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Двойной успех команды Soudal Quick Step на 3-м этапе Тура Омана-2024

Поль Манье — победитель 3 этапа Тура Омана-2024

 

19-летний французский велогонщик команды Soudal Quick Step Поль Манье (Paul Magnier) одержал вторую в карьере победу, выиграв 3-й этап Тура Омана-2024. Soudal QuickStep отпраздновала двойной успех, так как товарищ Поля Манье по команде. 21-летний американский велогонщик Люк Ламперти финишировал вторым и надел майку лидера Тура Омана-2024.

 

Изначально 3-й этап должен был финишировать в Восточных горах, но из-за погодных условий (дождя) организаторы сократили его до 76 км, что сделало этот этап самым коротким в истории гонки. Хотя во второй половине этапа пошёл дождь, это не вызвало затруднений для пелотона на плоском рельефе. Лишь за 500 м до финиша начался тягун и спринтерам попытались помешать панчеры, а также генеральщики. Но дуэт Поля Манье и Люка Ламперти не оставил соперникам шанса.

 

Предполагалось, что Поль Манье развезёт Люка Ламперти, но начав ускорение за 200 м до финиша, французский гонщик поехал настолько мощно, что в итоге оторвался от своего товарища по команде и первым пересёк линию финиша. В прошлом году Манье и Ламперти вместе выступали в континентальной команде Trinity Racing.

 

Бриан Кокар (Cofidis) замкнул на 3-м этапе Тура Омана-2024 тройку сильнейших.

 

 

Поль Манье — победитель 3 этапа Тура Омана-2024

 

Photo credit: © A.S.O. / Oman Cycling Association /Thomas Maheux

 

Поль Манье: «Невероятно одержать ещё одну победу. Планировали развозить Люка, но получилось по-другому. Я очень мощно поехал на подъёме, дал полный газ до самого финиша. Приятно отпраздновать победу с командой. Мы её заслужили после того, как последние пару дней оставались в шаге от победы. На достигнутом останавливаться не будем, мы мотивированы бороться за высокие результаты до самого финала гонки».

 

Люк Ламперти: «Мы приехали сюда за победой, рады, что она у нас уже есть. Поль очень силён, он сегодня выиграл, я приехал вторым. Мы хорошо знаем друг друга, так как были в одной развивающей команде. Приятно сразу добиться успеха на профессиональном уровне. Я уверен, в будущем вы нас ещё увидите. Я счастлив надеть красную майку лидера. Великолепно, когда лидируешь в гонке. Посмотрим, что получится здесь сделать, и какой будет погода, мы решительно настроены выдать наш максимум».

 

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Теги к статье: Поль Манье Paul Magnier Soudal Quick-Step Люк Ламперти Тур Омана-2024 Tour of Oman-2024 велогонка категории 2.Pro

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