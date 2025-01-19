Поль Манье готовится к дебюту на Omloop Het Nieuwsblad

Поль Манье: «С нетерпением жду старта на моей первой брусчатой классике»

20-летний французский велогонщик Поль Манье (Paul Magnier) начинает второй сезон в профессионалах, и его главной целью на первую часть сезона является первый в карьере старт на классике Omloop Het Nieuwsblad.

В дебютный сезон в профессионалах Поль Манье добился больших успехов. Он принёс команде Soudal Quick Step 5 побед (Trofeo Ses Salines-Felanitx, этап Тура Омана, три этапа Тура Британии). Кроме того, Поль Манье принял участие в андеровской версии Джиро д’Италия (Giro d'Italia Next Gen), где выиграл два этапа и майку лучшего в очковой классификации.

Однако прошлый сезон завершился для Поля Манье падением на 6-м этапе Тура Британии-2024, после которого французскому гонщику пришлось перенести операцию на колене. От более серьёзных последствий его спас шлем, о чём Поль Манье рассказал в интервью L’Equipe:

«Меня тогда спас шлем, это точно. Проблем с мозгом не возникло, сканирование ничего не выявило. Меня предупредили, что остаётся риск головокружений или чего-то подобного, но сейчас я в порядке. Я не помню само падение, ничего. У меня остались смутные воспоминания о том, что было перед стартом, но когда пытаюсь вспомнить день, когда я упал, и следующий день, у меня вместо них просто чёрный экран. И воспоминания не вернулись. Я бы хотел понять, что случилось в тот день, но не знаю, кто находился рядом со мной в тот момент. Тогда я провёл четыре дня в госпитале в Англии, где мне сделали операцию на колене, которое было сильно повреждено. В общей сложности мне наложили 36 швов - около 10 на лодыжке, 15 на бедре, около 10 на колене. Левая сторона была очень сильно разбита. Потом я провёл ещё четыре дня в госпитале в Бельгии».

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Cédric Depraetere - Photo credit: ©Cédric Depraetere

Сезон 2025 года Поль Манье начнёт 5 февраля с французской многодневной гонки Etoile de Bessèges - Tour du Gard, затем в его календаре два старта в Португалии - на Figueira Champions Classic и Волте Алгарве, а 1 марта он впервые выйдет на старт Omloop Nieuwsblad.

Поль Манье: «Прошло уже много времени с моей предыдущей гонки, с Тура Британии, и мне не терпится вернуться в пелотон, проверить, как отреагирует тело после такого перерыва. Я мотивирован на первую гонку, но не чувствую дополнительного давления, потому что у меня был хороший дебютный год в профессионалах. Я многому научился у своих товарищей по команде, но также многое узнал о себе самом. В целом я получил хороший опыт.

Теперь с нетерпением жду, когда стартую на крупных гонках, хотя понимаю, что на них будет сложнее. Я продолжу развиваться, надеюсь добиться ещё больше хороших результатов. Хочу снова почувствовать ритм гонок. Поэтому с большим нетерпением жду старт в Бессеже, тем более, что мне нравится выступать во Франции, видеть там болельщиков.

Потом поеду в Португалию, а дальше - Бельгия, моя первая классика с брусчаткой. Сначала проведу несколько разведок, чтобы хорошо выучить дороги. Ведь для меня эта гонка - нечто совсем новое, но я рад открыть для себя такие гонки, нацелен выступить как можно лучше».