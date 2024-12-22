 Нильс Вандепутте — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2024 в Хюлсте

Первая победа Нильса Вандепутте на этапе Кубка мира по велокроссу

24-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Development Team Нильс Вандепутте (Niels Vandeputte) одержал первую в карьере победу на этапе Кубка мира по велокроссу и третью в велокроссе в этом сезоне 2024/25, выиграв на сложной трассе в Хюлсте. Вандепуттен вырвался вперёд уже на первом круге и увеличивал своё преимущество. Через три круга у Вандерпутте в запасе была 31 секунда, но его ближайший преследователь - Фелипе Ортс (Felipe Orts/ Ridley Racing Team) начал сокращать просвет, но догнать бельгийского гонщика не смог и проиграл ему в итоге 9 секунд.

Тройку призёров замкнул Пим Ронхаар (Pim Ronhaar/ Baloise Trek Lions), финишировавший через 20 секунд после победителя. Ронхаар боролся за призовое место с Эли Изербитом (Eli Eserbyt), которого обошёл на финальном круге. Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout/ Pauwels Sauzen - Bingoal) сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира, но в Хюлсте он несклько раз ошибался и падал, и в итоге финишировал 7-м, через полторы минуты после Нильса Вандепутте.

Нильс Вандепутте: «Да, наверное, это одна из моих лучших на данный момент побед. Сегодня великолепно себя чувствовал физически, и технически проехал хорошо.

Отлично стартовал со второго ряда, и уже на первом круге подумал, что надо бы надавить на других ребят. В итоге создал небольшой просвет, а потом ждать уже было не нужно. Несколько ошибок на такой коварной трассе у меня было. На первом круге не думал, что смогу удержать отрыв на протяжении всей гонки, но рад, что мне это удалось.

Я побеждал в нескольких крупных гонках, но Кубок мира - это просто другой уровень, особенно сейчас, в начале рождественского периода. Эта победа очень вдохновила, и я очень рад предстоящим гонкам».

Фелипе Ортс: «После Намюра эту трассу проехал хорошо. Чувствовал себя отлично, два круга думал, что смогу выиграть, но Вандепутте был лучшим».

Пим Ронхаар: «Я не очень доволен. Слишком много ошибался. Думаю, мог бы финишировать на одно место выше. Нильс сегодня ехал потрясающе, не совершал ошибок, как мне кажется. Я же после двух кругов уже проигрывал 40 секунд, поэтому ничего не мог сделать. Но, может быть, если бы я меньше ошибался, то мог бы опередить Фелипе Ортса. Однако, всё в порядке. Сегодня трасса была очень опасной, совсем не такой, как во время разведки, более скользкая, чем ожидалось. Это всех застало врасплох».