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19-летний Поль Манье — новый велогонщик команды Soudal Quick Step

Поль Манье начнёт профессиональную карьеру в команде Soudal Quick Step

 

 

 

Поль Манье (Paul Magnier), 19-летний французский велогонщик, со следующего сезона начнёт профессиональную карьеру в команде Soudal Quick Step, с которой заключил трёхлетний контракт (до конца 2026 года).

 

19-летний Поль Манье — новый велогонщик команды Soudal Quick Step

 

 

Поль Манье, житель Гренобля, заинтересовался велоспортом в 13 лет и проявил себя как в маунтинбайке, так и на шоссе. В прошлом году он одержал ряд побед в ранге юниора, включая два этапа престижной гонки Giro della Lunigiana, где стал призёром общего зачёта и выиграл майку лучшего в очковой классификации. На Чемпионате мира по маунтинбайку 2022 года среди юниоров Поль Манье стал бронзовым призёром.

 

В 2023 году Поль Манье выступал в континентальной команде Trinity Racing, где был товарищем по команде Люка Ламперти (Luke Lamperti), который также начнёт выступать в Soudal Quick Step в следующем году.  

 

В этом сезоне Поль Манье показал ряд высоких результатов - финишировал 2-м на финальном этапе гонки категории 2.1  Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine, где его соперниками были профессиональные велогонщики Уго Паж (Intermarche-Circus-Wanty), Лука Моццато (Arkea-Samsic), Бенуа Коснефруа (AG2R Citroen); стал бронзовым призёром среди юниоров в групповой гонке на Чемпионате Европы-2023; финишировал 13-м в классике Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais, где соперниками также были профессиональные велогонщики.

 

Поль Манье: «Очень рад и горд, что стану гонщиком этой фантастической команды, с нетерпением жду первого тренировочного сбора Soudal Quick Step в Кальпе. Я люблю классики, знаю, что пришёл в правильную команду с замечательными традициями в плане развития молодых гонщиков.  

 

Невероятно, что буду выступать в одной команде с двукратным чемпионом мира Жулианом Алафилиппом, который великолепно рассказал мне о «Волчьей Стае». Меня здесь уже тепло встретили. Мне уже здесь очень нравится. Мне важно, что я продолжу выступать на велосипедах Specialized, которые люблю. Хочу всех поблагодарить за эту фантастическую возможность».

 

Патрик Лефевр (Patrick Lefevere), генеральный менеджер команды Soudal Quick Step: «Некоторое время мы уже наблюдали за Полем. Он впечатлил нас, когда выступал в юниорах и в андерах. Он очень разносторонний и талантливый, что доказывают его результаты в нескольких дисциплинах. У него огромный потенциал, в то же время он жаждет учиться и набирать опыт. Это вселяет в нас оптимизм и даёт уверенность в предстоящем сезоне».

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Теги к статье: Поль Манье Paul Magnier Soudal Quick Step

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:45 | Регистрация: 30.06.2017

    В следующем году волчья стая не будет соответствовать своему погонялу. Пчелы сожрали ее.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • s75
    “Visma|Lease a Bike” — новое н ... (2)
    s75-Фото

    решили выделиться с этой вертикальной чертой в названии

  • uran
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (13)
    uran-Фото
    Цитата: sashaney
    Это разве не сообщаюшиеся сосуды? Можно твёрдо провести границу где начинается одно и заканчивается другое? Куда относятся кольцевые черви из статьи на прошлой неделе, т.е. не успели внести в список А, значит Б? Я дей-но интересуюсь мнением.
    WADA и определяет порог, насколько он так сказать адекватен не возьмусь судить. Но альтернативы я не вижу. Без химии такие нагрузки выдержать ну не знаю, изотоник и гели тоже ведь химия.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (106)
    s75-Фото

    Петер Саган (Peter Sagan) >>> завершение карьеры


    Саган в интервью говорил, что не уходит окончательно и ищет для себя "маленькую" шоссейную команду.

    Петер Саган -> RRK Group - Pierre Baguette - Benzinol (Словакия, континентальная команда)

    ***

    Логан Карри (Bolton Equities Black Spoke, команда прекращает деятельность по окончании сезона) -> Лотто

  • Astanaforever
    19-летний Поль Манье — новый в ... (1)
    Astanaforever-Фото
    В следующем году волчья стая не будет соответствовать своему погонялу. Пчелы сожрали ее.
  • EL-Fenomeno
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ладно с допингом в те годы и времена - конечно принимали. Хуже то, что после окончания профи-спорта товарищ Ян конкретно подсел на алкоголь и наркоту. Хорошо и слава Богу, что не "откинулся" после того как оказался на дне и вылез из той ямы в которую угодил.

    Читал, что из-за детей, с которыми Ульрих хотел видеться, а жена пригрозила ему потенциальным запретом, всё-таки застивили отца остепениться и обратиться за мед.помощью от своей зависимости.

    Одна фраза, которю сам Ян Ульрих призна(ва)л: "Cocaine turned me into a monster in no time"   

  • RVL
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (13)
    RVL-Фото

    Я не осуждаю...с чего твои тапки так решили?))

    они почему то оправдываются и признают вину. Жалко смотреть
    Знаешь почему?

  • Гонщик
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RVL
    Как технически так и фактически, что лэнс, что Ян, и иже с ними, два очень напуганных , загнанных, отвергнутых человека...им стыдно за свои поступки...ни один из них не выкатывает яйца с гордостью за свои победы. Что лэнс у Опры, что Ян здесь. Бледные личности. Спортсмены неплохие. Ян депрессировал сколько ..с наркоты и синьки слез ...пантани нет. Они конечно попали на первенство водокачки, которое сами и устраивали. И детям своим будут говорить что то типа...ну тыж понимаешь.. первенство такое было...))
    Никому конечно не пожелаешь такого Линча..
    Так что надо думать, делать шаг или ...
    Не смеши мои тапки , кто ты такой чтобы обсуждать или осуждать одних из сильнейших велопрофи в истории , а принимают все , на первенстве водокачки в том числе , только не настолько системно как в сильнейших командах Тура .



    Цитата: uran
    На химии все, на допинге не все. Как-то так. Возьмите протоколы закупок, федерацией велоспорта, различных медикаментов (если ещё по закрывали информацию, пару лет назад была в свободном доступе): там препаратов на много листов А4.
    Всё верно , у каждого рано или поздно наступает момент , когда химия уже не даёт резкого роста результата, то есть по сути не доп ...

  • kwwk
    “Visma|Lease a Bike” — новое н ... (2)
    kwwk-Фото

    да уж, с юмбой было проще))))

  • sashaney
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (13)
    sashaney-Фото
    Это разве не сообщаюшиеся сосуды? Можно твёрдо провести границу где начинается одно и заканчивается другое? Куда относятся кольцевые черви из статьи на прошлой неделе, т.е. не успели внести в список А, значит Б? Я дей-но интересуюсь мнением.
  • RVL
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (13)
    RVL-Фото

    Как технически так и фактически, что лэнс, что Ян, и иже с ними, два очень напуганных , загнанных, отвергнутых человека...им стыдно за свои поступки...ни один из них не выкатывает яйца с гордостью за свои победы. Что лэнс у Опры, что Ян здесь. Бледные личности. Спортсмены неплохие. Ян депрессировал сколько ..с наркоты и синьки слез ...пантани нет. Они конечно попали на первенство водокачки, которое сами и устраивали. И детям своим будут говорить что то типа...ну тыж понимаешь.. первенство такое было...))

    Никому конечно не пожелаешь такого Линча..

    Так что надо думать, делать шаг или ...

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