1-м этапе. Это третья победа бельгийского гонщика в этом сезоне, который он начал с успеха на Гран-при Валенсии 22 января, и 12-я победа в карьере.

После нейтрализации 2-го этапа, когда организаторы остановили гонку из-за массового завала гонщиков на узком мосту, 3-й этап также не обошёлся без падений. Но Арно Де Ли успешно преодолел все трудности этапа, в том числе не спасовал перед многочисленными атаками в финале, возглавив погоню проредившегося на сложном спуске пелотона.

В поздний отрыв, сформировавшийся после атаки Нельсона Паулесса (EF Education Easy Post), уехали сильные гонщики – Кевин Воклен (Kévin Vauquelin /Akrea-Samsic), Тибо Пино (Thibaut Pinot /Groupama-FDJ), Бенжамен Тома (Benjamin Thomas/Cofidis), Бен Тулет (Ben Tulett /Ineos Grenadiers), Маттиас Йенсен (Mattias Jensen /Trek-Segafredo), Дилан Тёнс (Dylan Teuns /Israel-Premier Tech) не смог наладить слаженной работы и был нейтрализован за 5 км до финиша.

Арно Де Ли ответил на атаку гонщика команды Uno-X Андерса Халланда, а потом сам попытался атаковать, но в итоге приберёг силы для финального спринта, в котором опередил Валентина Феррона (Valentin Ferron/TotalEnergie) и Самуэля Ватсона (Samuel Watson/Groupama-FDJ).

Арно Де Ли сохранил майку лидера перед королевским горным 4-м этапом Звезды Бессежа-2023.

Арно Де Ли: «Может, эта победа выглядела лёгкой, но могу сказать, что в данном случае это обманчивое впечатление. Мы ожидали, что гонка рано откроется, но в итоге она взорвалась только на местном круге. Я не сразу вышел вперёд на предпоследнем подъёме, но, к счастью, товарищи по команде вернули меня в группу.

На финальном подъёме я сделал всё, чтобы усидеть, но, если честно, к тому моменту уже немного сварился, начал спуск последним колесом, где и произошёл разрыв группы. Мне повезло, что в первой группе не было слаженной работы. В конце концов, все собрались на последних километрах, и я даже ответил на атаку гонщика Uno-X, потому что атака – лучшая защита, верно?

Нас поймали, но я успел восстановиться. Спринт надо было начинать задолго до финиша, как раз то, что я люблю. Фантастика, снова получить награду за великолепную командную работу, потому что без Себастьяна Гринара и Седрика Бёлленса, которые не стартовали, было нелегко.

Завтра финиш в гору? Конечно, майку лидера надо защищать до последнего, но если смотреть реально, это тяжёлый подъём. Не думаю, что удержусь, но мы постараемся изо всех сил».