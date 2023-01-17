Микель Ланда нацелен бороться за подиум Тур де Франс-2023

Старт в Стране Басков вдохновляет Микеля Ланду на борьбу за подиум Тур де Франс-2023

Уроженец Страны Басков Микель Ланда (Mikel Landa) в следующем году ставит целью борьбу за подиум Тур де Франс-2023, первые три этапа которого пройдут по родным для 32-летнего гонщика команды Bahrain-Victirous дорогам.

Photo @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious

В 2017 году на Тур де Франс Микелю Ланде не хватило секунды, чтобы подняться на третью ступень подиума, в 2020 году он снова финишировал 4-м на французском Гранд-туре. В этом сезоне Микель Ланда занял 3-е место на Джиро д’Италия, а также стал призёром классики Ломбардия.

Представитель команды Bahrain Victorious в беседе с баскским изданием Noticias de Gupizkoa подтвердил, что Микель Ланда ставит Тур де Франс-2023 главной целью сезона. Одна из причин – старт в Стране Басков, родном регионе Микеля Ланды, вторая – самое минимальное количество разделочных километров в маршруте Тур де Франс за последние годы.

Bahrain-Victorious: «Он знает, как бороться на Туре, тем более, когда он стартует дома. Такой шанс бывает раз в жизни, он ни за что не хочет его упустить.

Мы знаем, что Погачар и Вингегор уже продемонстрировали на Тур де Франс, что они уровнем выше остальных. Но за ними группа гонщиков, которые могут бороться за подиум, и Микель хочет быть одним из них».

Микель Ланда собирается готовиться к Тур де Франс по привычной программе – начать сезон на Вуэльте Валенсии в феврале, затем Тиррено-Адриатико в марте, Тур Страны Басков и Арденнские классики в апреле. Далее тренировочный лагерь на высоте, и, возможно, выход на Тур де Франс через Критериум Дофине.