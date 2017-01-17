Калеб Юэн - победитель 4-го этапа Тура Даун Андер-2017

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 08:28
Калеб Юэн делает хет-трик, побеждая на 4-м этапе Тура Даун Андер-2017
Калеб Юэн (Caleb Ewan) продолжил победную серию, выиграв 4-й этап Тура Даун Андер-2017. Австралийский гонщик команды Orica-Scott в общем спринте он вновь опередил действующего чемпиона мира Петера Сагана (BORA – hansgrohe). Тройку лучших замкнул гонщик команды Sky Данни Ван Поппель.
149,5-км этап развивался по сценарию традиционного спринтерского этапа, Джека Бауэра (Quick-Step Floors), единственного продолжавшегося сопротивляться группе из гонщиков отрыва дня, пелотон догнал за 3 км до финиша, после чего команды начали готовить своих спринтеров к финалу.
Никто из гонщиков не смог помешать Калебу Юэну сделать хет-трик.
Photo ©Tim De Waele/TDWsport.com
Ричи Порт (BMC) сохранил на плечах майку лидера Тура Даун Андер-2017.
Горка Исагирре (Movistar), попавший в завал на 3-м этапе Тура Даун Андер-2017, финишировал, но потерял место в тройке лидеров общего зачёта. Эстебан Чавес (Orica-Scott) поднялся на вторую позицию генеральной классификации, Джей МакКарти (Bora-Hansgrohe) замыкает тройку лидеров общего зачёта.
Тур Даун Андер-2017. Результаты 4 этапа
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