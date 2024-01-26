19-летний Поль Манье — победитель “Trofeo Ses Salines-Felanitx”-2024

Поль Манье одержал победу на первой профессиональной гонке в карьере

19-летний французский велогонщик Поль Манье (Paul Magnier) начал профессиональную карьеру с победы и принёс команде Soudal Quick Step первую победу в сезоне, выиграв свою первую гонку - “Trofeo Ses Salines-Felanitx”-2024.

Вторая по счёту гонка из серии «Майорка Челлендж» завершилась общим спринтом. Маттиа Каттанео и Джанни Москон начали развоз, Ив Лампарт помог новобранцам команды - 21-летнему Люку Ламперти и 19-летнему Полю Манье подойти к технически сложному финалу на хорошей позиции. Люк Ламперти, на колесе которого сидел Поль Манье, первым зашёл в финальный поворот. На финише в небольшой тягун Поль Манье спуртовал к своей первой победе, обойдя 25-летнего итальянского спринтера команды Tudor Альберто Дайнезе, а Люк Ламперти сумел финишировать третьим.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

Поль Манье: «Потрясающе выиграть свою дебютную гонку с этой фантастической командой, в которой так много великолепных гонщиков, и где я уже чувствую себя как дома. Не могу подобрать слов, чтобы описать, что чувствую после этой победы. Мне только 19 лет, я ещё не знаю, к какому типу гонщиков я принадлежу. Поэтому выиграть здесь невероятно. Никогда о таком даже не мечтал.

Команда собиралась бороться за победу, они верили в меня, но мне было сложно разделять их уверенность, потому что у меня не было профессиональных побед. Но когда я увидел, как команда работала на последних километрах, сказал себе, что мне остаётся только побеждать. Мой настрой изменился.

На этих длинных прямых дорогах на последних 20 километрах мы держались вместе, мои товарищи по команде сделали всё, чтобы мы были на хороших позициях. Потом Джанни и Ив провели смены, растянули пелотон, затем Люк, а он и сам очень быстрый гонщик, вывез меня в этом хаотичном финале, превосходно отработал. Мы счастливы, что добились первого успеха в сезоне».

Люк Ламперти: «Мы хотели, чтобы на финише мы вдвоём смогли мощно отработать. И мы выиграли с Полем. У нас обоих это первый день в профессионалах, поэтому победа - это невероятно».