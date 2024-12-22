VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Нильс Вандепутте — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2024 в Хюлсте

Первая победа Нильса Вандепутте на этапе Кубка мира по велокроссу

 

 

24-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Development Team Нильс Вандепутте (Niels Vandeputte) одержал первую в карьере победу на этапе Кубка мира по велокроссу и третью в велокроссе в этом сезоне 2024/25, выиграв на сложной трассе в Хюлсте. Вандепуттен вырвался вперёд уже на первом круге и увеличивал своё преимущество. Через три круга у Вандерпутте в запасе была 31 секунда, но его ближайший преследователь - Фелипе Ортс (Felipe Orts/ Ridley Racing Team) начал сокращать просвет, но догнать бельгийского гонщика не смог и проиграл ему в итоге 9 секунд.

 

Тройку призёров замкнул Пим Ронхаар (Pim Ronhaar/ Baloise Trek Lions), финишировавший через 20 секунд после победителя.  Ронхаар боролся за призовое место с Эли Изербитом (Eli Eserbyt), которого обошёл на финальном круге. Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout/ Pauwels Sauzen - Bingoal) сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира, но в Хюлсте он несклько раз ошибался и падал, и в итоге финишировал 7-м, через полторы минуты после Нильса Вандепутте.

 

Нильс Вандепутте — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2024 в Хюлсте

Нильс Вандепутте — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2024 в Хюлсте

Нильс Вандепутте — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2024 в Хюлсте

Нильс Вандепутте — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2024 в Хюлсте

 

Нильс Вандепутте — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2024 в Хюлсте

 

Нильс Вандепутте — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2024 в Хюлсте

 Нильс Вандепутте — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2024 в Хюлсте

 

 

Нильс Вандепутте: «Да, наверное, это одна из моих лучших на данный момент побед. Сегодня великолепно себя чувствовал физически, и технически проехал хорошо.

 

Отлично стартовал со второго ряда, и уже на первом круге подумал, что надо бы надавить на других ребят. В итоге создал небольшой просвет, а потом ждать уже было не нужно. Несколько ошибок на такой коварной трассе у меня было.  На первом круге не думал, что смогу удержать отрыв на протяжении всей гонки, но рад, что мне это удалось.

 

Я побеждал в нескольких крупных гонках, но Кубок мира - это просто другой уровень, особенно сейчас, в начале рождественского периода.  Эта победа очень вдохновила, и я очень рад предстоящим гонкам».

 

Фелипе Ортс: «После Намюра эту трассу проехал хорошо. Чувствовал себя отлично, два круга думал, что смогу выиграть, но Вандепутте был лучшим».

 

Пим Ронхаар: «Я не очень доволен. Слишком много ошибался. Думаю, мог бы финишировать на одно место выше. Нильс сегодня ехал потрясающе, не совершал ошибок, как мне кажется. Я же после двух кругов уже проигрывал 40 секунд, поэтому ничего не мог сделать. Но, может быть, если бы я меньше ошибался, то мог бы опередить Фелипе Ортса. Однако, всё в порядке. Сегодня трасса была очень опасной, совсем не такой, как во время разведки, более скользкая, чем ожидалось. Это всех застало врасплох».

 

UCI World Cup Hulst 2024. Велокросс. Результаты

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Нильс Вандепутте Niels Vandeputte Alpecin-Deceuninck Development Team велокросс

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

13 января 2025

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2025

22 декабря 2024

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

26 декабря 2024

Велокросс. UCI World Cup Gavere

29 декабря 2024

Велокросс. UCI World Cup Besancon

5 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

19 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

25 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

26 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

2 февраля 2025

Велокросс. UCI World Championship Lievin

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2024?

Комментарии

  • MVDP
    UCI World Cup Hulst 2024. Вело ... (3)
    MVDP-Фото
    Ван дер Пулте.
  • motte
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    motte-Фото

    Этого следовало ожидать! 

    Из инета:

    Погачар, не без помощи своих оруженосцев, поставил вчера феноменальный рекорд восхождения на Коль де Ратес (6,5 км; 5,5%), превзойдя предыдущий результат на 17 секунд — 12.21. Внушительное улучшение для такой короткой горы.

     Коль де Ратес, кстати, знаковый подъем и для Йонаса Винегора. Датская континентальная команда Team ColoQuick проводит на Коль де Ратес ежегодный тест своих гонщиков. В 2018-м Винегор поставил на таком тесте рекорд восхождения — 13.02. Team Visma — Lease a Bike решила подписать молодого Винегора во многом именно из-за этого рекорда. 

     В марте этого года рекорд восхождения на Коль де Ратес на очередном тесте Team ColoQuick поставил 18-летний Петер Оксенберг Хансен, который после этого получил предложение от INEOS Grenadiers. 

     Погачар улучшил результат Оксенберга на 17, а результат Винегора шестилетней давности на 41 секунду. 

     



     

  • Pugachev
    UCI World Cup Hulst 2024. Вело ... (3)
    Pugachev-Фото

    мне кажется, Вандерпут классно скользские спуски проходил - без запинки, и набирал на них преимущество наряду с просто мощной ездой. Классно. Красивый кросс.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Hulst 2024. Вело ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Как и у девчат гонку выиграл парень уехавший с первого круга. Вандерпуте красиво это сделал.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Hulst 2024. Вело ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Ну на конец голландок сдвинули с первого места. Молодец девушка из Люксинбурга. А вот Люсинда снова вторая, каждый раз её кто-то обыгрывает.

  • nightbuster33
    Трансферные новости пелотона-2 ... (35)
    nightbuster33-Фото

    В Астане появился 30-ый гонщик-продлили контракт А.Кузьмину(28л.)(PCS).Было бы предпочтительне продлить контракт Г.Брусссенскому(24г.).Вероятно он будет в СТ команды.Здесь что-то не так.

  • MVDP
    UCI World Cup Hulst 2024. Вело ... (2)
    MVDP-Фото

    Ого, чемпионка первых кругов в этот раз дотерпела.

  • Геродот
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (21)
    Геродот-Фото
    Командные гонки на время давно уж не проводят,потому что команд то и нет. Последняя нормальная ТТТ на моей памяти была на Туре в 2005 году. С тех пор это не команды,это дегенераты с парой горных грегори для лидеров ТТТ на 20 км это конечно смех и позор.Но хоть так и то неплохо.
  • Astanaforever
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Че я и говорил. Будет победителем трёх грантуров. Ну и ладненько. ?
  • Krakk
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (21)
    Krakk-Фото

    Правда верите, что помарки в тестировании и нарушения в регламенте хранения проб привели чудесным образом к положительному тесту на эпо по ошибке?! То есть человек, гоняясь в команде с тщательно проработанной допинг-программой, всю карьеру ездил чистым. И на Англиру в 2002м стерильным был, да. Ну, правда, в каком отрыве от реальности надо быть, чтобы на полном серьезе заявлять о его кристальной чистоте и непорочности.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

22 декабря

Alexander Edmondson (Team DSM-Firmenich - PostNL)

23 декабря

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Felix Grossschartner (UAE Team Emirates)

Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck)

Joel Nicolau (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2024 (65)
Ноябрь 2024 (100)
Октябрь 2024 (141)
Сентябрь 2024 (196)
Август 2024 (196)
Июль 2024 (167)