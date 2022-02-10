Бенжамен Тома – победитель «Звезды Бессежа»-2022

Бенжамен Тома, Альберто Беттиоль и Тобиас Йоханнессен на подиуме «Звезды Бессежа»-2022

Двукратный чемпион Франции в разделке, Бенжамен Тома (Benjamin Thomas) одержал первую в карьере победу в многодневной велогонке, выиграв пятидневную велогонку категории 2.1 «Звезда Бессежа»-2022 (Etoile de Bessèges - Tour du Gard).

26-летний французский велогонщик команды Cofidis надел майку лидера после победы на 3-м этапе и защитил её на следующих этапах, включая индивидуальную гонку на время на 5-м этапе, где Тома финишировал вторым. На дистанции 10,6 км с финишем в подъём Бенжамен Тома проиграл двукратному чемпиону мира в разделке Филиппо Ганне (Ineos Grenadiers) 7 секунд. Велокоманда Cofidis завершила велогонку «Звезда Бессежа»-2022 с двумя победами на этапах, которые одержали Бенжамен Тома и Бриан Кокар, и с победой в генеральной классификации.

В генеральной классификации ближайшим соперником Бенжамена Тома был итальянский гонщик команды EF Education-Easy Post Альберто Беттиоль, в итоге занявший в гонке «Звезда Бессежа»-2022 второе место с отставанием в 16 секунд. Тройку призёров замкнул 22-летний норвежский велогонщик проконтинентальной команды Uno-X Pro Cycling Тобиас Халланд Йоханнессен (Tobias Halland Johannessen), проигравший в общем зачёте 16 секунд Беттиолю и 32 секунды победителю Бенжамену Тома. Тобиас Йоханнессен, выигравший 4-й этап «Звезды Бессежа» с финишем в подъём, также стал лучшим молодым гонщиком.

Бенжамен Тома: «После побед на этапах я уже был счастлив и за себя, и за Бриана (Кокара). Я приехал сюда с целью бороться за подиум, пятый этап был моим – разделка. Майка лидера, осознание, что я уже впереди, придало сил, позволило до финиша индивидуальной гонки на время выдавать максимум. Это просто идеальный старт сезона для меня!

Я благодарен команде за всю работу, которую они провели для меня на этой неделе. Когда все твои товарищи по команде работают ради тебя, это накладывает ответственность и создаёт правильное давление. Ради них я хотел одержать эту победу в общем зачёте. Прежде всего, это общая победа! Мы показали новую сторону команды, более слаженную работу, так хотим и дальше выступать в этом сезоне».

Ален Делёй (Alain Deloeuil), спортивный директор команды Cofidis: «Исключительный итог гонки – две отличных победы на этапе и успех в генеральной классификации. Мы не могли бы надеяться на лучшее! Это также хороший показатель в плане действий команды, которая образцово провела гонку, с самоотдачей, не теряя концентрации до самого финала».