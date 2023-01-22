Сэм Уэлсфорд и Мариус Майрхофер принесли команде DSM первые победы в 2023 году

Сэм Уэлсфорд – победитель 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан, Мариус Майрхофер - победитель классики Мирового тура Cadel Evans Great Ocean Road Race-2023

С разницей в несколько часов велокоманда DSM отпраздновала две первых победы в сезоне 2023 года. Первую принёс команде 27-летний австралийский спринтер Сэм Уэлсфорд (Sam Welsford), выигравший в Аргентине 6-й этап Вуэльты провинции Сан-Хуан. Вторую победу для команды и первую в своей профессиональной карьере одержал в Австралии на классике Мирового тура “Cadel Evans Great Ocean Road Race” 22-летний немецкий велогонщик Мариус Майрхофер (Marius Mayrhofer).

6-й этап Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023 завершался в небольшой спуск, на котором пелотон разыграл спринт. Сэм Уэлсфорд начал спринт за 150 м до финиша, опередив победителя 1-го этапа Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe) и победителя 4-го этапа Фернандо Гавирию (Movistar).

Photo Credit: Cor Vos /Team DSM

Сэм Уэлсфорд: «День получился очень трудным. Гонка полностью контролировалась спринтерскими командами, но подъезд к финишу был очень скоростным, думаю, мы разогнались где-то до 75 км/ч. Мчались все пять финальных километров, было очень тяжело. Команда потрясающе отработала, я не смог бы ничего добиться без ребят. Они весь день приглядывали за мной, как и всю неделю. Они верили в меня, поддерживали, говорили, что этот спринт мне подходит. Поэтому мы приложили все силы. В финале работали очень слаженно. Считаю, что мы заслужили эту победу!

Когда перед гонкой увидел, что этап финиширует на велодроме, сказал, что было бы круто выиграть, учитывая моё трековое прошлое. Спринты на треке и на шоссе совсем не похожи. На треке на последнем круге скорости гораздо выше, но за километр или два борьбы нет. А на шоссе супертяжело было последние пять километров, поэтому спринт начинаешь уже уставшим, а на треке ты обычно немного свежее».

Меньше, чем через 12 часов после победы Сэма Уэлсфорда на классике Мирового тура Cadel Evans Great Ocean Road Race-2023 в австралийском Джелонге 22-летний Мариус Майрхофер опередил в спринте французского гонщика команды Intermarché-Circus-Wanty Уго Пажа (Hugo Page) и австралийского гонщика команды Israel-Premier Tech Саймона Кларка (Simon Clarke).

Photo Credit: Cor Vos /Team DSM

Мариус Майрхофер: «Эта победа – всё для меня. В последний раз выигрывал ещё в юниорах, наконец, одержал первую победу в профессионалах. Команда весь день великолепно работала. Мы четырежды проходили этот тяжёлый подъём, каждый раз благодаря команде я держался впереди. Они закрывали все атаки, поэтому я до финала мог экономить силы, сидя в пелотоне.

Перед финишем был небольшой спуск, где я набрал скорость, а затем спуртовал пораньше, поехал на максимуме до самой финишной черты. Я так долго мечтал об этой победе, не могу поверить, что выиграл. Это такая значимая для нас победа. Мы очень хорошо проехали Тур Даун Андер-2023, но не добились желаемых результатов, так что, невероятно, что мы всё-таки выиграли в Австралии. Спасибо команде, персоналу, все заслужили эту победу».