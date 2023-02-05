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Маттиас Скельмосе — победитель королевского этапа «Звезды Бессежа»-2023

Маттиас Скельмосе надел майку лидера «Звезды Бессежа» -2023 после победы на предпоследнем этапе

 

 

  22-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Маттиас Скельмосе (Mattias Skjelmose) одержал победу на королевском 4-м этапе французской велогонки «Звезда Бессежа»-2023 и возглавил генеральную классификацию гонки.

 

  4-й этап завершался в 5-километровый подъём. За 40 км до финиша ветер разбил пелотон на группы. Группа из нескольких гонщиков, в числе которых находился Маттиас Скелмосе, а также Нельсон Паулесс (EF Education-EasyPost), Павел Сиваков (Ineos Grenadiers), Пьер Латур (TotalEnergie) и лидер гонки Арно Де Ли (Lotto Dstny) набрала преимущество в 40 секунд над пелотоном.

 

  На секторе с 9% градиентом Нельсон Паулесс атаковал, просеяв группу, а Маттиас Скельмосе первым ответил на ускорение американского гонщика. Вместе с ними уехали Павел Сиваков, Пьер Латур и Арно Де Ли. Но Паулесс не дал соперникам передышки, и продолжил атаковать, в результате чего Арно Де Ли выпал из группы за 3 км до финиша. И снова на атаку Паулесса ответил Скельмосе, а на финальных метрах опередил Нельсона Паулесса в спринте, в то время как Пьер Латур финишировал через 13 секунд, а Павел Сиваков через 19. Арно Де Ли пересёк финиш через полторы минуты и потерял майку лидера.

 

 

Маттиас Скельмосе — победитель королевского этапа «Звезды Бессежа»-2023

  Photo © SprintCycling Agency/Trek-Segafredo Team

 

  Маттиас Скельмосе: «Такой особенный день, с самого старта пелотон растянулся. Потом Мадс (Педерсен) сказал мне, чтобы я не волновался и держался рядом с ним. Хотя мы были довольно далеко, он просто вывез меня по левой стороне и легко доставил в первую группу.

 

  Потом Мадс, Якопо и Томс работали как монстры, мощно работали весь день. Мне даже не надо было ничего делать, только не забывать есть и пить, и закрываться от ветра. А затем мне оставалось только закончить их работу. Когда команда так выкладывается, не может быть ,чтобы не пошла нога, при такой работе нога идёт отлично, и я очень рад, что отфинишировал.

 

  У нас был план, но мы не думали, что этап так пойдёт, потому что считали, что он более напряжённые, чем первые. Но внезапно всё сложилось, мы оказались в правильном месте, продолжили работать до финиша.

 

  Потрясающе, потому что в пелотоне работало гораздо больше гонщиков, чем в нашем отрыве. Вообще-то, я надеялся, что за Паулессом поедут другие ребята. А когда они не отреагировали, а разрыв стал большим, я решил подождать до более крутого отрезка, чтобы не привести за собой других. А на крутом участке поехал своим темпом и добрал Паулесса.  В финале чувствовал себя отлично, очень рад, как всё получилось».

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Теги к статье: Маттиас Скельмосе Mattias Skjelmose Trek-Segafredo Звезда Бессежа Etoile de Besseges - Tour du Gard велогонка категории 2.1 многодневная велогонка

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