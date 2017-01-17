Калеб Юэн - победитель 4-го этапа Тура Даун Андер-2017

Не понял. А если бы их пригласили, это было бы торжеством спортивных принципов? С куда большим успехом такое назвали бы кумовством - приглашают местных, потому что местные. Та же V-F в прошлом году ехала Джиро - они чем запомнились?

ИМХО уж лучше рынок-бабло, чем "старая мораль". А спортивный отбор на Джиро есть.