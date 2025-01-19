VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Поль Манье готовится к дебюту на Omloop Het Nieuwsblad

Поль Манье: «С нетерпением жду старта на моей первой брусчатой классике»

 

20-летний французский велогонщик Поль Манье (Paul Magnier) начинает второй сезон в профессионалах, и его главной целью на первую часть сезона является первый в карьере старт на классике Omloop Het Nieuwsblad.

 

В дебютный сезон в профессионалах Поль Манье добился больших успехов. Он принёс команде Soudal Quick Step 5 побед (Trofeo Ses Salines-Felanitx, этап Тура Омана, три этапа Тура Британии). Кроме того, Поль Манье принял участие в андеровской версии Джиро д’Италия (Giro d'Italia Next Gen), где выиграл два этапа и майку лучшего в очковой классификации.

 

 Однако прошлый сезон завершился для Поля Манье падением на 6-м этапе Тура Британии-2024, после которого французскому гонщику пришлось перенести операцию на колене. От более серьёзных последствий его спас шлем, о чём Поль Манье рассказал в интервью L’Equipe:

 

«Меня тогда спас шлем, это точно. Проблем с мозгом не возникло, сканирование ничего не выявило. Меня предупредили, что остаётся риск головокружений или чего-то подобного, но сейчас я в порядке. Я не помню само падение, ничего. У меня остались смутные воспоминания о том, что было перед стартом, но когда пытаюсь вспомнить день,  когда я упал, и следующий день, у меня вместо них просто чёрный экран. И воспоминания не вернулись. Я бы хотел понять, что случилось в тот день, но не знаю, кто находился рядом со мной в тот момент. Тогда я провёл четыре дня в госпитале в Англии, где мне сделали операцию на колене, которое было сильно повреждено. В общей сложности мне наложили 36 швов - около 10 на лодыжке, 15 на бедре, около 10 на колене. Левая сторона была очень сильно разбита. Потом я провёл ещё четыре дня в госпитале в Бельгии».

 

Поль Манье готовится к дебюту на Omloop Het Nieuwsblad

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Cédric Depraetere - Photo credit: ©Cédric Depraetere

 

Сезон 2025 года Поль Манье начнёт 5 февраля с французской многодневной гонки Etoile de Bessèges - Tour du Gard, затем в его календаре два старта в Португалии - на Figueira Champions Classic и Волте Алгарве, а 1 марта он впервые выйдет на старт Omloop Nieuwsblad.  

 

Поль Манье: «Прошло уже много времени с моей предыдущей гонки, с Тура Британии, и мне не терпится вернуться в пелотон, проверить, как отреагирует тело после такого перерыва. Я мотивирован на первую гонку, но не чувствую дополнительного давления, потому что у меня был хороший дебютный год в профессионалах. Я многому научился у своих товарищей по команде, но также многое узнал о себе самом. В целом я получил хороший опыт.

 

Теперь с нетерпением жду, когда стартую на крупных гонках, хотя понимаю, что на них будет сложнее. Я продолжу развиваться, надеюсь добиться ещё больше хороших результатов. Хочу снова почувствовать ритм гонок. Поэтому с большим нетерпением жду старт в Бессеже, тем более, что мне нравится выступать во Франции, видеть там болельщиков.

 

Потом поеду в Португалию, а дальше - Бельгия, моя первая классика с брусчаткой. Сначала проведу несколько разведок, чтобы хорошо выучить дороги. Ведь для меня эта гонка - нечто совсем новое, но я рад открыть для себя такие гонки, нацелен выступить как можно лучше».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Поль Манье Paul Magnier Soudal Quick-Step Omloop Het Nieuwsblad-2025

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

21 - 26 января 2025

Tour Down Under

19 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

25 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

26 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

2 февраля 2025

Велокросс. UCI World Championship Lievin

2 февраля 2025

Cadel Evans Great Ocean Road Race

17 -23 февраля 2025

UAE Tour

9 мая - 1 июня 2025

Джиро д’Италия-2025. Маршрут

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • DenisRodikov
    Чемпионат Австралии-2025, груп ... (2)
    DenisRodikov-Фото

    Судя по хайлайтам гонки Дабридж уехал в парный отрыв в самом начале, а потом остался один впереди. Отрыв был три минуты, потом минута. Его же команда закрыла все атаки. А когда пелотон надёргался, то к Дабриджу передлжился Плапп. В конце Дабридж был мёртв, но Плапп подарил ему победу. В общем-то оба вполне заслужили быть первыми тут

  • Ernat78
    Состав велокоманды Visma Lease ... (3)
    Ernat78-Фото

    мощная команда

  • vova-55
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    vova-55-Фото
    Согласен, что рельеф этапов в целом выглядит странно и неубедительно.
    Понимаю тех, кто восторгается новизной.
    Однако эта попытка придумать что-то оригинальное мне кажется даст отрицательный результат.
    Разве что появятся новые имена и зажгутся новые звезды, но это не точно.
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Visma Lease ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Читай внимательно. ... победила на всех этапах ... этапах.! " Прошлый сезон команда завершила с 32 победами, включая победы на этапах всех трёх Гранд-туров. "..
  • Cahko
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    Cahko-Фото

    хм, по сути только с 16 этапа большие горы. ну чуть в начале. необычно.
    ну если время будет, мб поглядим

  • Геродот
    Саймон Йейтс: “Джиро д’Италия ... (4)
    Геродот-Фото

    Цитата: error
    Лично я не очень понял зачем Саймон Висме... Висма всегда славилась своей школой, а тут уже вобщем не тот Саймон и 32 года...

    В горный поезд (вместо Роглы). Вот увидите, обретет вторую молодость и полетит не хуже Кусса (а может и лучше, будет последним колесом). Это ж Висма). Ван Арт, Йоргенсен, Кусс, Йейтс - классный поезд. Братец в Эмиратах вдруг превратился в отличного горного гонщика и даже лидера на недельки... А Саймон чем хуже?))

  • Геродот
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    Геродот-Фото
    Цитата: Джамайка
    в прошлом году из-за доминирования Погачара не появилось желания смотреть ни одного этапа Джиры, к-я была раньше любимым Гран-туром aggressive.
    Громких имен не будет, Ейтс-Роглич.
    ФИниш в гору не гарантирует зрелищность и борьбу. Финиш после спуска дает разные сценарии, отъезды, позиционная борьба...заранее не стоит фыркать.
    Ван Арт впервые едет. В бельгийской прессе тут же начались спекуляции о том, что Ван дер Пул вроде тоже собрался (зачем, интересно?). Скучают по велоспорту, Хет Ниуисблат печатает столько материалов, как будто сезон в разгаре.
    Согласен. Армстонг и Вино не дадут соврать,что блестяще побеждать можно не только на финише в гору, но и на спринтерском финише на равнине,после спуска с горы. Гонку делает не рельеф, а гонщики. Гонцы могут заколхозить самый убойный рельеф и устроить шоу на равнине.
  • SVS
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    SVS-Фото
    У меня тоже Джиро был (а может и остаётся всё-таки) - любимым гранд-туром.

    Но гораздо больше ущерба желанию смотреть нанесли, ИМХО пляски с отменами, сокращениями и фрагментацией этапов из-за требований гонщиков и погодных условий.
  • SVS
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    SVS-Фото
    Где-то я читал, что в 2022 году Ван Арт на Витториа Корса ездил.

    Я, кстати, в этом году впервые купил шины Пирелли. И вот по сравнению с моими прежними швальбами, спешами и туфо - прямо поразился, насколько "грубо" сделаны, не аккуратно.
  • error
    Саймон Йейтс: “Джиро д’Италия ... (4)
    error-Фото

    Лично я не очень понял зачем Саймон Висме... Висма всегда славилась своей школой, а тут уже вобщем не тот Саймон и 32 года...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 января

Miles Scotson (Arkea - BB Hotels)

Jose Manuel Diaz (Burgos - BH)

Johannes Staune-Mittet (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

19 января

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

Matyas Kopecky (Team Novo Nordisk)

Samuel Welsford (Red Bull - BORA - hansgrohe)

Antoine Huby (Soudal - Quick Step)

Tom Donnenwirth (Groupama - FDJ)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2025 (49)
Декабрь 2024 (105)
Ноябрь 2024 (100)
Октябрь 2024 (141)
Сентябрь 2024 (196)
Август 2024 (196)