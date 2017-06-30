19-летний Поль Манье — новый велогонщик команды Soudal Quick Step

Поль Манье начнёт профессиональную карьеру в команде Soudal Quick Step

Поль Манье (Paul Magnier), 19-летний французский велогонщик, со следующего сезона начнёт профессиональную карьеру в команде Soudal Quick Step, с которой заключил трёхлетний контракт (до конца 2026 года).

Поль Манье, житель Гренобля, заинтересовался велоспортом в 13 лет и проявил себя как в маунтинбайке, так и на шоссе. В прошлом году он одержал ряд побед в ранге юниора, включая два этапа престижной гонки Giro della Lunigiana, где стал призёром общего зачёта и выиграл майку лучшего в очковой классификации. На Чемпионате мира по маунтинбайку 2022 года среди юниоров Поль Манье стал бронзовым призёром.

В 2023 году Поль Манье выступал в континентальной команде Trinity Racing, где был товарищем по команде Люка Ламперти (Luke Lamperti), который также начнёт выступать в Soudal Quick Step в следующем году.

В этом сезоне Поль Манье показал ряд высоких результатов - финишировал 2-м на финальном этапе гонки категории 2.1 Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine, где его соперниками были профессиональные велогонщики Уго Паж (Intermarche-Circus-Wanty), Лука Моццато (Arkea-Samsic), Бенуа Коснефруа (AG2R Citroen); стал бронзовым призёром среди юниоров в групповой гонке на Чемпионате Европы-2023; финишировал 13-м в классике Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais, где соперниками также были профессиональные велогонщики.

Поль Манье: «Очень рад и горд, что стану гонщиком этой фантастической команды, с нетерпением жду первого тренировочного сбора Soudal Quick Step в Кальпе. Я люблю классики, знаю, что пришёл в правильную команду с замечательными традициями в плане развития молодых гонщиков.

Невероятно, что буду выступать в одной команде с двукратным чемпионом мира Жулианом Алафилиппом, который великолепно рассказал мне о «Волчьей Стае». Меня здесь уже тепло встретили. Мне уже здесь очень нравится. Мне важно, что я продолжу выступать на велосипедах Specialized, которые люблю. Хочу всех поблагодарить за эту фантастическую возможность».

Патрик Лефевр (Patrick Lefevere), генеральный менеджер команды Soudal Quick Step: «Некоторое время мы уже наблюдали за Полем. Он впечатлил нас, когда выступал в юниорах и в андерах. Он очень разносторонний и талантливый, что доказывают его результаты в нескольких дисциплинах. У него огромный потенциал, в то же время он жаждет учиться и набирать опыт. Это вселяет в нас оптимизм и даёт уверенность в предстоящем сезоне».