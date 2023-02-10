Нельсон Паулесс — победитель велогонки Звезда Бессежа-2023

Гонщики Trek-Segafredo выиграли второй подряд этап «Звезды Бессежа»-2023, но проиграли общий зачёт из-за 1 секунды

26-летний американский велогонщик команды EF Education-EasyPost Нельсон Паулесс (Neilson Powless) впервые в карьере одержал победу в генеральной классификации многодневной гонки, выиграв велогонку категории 2.1 «Звезда Бессежа»-2023 (Etoile de Bessèges - Tour du Gard). Решающим стал финальный, 5-й этап с 10,6 км индивидуальной гонкой на время, завершающейся в подъём.

Этап выиграл 27-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен, преодолевший дистанцию за 15 минут 25 секунд со средней скоростью 41,48 км/ч. В тройку лучших на 5-м этапе вошли молодые британские велогонщики команды INEOS Grenadiers 18-летний Джошуа Тарлинг (Joshua Tarling), уступивший Педерсену 8 секунд, и 21-летний Бен Талетт, проигравший 10 секунд.

Нельсон Паулесс на протяжении всей гонки близко подходил к победам на этапах, финишировав в пределах десятки сильнейших, а на 4-м этапе стал вторым. В финальной разделке главным соперником Нельсона Паулесса был не победитель этапа Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), выигравший 5-й этап, а гонщик той же команды, победитель 4 этапа Маттиас Скельмосе. Паулесс финишировал 8-м, а Скельмосе проиграл ему 5 секунд, финишировав 9-м.

Тройку лучших в общем зачёте замкнул Пьер Латур (TotalEnergie), уступивший Нельсону Паулессу 12 секунд.

Photo (c) EF Education-EasyPost Team

Нельсон Паулесс (EF Education-EasyPost): «Понимал, что поеду разделку по самочувствию. В конце многодневной гонке всё дело в том, сколько сил осталось. Я очень счастлив, что смог отплатить победой товарищам по команде за их тяжёлую работу, и сам получил компенсацию после вчерашнего этапа, когда ошибся в тактике в самом конце и очень расстроился. Я собирался первым зайти в тот поворот, но Скельмосе тоже был на это нацелен и просто проехал раньше, чем я предполагал. Он оказался сильнее меня в самом конце, и сегодня я очень хотел исправить ситуацию, у меня ещё остались силы.

Такую гонку с этими боковыми ветрами, взрывными финишами и этапами, где каждый день надо быть на идеальной позиции почти весь день, невозможно выиграть без совершенной команды, продуманного плана и стратегии, хорошего руководства. Весь персонал, все товарищи по команде, спортивные директора, все на сто процентов выкладывались ради победы в общем зачёте. Мы ни на секунду не теряли концентрации, потому что каждый этап был ветреным. Боковой ветер разрывал пелотон каждый день.

Отсутствие ошибок все пять дней – доказательство силы нашей команды. Мы показали, насколько все вкладываются в общее дело, насколько у меня сильные товарищи по команде. Если бы надо было выбирать помощников из всех команд Мирового тура, я не мог бы выбрать лучшей команды для этой гонки. Очень горжусь, что являюсь гонщиком этой команды.

Потрясающе, что у меня уже две победы в сезоне. Они дают огромную уверенность, очень горжусь, как смог продвинуться в карьере велогонщика, что проявил себя не только как горняка, раздельщика или панчера. Я показал, что могу быть полезным в любой гонке, и как помощник и в своей борьбе за результат».

Мадс Педерсен (Trek-Segafredo): «Было больно, хотел проехать на максимальной скорости, чтобы дать задел Маттиасу хорошими промежуточными результатами, на которые он смог бы равняться и бороться с соперниками. В этом был основной план. Кроме того, по прошлому году я знал, что на таком рельефе могу хорошо проехать разделку. Уже несколько лет её не выигрывал. Обычно я не любитель гонок на время, но приятно снова вернуть старые ощущения, может, мне даже надо теперь побольше времени уделить разделке. Теперь направляемся на гонку Париж-Ницца, где будет командная гонка на время, сможем хорошо проехать для Маттиаса».

Маттиас Скельмосе (Trek-Segafredo): «Конечно, я разочарован, что упустил победу всего из-за одной секунды. Но иногда такое случается в велоспорте. Больше разочарован, что не смог закончить работу ребят команды. Немного жаль, но, надеюсь, смогу отплатить им в другой раз.

Нога шла не супер, я еду первую гонку в сезоне, мне ещё надо побольше анаэробных усилий, чтобы ускорить восстановление. Хотя нельзя сказать, что сегодня проехал плохо. Финишировал в топ-10, впереди меня были сильные гонщики, и я смог обойти нескольких очень сильных. Так что, думаю, разделку проехал нормально.

Моя следующая гонка в От-Варе (Haut Var), она будет не очень трудной, как в прошлые годы, но, думаю, там увидим, что пелотон будет финишировать небольшими группами, и я смогу хорошо спринтовать».