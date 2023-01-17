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Микель Ланда нацелен бороться за подиум Тур де Франс-2023

Старт в Стране Басков вдохновляет Микеля Ланду на борьбу за подиум Тур де Франс-2023

 

 

Уроженец Страны Басков Микель Ланда (Mikel Landa) в следующем году ставит целью борьбу за подиум Тур де Франс-2023, первые три этапа которого пройдут по родным для 32-летнего гонщика команды Bahrain-Victirous дорогам.

 

Микель Ланда нацелен бороться за подиум Тур де Франс-2023

Photo @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious

 

  В 2017 году на Тур де Франс Микелю Ланде не хватило секунды, чтобы подняться на третью ступень подиума, в 2020 году он снова финишировал 4-м на французском Гранд-туре. В этом сезоне Микель Ланда занял 3-е место на Джиро д’Италия, а также стал призёром классики Ломбардия.

 

  Представитель команды Bahrain Victorious в беседе с баскским изданием Noticias de Gupizkoa подтвердил, что Микель Ланда ставит Тур де Франс-2023 главной целью сезона. Одна из причин – старт в Стране Басков, родном регионе Микеля Ланды, вторая –  самое минимальное количество разделочных километров в маршруте Тур де Франс за последние годы.  

 

  Bahrain-Victorious: «Он знает, как бороться на Туре, тем более, когда он стартует дома. Такой шанс бывает раз в жизни, он ни за что не хочет его упустить.

 

  Мы знаем, что Погачар и Вингегор уже продемонстрировали на Тур де Франс, что они уровнем выше остальных. Но за ними группа гонщиков, которые могут бороться за подиум, и Микель хочет быть одним из них».    

  

  Микель Ланда собирается готовиться к Тур де Франс по привычной программе – начать сезон на Вуэльте Валенсии в феврале, затем Тиррено-Адриатико в марте, Тур Страны Басков и Арденнские классики в апреле. Далее тренировочный лагерь на высоте, и, возможно, выход на Тур де Франс через Критериум Дофине.

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Теги к статье: Микель Ланда Mikel Landa Bahrain Victorious Тур де Франс-2023

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Комментарии

  • Даниил
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (12)
    Даниил-Фото
    Цитата: дрокер
    C Глебом Сырицей есть контракт, кто в курсе?
    Присоединяюсь к вопросу, крайне интересно, где он продолжит шоссейную карьеру.
  • s75
    Мартин Лаас – новичок команды ... (6)
    s75-Фото

    Быть может, почаще будет получать свой шанс, удачи Мартину и его новой команде.

  • tds
    Мартин Лаас – новичок команды ... (6)
    tds-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ага. Яан Кирсипуу говорит Винокурову, Саня, пристрой пжст моего земляка Мартина по свойски..Его Бора не продлевает, будь другом. А Саня говорит, канешна Яаан..мы же старые кореша. Вот так и происходят трансферы в Астане.. Груздев, Мартинелли мл., Нурлыкасым Нурберген, Антонио Нибали, Захаров..А че? У Казахстана много денег. Профинансируют.
    100%
  • Astanaforever
    Мартин Лаас – новичок команды ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Ага. Яан Кирсипуу говорит Винокурову, Саня, пристрой пжст моего земляка Мартина по свойски..Его Бора не продлевает, будь другом. А Саня говорит, канешна Яаан..мы же старые кореша. Вот так и происходят трансферы в Астане.. Груздев, Мартинелли мл., Нурлыкасым Нурберген, Антонио Нибали, Захаров..А че? У Казахстана много денег. Профинансируют.
  • nightbuster33
    Мартин Лаас – новичок команды ... (6)
    nightbuster33-Фото

    Возможно,что его плохое выступление в прошедшем сезоне связана с ковидом(Каталония,Фландрия,Амстел и Париж-Рубе--сход),но не думаю,что скоростные качества с возрастом могут возрасти.Похвально,что он самокритичен и стремится к лучшему.Дай-то Бог!

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    Laurens Sweeck как будто расцвёл после избавления от работы на лидера прошлой команды: своим весом прорезает рыхлый песок до твёрдого основания и уезжает ото всех на песочных секциях.

    А Eli Iserbyt что-то совсем просел (даже запинаться начал на последней лестнице), хотя... может экономился перед завтрашним этапом Кубка мира.

  • Astanaforever
    Мартин Лаас – новичок команды ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Astana делает крен на спринт? Хеееееее!. С горняками облом полнейший, вот и помощь к Сырице этого эстонца подписали...ведь Гидич мертвый вообще, как и Натаров с ним же. И где и у кого Астана решила выигрывать спринты , удивительно? Неушта у самих Филипсенов и Якобсенов?
  • velodoctor
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (2)
    velodoctor-Фото

    Какую  уже гонку в этом сезоне Вандепутте рвет в начале а потом отваливается постепенно. Вандербош тоже по такой стратегии иногда ездит. Мне кажется, кросс как длинная разделка, надо раскладываться правильно.

  • Earl57
    Тадей Погачар: “Проигрыш на Ту ... (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: SVS
    "Я всё ещё тот человек, каким был всегда." - и это главное! 
     
    Тебе завидуют, исходят желчью, а ты просто побеждай blum!

    И кто ему завидует? Болельщики что ли? Кроме них, журналистов и бывших гонщиков вроде Боонена о Погачаре никто не высказывается.

  • SVS
    Тадей Погачар: “Проигрыш на Ту ... (7)
    SVS-Фото

    "Я всё ещё тот человек, каким был всегда." - и это главное! 

     

    Тебе завидуют, исходят желчью, а ты просто побеждай blum!

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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