VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

19-летний Поль Манье — победитель “Trofeo Ses Salines-Felanitx”-2024

Поль Манье одержал победу на первой профессиональной гонке в карьере  

 

 

19-летний французский велогонщик Поль Манье (Paul Magnier) начал профессиональную карьеру с победы и принёс команде Soudal Quick Step первую победу в сезоне, выиграв свою первую гонку - Trofeo Ses Salines-Felanitx”-2024.

 

Вторая по счёту гонка из серии «Майорка Челлендж» завершилась общим спринтом. Маттиа Каттанео и Джанни Москон начали развоз, Ив Лампарт помог новобранцам команды - 21-летнему Люку Ламперти и 19-летнему Полю Манье подойти к технически сложному финалу на хорошей позиции. Люк Ламперти, на колесе которого сидел Поль Манье, первым зашёл в финальный поворот. На финише в небольшой тягун Поль Манье спуртовал к своей первой победе, обойдя  25-летнего итальянского спринтера команды Tudor Альберто Дайнезе, а Люк Ламперти сумел финишировать третьим.

 

19-летний Поль Манье — победитель “Trofeo Ses Salines-Felanitx”-2024

19-летний Поль Манье — победитель “Trofeo Ses Salines-Felanitx”-2024

19-летний Поль Манье — победитель “Trofeo Ses Salines-Felanitx”-2024

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

 

Поль Манье: «Потрясающе выиграть свою дебютную гонку с этой фантастической командой, в которой так много великолепных гонщиков, и где я уже чувствую себя как дома. Не могу подобрать слов, чтобы описать, что чувствую после этой победы. Мне только 19 лет, я ещё не знаю, к какому типу гонщиков я принадлежу. Поэтому выиграть здесь невероятно. Никогда о таком даже не мечтал.

 

Команда собиралась бороться за победу, они верили в меня, но мне было сложно разделять их уверенность, потому что у меня не было профессиональных побед. Но когда я увидел, как команда работала на последних километрах, сказал себе, что мне остаётся только побеждать. Мой настрой изменился.

 

На этих длинных прямых дорогах на последних 20 километрах мы держались вместе, мои товарищи по команде сделали всё, чтобы мы были на хороших позициях. Потом Джанни и Ив провели смены, растянули пелотон, затем Люк, а он и сам очень быстрый гонщик, вывез меня в этом хаотичном финале, превосходно отработал. Мы счастливы, что добились первого успеха в сезоне».

 

Люк Ламперти: «Мы хотели, чтобы на финише мы вдвоём смогли мощно отработать. И мы выиграли с Полем. У нас обоих это первый день в профессионалах, поэтому победа - это невероятно».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Поль Манье Paul Magnier Soudal Quick-Step Trofeo Ses Salines-Felanitx

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

26 января 2024

Trofeo Serra Tramuntana

27 января 2024

Trofeo Pollenca - Port d'Andratx

28 января 2024

Trofeo Palma

28 января 2024

Cadel Evans Great Ocean Road Race

28 января 2024

Grand Prix Cycliste de Marseille

30 января - 3 февраля 2024

AlUla Tour

31 января - 4 февраля 2024

Volta a la Comunitat Valenciana

31 января - 4 февраля 2024

Etoile de Besseges

6 - 11 февраля 2024

Tour Colombia

10 февраля 2024

Figueira Champions Classic

10 - 14 февраля 2024

Tour of Oman

11 февраля 2024

Clasica de Almeria

14 - 18 февраля 2024

Volta ao Algarve em Bicicleta

14 - 18 февраля 2024

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

19 - 25 февраля 2024

UAE Tour

24 февраля 2024

Omloop Nieuwsblad

25 февраля 2024

Kuurne - Brussel - Kuurne

2 марта 2024

Strade Bianche

3- 10 марта 2024

Paris - Nice

4- 10 марта 2024

Tirreno-Adriatico

16 марта 2024

Milano-Sanremo

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • sashaney
    Чемпионат Колумбии-2024. Индив ... (5)
    sashaney-Фото
    Немного воспоминаний... В год, когда Наиро выиграл Вуэльту, мне удалось покататься по ТТ во время тренировок за 2 часа до официального старта. Сравнивать себя с топ профи - глупо, но с какой лёгкостью он обошёл на повороте нашу группу на скорости ~42 , что то с чем то. Форум нас не обогнал, кстати :-). Он последний кусок не поехал.

    Цитата: sashaney
    Немного воспоминаний... В год, когда Наиро выиграл Вуэльту, мне удалось покататься по ТТ во время тренировок за 2 часа до официального старта. Сравнивать себя с топ профи - глупо, но с какой лёгкостью он обошёл на повороте нашу группу на скорости ~42 , что то с чем то. Фрум нас не обогнал, кстати :-). Он последний кусок не поехал.
  • VeloVelo
    Чемпионат Колумбии-2024. Индив ... (5)
    VeloVelo-Фото
    И Берналя.
  • shain
    Чемпионат Колумбии-2024. Индив ... (5)
    shain-Фото
    Потому что бывший.
  • Гонщик
    Чемпионат Колумбии-2024. Индив ... (5)
    Гонщик-Фото
    Кинтано четвёртый , ну не я себе , Урана объехал .
  • JetRevel
    Джиро д'Италия и Тур де Франс ... (5)
    JetRevel-Фото
    Томас конечно классный парень и всё такое,но на прошлой Джиро относительно его победы в ГТ стало всё понятно.Да он не "сыпется" на каждой горке,но и "поехать" не может.Согласен с мнением,что сценарий гонки никто не отменял, случится может всё,,но даже при таком раскладе на Туре слишком многим нужно сойти будет.Если будет сценарий под него на Джиро, может заехать в призы Вообще не хочу видеть его а-ля Фрум,типа я могу
  • nightbuster33
    Чемпионат Колумбии-2024. Индив ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Третий призер Контрерас, бывший астанинец,показывет стабильные результаты который сезон подряд.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия и Тур де Франс ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото
    Цитата: Pedalpower
    Цитата: старт-шоссе 82
    Не знаю не знаю, многие наверно скажут что это больше похоже на анонс к " лебединой песни в двух частях ", но мое мнение что Томасу вполне по силам выиграть Джиро. Тур конечно другое дело, там шансы на топ 5 - довольно призрачны, а на Джиро вполне может быть, конечно все зависит от состава команд, маршрута, удачи и ... Будем смотреть что Томасу покажет на весенних неделях.
    Выиграть... А Тадей куда то денется, не говоря о прочих желающих?
    Тадей и прочии никуда не денутся, просто никто ещё не отменял "сценарий развития гонки" и кто в какой форме сможет подойти к Джиро , я потому и написал "вполне может быть" , а не "выиграть".А по большому счету сейчас пока рано о чем либо говорить, после весенних гонок будет виднее.
  • Николай Н.
    Trofeo Ses Salines-Felanitx. C ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Волчья стая начала собирать призы. Красиво у них получилось.

  • Astanaforever
    Surf Coast Classic-2024. Резул ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Видимо Груздев читает мои комменты..хаха))).
  • Pedalpower
    Джиро д'Италия и Тур де Франс ... (5)
    Pedalpower-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Не знаю не знаю, многие наверно скажут что это больше похоже на анонс к " лебединой песни в двух частях ", но мое мнение что Томасу вполне по силам выиграть Джиро. Тур конечно другое дело, там шансы на топ 5 - довольно призрачны, а на Джиро вполне может быть, конечно все зависит от состава команд, маршрута, удачи и ... Будем смотреть что Томасу покажет на весенних неделях.
    Выиграть... А Тадей куда то денется, не говоря о прочих желающих?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 января

Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost)

27 января

Cedric Beullens (Lotto - Dstny)

Finlay Pickering (Bahrain Victorious)

28 января

Gianluca Pollefliet (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

Antonio Tomas Morgado (UAE Team Emirates)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2024 (77)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)