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Нельсон Паулесс — победитель велогонки Звезда Бессежа-2023

Гонщики Trek-Segafredo выиграли второй подряд этап «Звезды Бессежа»-2023, но проиграли общий зачёт из-за 1 секунды

 

 

  26-летний американский велогонщик команды EF Education-EasyPost Нельсон Паулесс (Neilson Powless) впервые в карьере одержал победу в генеральной классификации многодневной гонки, выиграв велогонку категории 2.1 «Звезда Бессежа»-2023 (Etoile de Bessèges - Tour du Gard). Решающим стал финальный, 5-й этап с 10,6 км индивидуальной гонкой на время, завершающейся в подъём.

 

  Этап выиграл 27-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен, преодолевший дистанцию за 15 минут 25 секунд со средней скоростью 41,48 км/ч. В тройку лучших на 5-м этапе вошли молодые британские велогонщики команды INEOS Grenadiers 18-летний Джошуа Тарлинг (Joshua Tarling), уступивший Педерсену 8 секунд, и 21-летний Бен Талетт, проигравший 10 секунд.

 

  Нельсон Паулесс на протяжении всей гонки близко подходил к победам на этапах, финишировав в пределах десятки сильнейших, а на 4-м этапе стал вторым. В финальной разделке главным соперником Нельсона Паулесса был не победитель этапа Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), выигравший 5-й этап, а гонщик той же команды, победитель 4 этапа Маттиас Скельмосе. Паулесс финишировал 8-м, а Скельмосе проиграл ему 5 секунд, финишировав 9-м.

Тройку лучших в общем зачёте замкнул Пьер Латур (TotalEnergie), уступивший Нельсону Паулессу 12 секунд.

 

 

Нельсон Паулесс — победитель велогонки Звезда Бессежа-2023

Photo (c) EF Education-EasyPost Team

 

   Нельсон Паулесс (EF Education-EasyPost): «Понимал, что поеду разделку по самочувствию. В конце многодневной гонке всё дело в том, сколько сил осталось. Я очень счастлив, что смог отплатить победой товарищам по команде за их тяжёлую работу, и сам получил компенсацию после вчерашнего этапа, когда ошибся в тактике в самом конце и очень расстроился. Я собирался первым зайти в тот поворот, но Скельмосе тоже был на это нацелен и просто проехал раньше, чем я предполагал. Он оказался сильнее меня в самом конце, и сегодня я очень хотел исправить ситуацию, у меня ещё остались силы.

 

  Такую гонку с этими боковыми ветрами, взрывными финишами и этапами, где каждый день надо быть на идеальной позиции почти весь день, невозможно выиграть без совершенной команды, продуманного плана и стратегии, хорошего руководства. Весь персонал, все товарищи по команде, спортивные директора, все на сто процентов выкладывались ради победы в общем зачёте. Мы ни на секунду не теряли концентрации, потому что каждый этап был ветреным. Боковой ветер разрывал пелотон каждый день.  

 

  Отсутствие ошибок все пять дней – доказательство силы нашей команды. Мы показали, насколько все вкладываются в общее дело, насколько у меня сильные товарищи по команде. Если бы надо было выбирать помощников из всех команд Мирового тура, я не мог бы выбрать лучшей команды для этой гонки. Очень горжусь, что являюсь гонщиком этой команды.

 

  Потрясающе, что у меня уже две победы в сезоне. Они дают огромную уверенность, очень горжусь, как смог продвинуться в карьере велогонщика, что проявил себя не только как горняка, раздельщика или панчера. Я показал, что могу быть полезным в любой гонке, и как помощник и в своей борьбе за результат».

 

  Мадс Педерсен (Trek-Segafredo): «Было больно, хотел проехать на максимальной скорости, чтобы дать задел Маттиасу хорошими промежуточными результатами, на которые он смог бы равняться и бороться с соперниками. В этом был основной план. Кроме того, по прошлому году я знал, что на таком рельефе могу хорошо проехать разделку. Уже несколько лет её не выигрывал. Обычно я не любитель гонок на время, но приятно снова вернуть старые ощущения, может, мне даже надо теперь побольше времени уделить разделке. Теперь направляемся на гонку Париж-Ницца, где будет командная гонка на время, сможем хорошо проехать для Маттиаса».

 

  Маттиас Скельмосе (Trek-Segafredo): «Конечно, я разочарован, что упустил победу всего из-за одной секунды. Но иногда такое случается в велоспорте. Больше разочарован, что не смог закончить работу ребят команды. Немного жаль, но, надеюсь, смогу отплатить им в другой раз.

 

  Нога шла не супер, я еду первую гонку в сезоне, мне ещё надо побольше анаэробных усилий, чтобы ускорить восстановление. Хотя нельзя сказать, что сегодня проехал плохо. Финишировал в топ-10, впереди меня были сильные гонщики, и я смог обойти нескольких очень сильных. Так что, думаю, разделку проехал нормально.

 

  Моя следующая гонка в От-Варе (Haut Var), она будет не очень трудной, как в прошлые годы, но, думаю, там увидим, что пелотон будет финишировать небольшими группами, и я смогу хорошо спринтовать».

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Теги к статье: Нельсон Паулесс Neilson Powless EF Education-EasyPost Звезда Бессежа Etoile de Besseges - Tour du Gard велогонка категории 2.1 многодневная велогонка

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Комментарии

  • Hansmer
    Велокросс. UCI World Champions ... (10)
    Hansmer-Фото
    Цитата: Виктор Сироткин
    я не понимаю, что такое "ехал на большем педаляже". Это чаще педалировал или ломил более тяжёлое передаточное соотношение? Подскажите, пожалуйста.
    Про различие спринта на шоссе и в кроссе - понимаю. И писал об этом здесь, уточняя, что иметь систему 2x для часа подпредельной работы в кроссовой гонке выгоднее, т.к. она позволяет задавать лучшую вариативность темпа для сохранения свежести мышц ног на финишную разборку.
    Я не езжу спринт и не знаю, какой был план на последние 300м по соотношению передач. Но то, что ВВА не смог включить подходящее соотношение на более плоском участке - это факт: он забалтывался. А в конце спринта на большем градиенте мне казалось что они оба педалировали на одном каденсе и скорость была равная.
    А если бы он не был так уверен в себе а рванул сразу со спуска и не оглядывался на МВДП, то выиграл бы и хватило бы ему 1х стстемы. P. S. Но тогда бы мы не умничали тут, а читали бы хвалебные коменты про ВанАрта ;) P P.S. Да и с НГ ему не мешал sram 1x выигрывать ;)
  • jerzyk
    Вуэльта Валенсии-2023. Этап 5 (5)
    jerzyk-Фото
    Что случилось на последнем километре? Слышал лежали Харт и "неизвестный", там же Чикконе и Бильбао????
  • uran
    Звезда Бессежа-2023. Этап 5 (5)
    uran-Фото
    Цитата: Earl57
    Он вообще-то стал чемпионом мира в разделке у юниоров на минувшем ЧМ.
    Макс Валшайд на 5 см выше и на пару кг тяжелее. И ничего, прекрасно себя чувствует на шоссе. 12 побед в активе...
    Если у команды есть средства тягать гонца под единичные старты то почему бы и нет. Повторюсь об звездных перспективах, они туманны.
  • Адриен
    Чемпионат Колумбии-2023, групп ... (1)
    Адриен-Фото

    Кинтана сам себе команда.

  • Earl57
    Звезда Бессежа-2023. Этап 5 (5)
    Earl57-Фото
    Он вообще-то стал чемпионом мира в разделке у юниоров на минувшем ЧМ.
    Макс Валшайд на 5 см выше и на пару кг тяжелее. И ничего, прекрасно себя чувствует на шоссе. 12 побед в активе...
  • uran
    Звезда Бессежа-2023. Этап 5 (5)
    uran-Фото
    Таким на шоссе делать нечего. Вот на треке в темповые виды очень перспективно.
  • Earl57
    Звезда Бессежа-2023. Этап 5 (5)
    Earl57-Фото

    Джошуа Тарлинг очень колоритный юноша.

    В 18 лет рост 1.94 м. Вес 88 кг. Парни в таком возрасте еще растут. Вырастет он до 2-х метров?

    И он боец. На минувшем ЧМ у юниоров почти сразу после старта был завал, в котором пострадали все фавориты, в числе которых был и Тарлинг. После этого он еще 4 круга из 8-ми он боролся, весь ободранный и окровавленный. Потом все-таки был вынужден сойти, рыча от боли, ярости и гнева. Зрелище было незабываемое.

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. UCI World Champions ... (10)
    Виктор Сироткин-Фото

    я не понимаю, что такое "ехал на большем педаляже". Это чаще педалировал или ломил более тяжёлое передаточное соотношение? Подскажите, пожалуйста.
    Про различие спринта на шоссе и в кроссе - понимаю. И писал об этом здесь, уточняя, что иметь систему 2x для часа подпредельной работы в кроссовой гонке выгоднее, т.к. она позволяет задавать лучшую вариативность темпа для сохранения свежести мышц ног на финишную разборку.
    Я не езжу спринт и не знаю, какой был план на последние 300м по соотношению передач. Но то, что ВВА не смог включить подходящее соотношение на более плоском участке - это факт: он забалтывался. А в конце спринта на большем градиенте мне казалось что они оба педалировали на одном каденсе и скорость была равная.

  • Даниил
    Вуэльта Валенсии-2023. Этап 5 (5)
    Даниил-Фото
    Вот это неожиданная победа (для меня уж точно). Красавец Руй!
  • Astanaforever
    Вуэльта Валенсии-2023. Этап 5 (5)
    Astanaforever-Фото
    Так бездарно Трек отдали генерал. А тем временем циркачи продолжают ураганить по дорогам, заменив квикстеповцев. А кстати, где они?

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