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Бенжамен Тома – победитель «Звезды Бессежа»-2022

Бенжамен Тома, Альберто Беттиоль и Тобиас Йоханнессен на подиуме «Звезды Бессежа»-2022

 

 

  Двукратный чемпион Франции в разделке, Бенжамен Тома (Benjamin Thomas) одержал первую в карьере победу в многодневной велогонке, выиграв пятидневную велогонку категории 2.1 «Звезда Бессежа»-2022 (Etoile de Bessèges - Tour du Gard).

 

Бенжамен Тома – победитель «Звезды Бессежа»-2022

 

  26-летний французский велогонщик команды Cofidis надел майку лидера после победы на 3-м этапе и защитил её на следующих этапах, включая индивидуальную гонку на время на 5-м этапе, где Тома финишировал вторым. На дистанции 10,6 км с финишем в подъём Бенжамен Тома проиграл двукратному чемпиону мира в разделке Филиппо Ганне (Ineos Grenadiers) 7 секунд. Велокоманда Cofidis завершила велогонку «Звезда Бессежа»-2022 с двумя победами на этапах, которые одержали Бенжамен Тома и Бриан Кокар, и с победой в генеральной классификации.

 

  В генеральной классификации ближайшим соперником Бенжамена Тома был итальянский гонщик команды EF Education-Easy Post Альберто Беттиоль, в итоге занявший в гонке «Звезда Бессежа»-2022 второе место с отставанием в 16 секунд. Тройку призёров замкнул 22-летний норвежский велогонщик проконтинентальной команды Uno-X Pro Cycling Тобиас Халланд Йоханнессен (Tobias Halland Johannessen), проигравший в общем зачёте 16 секунд Беттиолю и 32 секунды победителю Бенжамену Тома. Тобиас Йоханнессен, выигравший 4-й этап «Звезды Бессежа» с финишем в подъём,  также стал лучшим  молодым гонщиком.

 

  Бенжамен Тома: «После побед на этапах я уже был счастлив и за себя, и за Бриана (Кокара).  Я приехал сюда с целью бороться за подиум, пятый этап был моим – разделка. Майка лидера, осознание, что я уже впереди, придало сил, позволило до финиша индивидуальной гонки на время выдавать максимум. Это просто идеальный старт сезона для меня!

  Я благодарен команде за всю работу, которую они провели для меня на этой неделе. Когда все твои товарищи по команде работают ради тебя, это накладывает ответственность и создаёт правильное давление. Ради них я хотел одержать эту победу в общем зачёте. Прежде всего, это общая победа! Мы показали новую сторону команды, более слаженную работу, так хотим и дальше выступать в этом сезоне».

 

  Ален Делёй (Alain Deloeuil), спортивный директор команды Cofidis: «Исключительный итог гонки – две отличных победы на этапе и успех в генеральной классификации. Мы не могли бы надеяться на лучшее! Это также хороший показатель в плане действий команды, которая образцово провела гонку, с самоотдачей, не теряя концентрации до самого финала».

 

 

Результаты 5 этапа "Звезды Бессежа"-2022

 

 

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Теги к статье: Бенжамен Тома Benjamin Thomas Cofidis Звезда Бессежа Этуаль де Бессеж Etoile de Besseges Etoile de Besseges - Tour du Gard велогонка категории 2.1 многодневная велогонка

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Комментарии

  • flugegeheimen
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (9)
    flugegeheimen-Фото
    Цитата: motte
     
    Цитата: flugegeheimen
    Александра с победой! Бора ему подходит, и он по сути главный генеральщик у них

    Не по сути, он и есть Генерал Боры.
    ЗЫ что скажут собственники
    Собственники наверное хотели бы видеть немцев на первых ролях, но у Саши потенциал больше.
  • Camel
    Матье ван дер Пул вернулся к т ... (4)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Матье говорит что боль стала меньше, но все равно остается. Похоже он упорно хочет спасти хоть что-то от сезона классик.

    После операции на колене ехать классики весьма стрёмно, разве что Ломбардию.

    Что-то мне подсказывает, что его и Берналя нам на пике не увидеть в этом году. У Берналя с 20 переломами вообще ситуация, похожая на Фрумовскую.

  • Earl57
    Матье ван дер Пул вернулся к т ... (4)
    Earl57-Фото

    Матье говорит что боль стала меньше, но все равно остается. Похоже он упорно хочет спасти хоть что-то от сезона классик.

  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул вернулся к т ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Цифры от Ремко и Берналя выглядят занятней) 

  • BlAr
    Звезда Бессежа-2022. Этап 5. Р ... (6)
    BlAr-Фото

    Цитата: reforg34
    Томас неплохую форму набрал. Если "пойдет на все деньги" Джиро без проблем должен забирать, ибо Фрум вроде как настраивается сразу на Тур. Есть конечно Кинтана и Ланда, но они не будут фаворитами против Томаса.

    Всё вполне предсказуемо, кроме одного - это не английский Томас, а французский!biggrin

  • Earl57
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Больше всего удивил Карлос Родригез.
    Это самая большая испанская заявка на титул преемника Контадора.

    Если бы вы смотрели Авенир, то не удивились бы. Вот там он выдал так выдал!!! И на каких горах! Подъемы Валенсии по сравнению с ними просто детские.

  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (9)
    Sezar-Фото

    Больше всего удивил Карлос Родригез.

    Это самая большая испанская заявка на титул преемника Контадора.

  • Woterman 1980
    Матье ван дер Пул вернулся к т ... (4)
    Woterman 1980-Фото
    Прям такие подробности))
  • motte
    Александр Власов – победитель ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: микеле оп-оп-оп
    У нас пока всего трое ребят топ-уровня. Ильнур плавно завершает. Саша на взлёте, причём на правильном. А вот Пашу не понимаю: неужели предел мечтаний - возить британцев и латиноамериканцев? Пора бы уже и покапитанить. С таким-то здоровьем. 

     или возишь или ломаешься там...не он первый.

    Значит есть весомые паблисити у Паши этим ему и дорог инеос.

  • микеле оп-оп-оп
    Александр Власов – победитель ... (8)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    У нас пока всего трое ребят топ-уровня. Ильнур плавно завершает. Саша на взлёте, причём на правильном. А вот Пашу не понимаю: неужели предел мечтаний - возить британцев и латиноамериканцев? Пора бы уже и покапитанить. С таким-то здоровьем. 

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