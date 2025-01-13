Микель Ланда нацелен на борьбу за этапы и высокое место в генеральной классификации Джиро д'Италия-2025

Велокоманда Soudal Quick Step объявила, что Микель Ланда стартует на Джиро д’Италия-2025. Для 35-летнего испанского велогонщика, это будет восьмой старт на итальянском Гранд-туре, где он дважды поднимался на подиум - финишировал 3-м в 2022 и 2015 годах.

В первый сезон с командой Soudal Quick Step Микель Ланда занял 5-е место на Тур де Франс, где помогал капитану команды Ремко Эвенепулу бороться за подиум, а на Вуэльте Испании занял 8-е место. Кроме того, Микель Ланда стал призёром Вуэльты Каталонии впервые за шесть участий в этой испанской гонке, а также впервые в карьере финишировал в топ-10 на Критериуме Дофине.

Маршрут Джиро д’Италия-2025 будет объявлен 13 января в Риме. 108-й выпуск итальянского Гранд-тура пройдёт с 9 мая по 1 июня.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Микель Ланда: «Я очень рад, что буду участвовать в Джиро, которая занимает особое место в моём сердце. Именно эта гонка помогла мне заявить о себе как о гонщике. В 2015 году я выиграл на ней два этапа и занял 3-е место в общем зачёте. Победу на этапе с Мортироло и финишем на Априке до сих пор вспоминаю как одну из лучших.

Мне будет непросто, потому что на старт выйдет много сильных гонщиков, но я сделаю всё возможное, чтобы побороться за победу на этапе и высокий результат в генеральной классификации. С нетерпением жду мая и новой встречи с невероятными итальянскими болельщиками, которые делают Джиро одной из лучших велогонок мира».

15-й сезон в профессионалах Микель Ланда начнёт 8 марта на Страде Бьянке.