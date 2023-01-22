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Сэм Уэлсфорд и Мариус Майрхофер принесли команде DSM первые победы в 2023 году

Сэм Уэлсфорд – победитель 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан, Мариус Майрхофер  - победитель классики Мирового тура Cadel Evans Great Ocean Road Race-2023

 

 

  С разницей в несколько часов велокоманда DSM отпраздновала две первых победы в сезоне 2023 года. Первую принёс команде 27-летний австралийский спринтер Сэм Уэлсфорд (Sam Welsford), выигравший в Аргентине 6-й этап Вуэльты провинции Сан-Хуан. Вторую победу для команды и первую в своей профессиональной карьере одержал в Австралии на классике Мирового тура “Cadel Evans Great Ocean Road Race” 22-летний немецкий велогонщик Мариус Майрхофер (Marius Mayrhofer).

 

   6-й этап Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023 завершался в небольшой спуск, на котором пелотон разыграл спринт. Сэм Уэлсфорд начал спринт за 150 м до финиша, опередив победителя 1-го этапа Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe) и победителя 4-го этапа Фернандо Гавирию (Movistar).

 

Сэм Уэлсфорд и Мариус Майрхофер принесли команде DSM первые победы в 2023 году

 

Сэм Уэлсфорд и Мариус Майрхофер принесли команде DSM первые победы в 2023 году

 

Сэм Уэлсфорд и Мариус Майрхофер принесли команде DSM первые победы в 2023 году

 Photo Credit: Cor Vos /Team DSM

 

  Сэм Уэлсфорд: «День получился очень трудным. Гонка полностью контролировалась спринтерскими командами, но подъезд к финишу был очень скоростным, думаю, мы разогнались где-то до 75 км/ч. Мчались все пять финальных километров, было очень тяжело. Команда потрясающе отработала, я не смог бы ничего добиться без ребят. Они весь день приглядывали  за мной, как и всю неделю. Они верили в меня, поддерживали, говорили, что этот спринт мне подходит. Поэтому мы приложили все силы. В финале работали очень слаженно. Считаю, что мы заслужили эту победу!

 

  Когда перед гонкой увидел, что этап финиширует на велодроме, сказал, что было бы круто выиграть, учитывая моё трековое прошлое. Спринты на треке и на шоссе совсем не  похожи. На треке на последнем круге скорости гораздо выше, но за километр или два борьбы нет. А на шоссе супертяжело было последние пять километров, поэтому спринт начинаешь уже уставшим, а на треке ты обычно немного свежее».

 

 

  Меньше, чем через 12 часов после победы Сэма Уэлсфорда на классике Мирового тура Cadel Evans Great Ocean Road Race-2023 в австралийском Джелонге 22-летний Мариус Майрхофер опередил в спринте французского гонщика команды Intermarché-Circus-Wanty Уго Пажа (Hugo Page) и австралийского гонщика команды Israel-Premier Tech Саймона Кларка (Simon Clarke).

 

Сэм Уэлсфорд и Мариус Майрхофер принесли команде DSM первые победы в 2023 году

 

Сэм Уэлсфорд и Мариус Майрхофер принесли команде DSM первые победы в 2023 году

 

Сэм Уэлсфорд и Мариус Майрхофер принесли команде DSM первые победы в 2023 году

 

Photo Credit: Cor Vos /Team DSM

 

  Мариус Майрхофер: «Эта победа – всё для меня. В последний раз выигрывал ещё в юниорах, наконец, одержал первую победу в профессионалах. Команда весь день великолепно работала. Мы четырежды проходили этот тяжёлый подъём, каждый раз благодаря команде я держался впереди. Они закрывали все атаки, поэтому я до финала мог экономить силы, сидя в пелотоне.

 

  Перед финишем был небольшой спуск, где я набрал скорость, а затем спуртовал пораньше, поехал на максимуме до самой финишной черты. Я так долго мечтал об этой победе, не могу поверить, что выиграл. Это такая значимая для нас победа. Мы очень хорошо проехали Тур Даун Андер-2023, но не добились желаемых результатов, так что, невероятно, что мы всё-таки выиграли в Австралии. Спасибо команде, персоналу, все заслужили эту победу».

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Теги к статье: Сэм Уэлсфорд Sam Welsford Мариус Майрхофер Marius Mayrhofer DSM

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Комментарии

  • motte
    Велокросс. UCI World Cup Besan ... (2)
    motte-Фото

    Ваут не стартовал?

  • velodoctor
    Велокросс. UCI World Cup Besan ... (2)
    velodoctor-Фото

    Думал сначала, что Матье малой кровью хочет победить, но после 3 круга как попер он, без шансов.

  • Ернат
    Мигель Анхель Лопес — победите ... (4)
    Ернат-Фото

    хороший гоншик супермен, но не фартовый 

  • Ернат
    Эган Берналь сошёл с 6 этапа В ... (1)
    Ернат-Фото

    пусть готовится на ТДФ

  • Astanaforever
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (7)
    Astanaforever-Фото
    То что Сырица талантливый спринтер и многообещающий, сомнений никаких. Победы будут и в ближайшее время, можно сказать в этом сезоне, однозначно. Вопрос другой, что на него уже положили глаз элитные команды. И задача руководства Астаны, как его удержать в команде? А то получится как всегда. Находят, выращивают, даёт результат и отваливает за бабки в другую команду. Власов не даст соврать...тому пример.
  • RVL
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (7)
    RVL-Фото

    Супермен одной атакой поставил всех на место.

  • uran
    Grand Prix Aspendos-2023 (2)
    uran-Фото
    Обязательно астаниец? Просто за гонщика порадоваться.
  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (7)
    Earl57-Фото

    То, что Сырица финишировал на одном уровне с Саганом, вас не смущает? Которого тут дружно называют легендой.

    Парню 22 года, он первый месяц гоняется на элитном уровне и соревнуется с лучшими спринтерами мира. И вы ожидаете, что он вот так сразу начнет побеждать? Даже Якобсен только 4-м заехал.

    Вон у победителя этапа в 27 лет всего лишь вторая победа в профессионалах. Первая была в прошлом году на Туре Турции, где элитных спринтеров не было вообще.

    И попробуйте для разнообразия почитать, как в Инеосе или Юмбо, например, оценивают выступления их молодых гонщиков...

  • velodoctor
    Велокросс. X2O Trofee Hamme - ... (1)
    velodoctor-Фото

    До ЧМ неделя осталась. ВВА и ВДП предпочли на гонках перед очно не встречаться.. Сегодня на кубке мира не будет бельгийца. 

  • nightbuster33
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (7)
    nightbuster33-Фото

    Раньше Астана была недовольна упущенной возможностью победить,а сейчас радуется,что"Сырица вновь в десятке на этапе".(Офиц. сайт)

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