Гербен Тейссен — победитель 1 этапа Волты Алгарве-2024

Гербен Тейссен выиграл 1-й этап Волты Алгарве-2024 и надел майку лидера

25-летний бельгийский велогонщик команды Intermarche - Wanty Гербен Тейссен (Gerben Thijssen) одержал победу на 1-м этапе португальской велогонки Волта Алгарве-2024.

200-километровый этап завершился общим спринтом, где Тейссен опередил 24-летнего нидерландского гонщика команды EF Education EasyPost Марейна ван ден Берга (Marijn van den Berg) и своего ровесника и соотечественника из команды Bora-hansgrohe Йорди Меуса (Jordi Meeus). Две недели назад Гербен Тейссен уже отпраздновал первую победу в этом сезоне, выиграв Trofeo Palma.

Гербен Тейссен: «Я решительно настроился начать этот сезон лучше, чем в 2023. Две победы к середине февраля доказывают, что я много работал зимой ради этой цели. Приятно видеть, как свои усилия и усилия команды приносят плоды.

Хочу подчеркнуть, что в этой победе мои товарищи по команде сыграли решающую роль. Весь день шестеро товарищей по команде сопровождали меня, контролировали гонку, боролись за позиции. Встречный ветер не облегчал задачу. Я был уверен, что если удержу позицию на коротком торчке за 2 км до финиша, то у меня будут хорошие шансы на победу. И команде невероятно отработала, чтобы задуманное получилось. Рад, что смог принести команде победу. Завтра мы будем защищать Руне Херрегодтса, который нацелен бороться за генеральную классификацию».

1-й этап Волты Алгарве-2024 не обошёлся без массовых завалов, в которых, к счастью, никто серьёзно не пострадал, ни один из гонщиков не сошёл.

Один из фаворитов в борьбе за общий зачёт, двукратный победитель Волты Алгарве (2020 и 2022 года) Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) после финиша 1 этапа рассказал, что избежал завалов и готов к борьбе на 2-м этапе с финишем в подъём Альто де Фойя.

Ремко Эвенепул: «На сегодня миссия выполнена. Рад, что избежал падений, проехал без инцидентов. В четверг будет важный этап. Мы знаем этот подъём, он интересный. Поедем по тому же склону, где я выиграл в 2020 году. Поэтому я очень мотивирован приложить все силы».