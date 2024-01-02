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Сэм Уэлсфорд — победитель 1 этапа Тура Даун Андер-2024

Сэм Уэлсфорд, Фил Баухаус, Биньям Гирмай о 1-м этапе Тура Даун Андер-2024

 

 

27-летний австралийский велогонщик Сэм Уэлсфорд (Sam Welsford) принёс команде Bora-hansgrohe первую победу в сезоне, выиграв  1-й этап Тура Даун Андер-2024, и надел первую майку лидера гонки.

 

Этап, подходящий спринтерам, не преподнёс сюрприза в виде победы отрыва, а завершился предсказуемым общим спринтом. Велокоманда Bora-hansgrohe держала ситуацию на 144-километровом этапе под контролем. После первого промежуточного спринта в отрыв уехали Георг Циммерман Georg Zimmerman /Intermarché-Wanty) и Луи Барре  Louis Barré /Arkéa-B&B Hotels), они разыграли второй промежуточный спринт и горную премию, а за 60 км до финиша их добрал пелотон.

 

После мощного развоза Райана Маллена и Данни ван Поппеля Сэм Уэлсфорд начал спринт и обошёл 29-летнего немецкого гонщика команды Bahrain Victorious Фила Баухауса и 23-летнего эритрейского гонщика  Intermarché - Wanty Биньяма Гирмая. Победитель девяти этапов Тура Даун Андер Калеб Юэн (Jayco-AlUla) финишировал 4-м.

 

Сэм Уэлсфорд — победитель 1 этапа Тура Даун Андер-2024

 

Сэм Уэлсфорд — победитель 1 этапа Тура Даун Андер-2024

 

Сэм Уэлсфорд — победитель 1 этапа Тура Даун Андер-2024

 

Сэм Уэлсфорд — победитель 1 этапа Тура Даун Андер-2024

 

Сэм Уэлсфорд — победитель 1 этапа Тура Даун Андер-2024

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

Сэм Уэлсфорд: «С ума сойти! У меня нет слов. Спуск оказался довольно крутым, было несколько падений и промахов, но ребята сохраняли хладнокровие и потрясающе отработали. Сбылась мечта - победа на первой гонке сезона и моей первой гонке с командой Bora-hansgrohe. Мне обеспечили стопроцентную поддержку. На спуске ехали очень быстро, набирали скорость до 100 км/ч. Все хотели выйти вперёд, надеюсь, что все будут в порядке, потому что впереди ещё пять этапов.

 

Победа здесь очень значима. Наверное, теоретически, здесь у нас один из сильнейших развозящих поездов, и сегодня это принесло плоды. В начале этапа ребята вышли в голову пелотона, не позволяя отрыву уехать слишком далеко. А потом меня идеально развезли. Это большая командная победа, я очень рад за всех.

 

Ван Поппель работал потрясающе. Он провёз нас на последних трёх километрах, спокойно говорил, что нам надо делать. Он может предугадывать каждое движение до того, как оно произошло, видит почти всё, как в замедленной съёмке. Он - один из важнейших гонщиков в команде. На финальных 400 метрах он был невероятен. Я сидел у него на колесе, и чувствовал, что мне уже тяжело за ним держаться, а потом надо сделать ещё рывок. Вот это и есть настоящий спринт с таким последним развозящим.

 

В тренировочном лагере на Майорке я провёл с ними только пару имитаций спринта, но с такими ребятами как Данни ван Поппель и Райан Маллен, и другими ребятами команды даже не нужно много тренировать спринт. Они великолепны».

 

Данни ван Поппель: «В прошлом году мы часто делали развоз в спринте, но только с Беннетом. Получалось не очень хорошо. Но Сэм - мощный гонщик, мы видели, что если обеспечить ему идеальный развоз, он сможет удержать мощность, потому что продавливает очень сильно. Такая мощь у него с трека. Думаю, развозить его, это как развозить Киттеля и Грайпеля. Я ждал такого спринтера, мне сложно это говорить, потому что  Сэм Беннетт - мой хороший друг, но в конце концов, бизнес есть бизнес, мы хотим побеждать. Он (Уэлсфорд) - спокойный парень. Он всего два года выступает в Мировом туре, для него всё новое. Он ещё очень «голоден».

 

Фил Баухаус: «Сегодня я показал лучший результат, сделал, что мог. Если честно, чувствовал себя сильнейшим. Для начала сезона результат хороший. Доволен, как идёт нога. У меня точно шла нога для победы, но это профессиональный спорт, где не всегда побеждаешь, поэтому хорошо, что занял 2-е место. В прошлые годы я всегда успешно выступал в Австралии. У спринтеров остаётся ещё несколько шансов, надеюсь, смогу выиграть.

 

Джек (Хейг) - наш лидер в борьбе за генеральную классификацию. Я очень ценю, что он тоже включился в развозящий поезд. Фран и Кэмерон тоже отлично сработали. На последнем километре я опирался только на свои силы. Возможно, долго не решался сесть на колесо Сэма, подумал, что Калеб тоже силён. Я был близко, это даёт уверенность перед следующими спринтами».

 

Биньям Гирмай: «Нет ничего лучше, чем пересекать финиш первым. Поэтому второе и третье мест всегда разочаровывают. Но я запомню, какие хорошие ощущения были во время спринта. Команда защищала меня на последних километрах, но на скоростном отрезке за 1,5 км до финиша перед поворотом я потерял позиции. Исправить это было тяжело, учитывая, какую высокую скорость развозящего поезда Bora-hansgrohe. Поэтому я финишировал, проиграв длину велосипеда. Завтрашний этап подходит мне больше, потому что там будет холмистый рельеф. Я уверен, что смогу его преодолеть, надеюсь на ещё один хороший спринт».

 

Калеб Юэн: «Я находился на хорошей позиции, именно там, где надо. Мне не пришлось изо всех сил бороться за колесо, но когда начал рывок, уже шёл на пределе, поэтому спринт получился не слишком мощным. Несколько дней назад я болел, мне было тяжело, особенно при такой жаре. Надеюсь, дальше смогу выступить лучше».

 

Результаты 1 этапа Тура Даун Андер-2024

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Теги к статье: Сэм Уэлсфорд Sam Welsford Bora-hansgrohe Тур Даун Андер-2024 Tour Down Under велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 17:18 | Регистрация: 4.07.2011

    Бора может быть сменена на Redbull на тур.

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