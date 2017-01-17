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Калеб Юэн - победитель 4-го этапа Тура Даун Андер-2017

Калеб Юэн делает хет-трик, побеждая на 4-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

  Калеб Юэн (Caleb Ewan) продолжил победную серию, выиграв 4-й этап Тура Даун Андер-2017. Австралийский гонщик команды Orica-Scott  в общем спринте он вновь опередил действующего чемпиона мира Петера Сагана (BORA – hansgrohe). Тройку лучших замкнул гонщик команды Sky Данни Ван Поппель.

 

Калеб Юэн - победитель 4-го этапа Тура Даун Андер-2017

 

  149,5-км этап развивался по сценарию традиционного спринтерского этапа, Джека Бауэра (Quick-Step Floors), единственного продолжавшегося сопротивляться группе из гонщиков отрыва дня, пелотон догнал за 3 км до финиша, после чего команды начали готовить своих спринтеров к финалу.

Никто из гонщиков не смог помешать Калебу Юэну сделать хет-трик.

 

  Photo ©Tim De Waele/TDWsport.com 

 

Калеб Юэн - победитель 4-го этапа Тура Даун Андер-2017

 

Ричи Порт (BMC) сохранил на плечах майку лидера Тура Даун Андер-2017.

 

  Горка Исагирре (Movistar), попавший в завал на 3-м этапе Тура Даун Андер-2017, финишировал, но потерял место в тройке лидеров общего зачёта. Эстебан Чавес (Orica-Scott) поднялся на вторую позицию генеральной классификации, Джей МакКарти (Bora-Hansgrohe) замыкает тройку лидеров общего зачёта.

 

Тур Даун Андер-2017. Результаты 4 этапа

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Orica-Scott Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура Петер Саган

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Комментарии

  • velodoctor
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (1)
    velodoctor-Фото

    Баптист сегодня 6-ой, но мне понравился его спринт.  Юэн новый кэв? diablo

  • sixpack
    Мауро Веньи о приглашении прок ... (3)
    sixpack-Фото

    Не понял. А если бы их пригласили, это было бы торжеством спортивных принципов? С куда большим успехом такое назвали бы кумовством - приглашают местных, потому что местные. Та же V-F в прошлом году ехала Джиро - они чем запомнились? 

     

    ИМХО уж лучше рынок-бабло, чем "старая мораль". А спортивный отбор на Джиро есть. 

  • VeloVelo
    Мауро Веньи о приглашении прок ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Польша - это новый рынок. А это главное для спорта. Вот такие дела.
    А эти итальянские команды - кому они нужны? . .
     



    Моральные устои остались где-то в прошлом.
    Рынок, бабло - вот Новая Мораль.

  • Адриен
    Мауро Веньи о приглашении прок ... (3)
    Адриен-Фото

    Когда начинают учитывать политические и коммерческие аспекты, спорту приходит  капец ...

  • kwwk
    Календарь Наиро Кинтаны и Алех ... (1)
    kwwk-Фото

    Кинтана все таки решил поймать синицу на Джиро, чем журавля на Туре.

  • RVL
    Приглашения на Джиро д’Италия- ... (5)
    RVL-Фото

     будет пара белорусов на Джиро! как минимум..

  • Arsink
    Индивидуалам – медалей навалом ... (4)
    Arsink-Фото
    Фотографий стало много больше, что тоже радует, статья кажется ещё живее (куда больше?). Спасибо!
  • DIM
    Индивидуалам – медалей навалом ... (4)
    DIM-Фото

    Жаль только, что у телевидения нет времени на велоспорт, так как оно занято размягчением оставшегося мозга у подопытного населения!

  • djick
    Приглашения на Джиро д’Италия- ... (5)
    djick-Фото

    не один Pozzo, а вместе с Маречко, а он один стоит повыше Нипповских ребят! плюс есть Моска, Мартинес, Флорес и Родригес, которые ничуть не хуже Арредондо, та и Кунего также! в поляков силу могут и должны показать Хиртб Шлегель и Гросс...сложная фамилия! так, что говорить о том, что зря дали кому то не стоит. вся эта скажем так 6-ка команд заслуживает приглашение! а вообще пора Uci придумать, как этот отбор осуществлять, а не просто приглашать...вот все и вопросы и обиды отпадут!

  • djick
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (2)
    djick-Фото

    Не поймал а скорей был завал, в котором и побывал Рестрепо, Горка, Бакеландс и т.д

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