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Матье ван дер Пул начал сезон велокросса 2024/25 с победы на этапе Кубка мира в Зонховене

Матье ван дер Пул - победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2024 в Зонховене

 

 

 

Шестикратный и действующий чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) на первой же гонке своего сезона 2024/25, на этапе Кубка мира в Зонховене (World Cup Zonhoven) не оставил шансов соперникам. 29-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Deceuninck создал просвет уже на первом песчаном спуске, а в финале привёз ближайшему преследователю, чемпиону Европы по велокроссу Тибо Нису (Thibau Nys) полторы минуты.

 

 

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса 2024/25 с победы на этапе Кубка мира в Зонховене

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса 2024/25 с победы на этапе Кубка мира в Зонховене

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса 2024/25 с победы на этапе Кубка мира в Зонховене

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса 2024/25 с победы на этапе Кубка мира в Зонховене

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса 2024/25 с победы на этапе Кубка мира в Зонховене

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса 2024/25 с победы на этапе Кубка мира в Зонховене

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса 2024/25 с победы на этапе Кубка мира в Зонховене

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса 2024/25 с победы на этапе Кубка мира в Зонховене

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса 2024/25 с победы на этапе Кубка мира в Зонховене

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса 2024/25 с победы на этапе Кубка мира в Зонховене

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса 2024/25 с победы на этапе Кубка мира в Зонховене

 

 

 

 

 

 

Йоран Визёре (Joran Wyseure) из команды Crelan-Corendon замкнул тройку сильнейших, уступив Нису 3 секунды.

 

Матье ван дер Пул: «Как я говорил перед стартом, к первому кроссу подходил в этот раз по-другому. Делал меньше интервалов, больше тренировался на выносливость. Я хотел в этот насыщенный период быть в этом году немного свежее. Но да, со старта чувствовал себя отлично, техника тоже была очень хорошей, так что, я доволен. Я не ожидал от себя сегодня такого выступления. Думаю, такой сложный кросс играет в мою пользу. Я смог проехать трассу на своей скорости с самого старта. Ощущениями очень доволен».

 

Адри ван дер Пул, отец Матье ван дер Пула, в интервью Wielerflits отметил: «Ему всегда удаётся выиграть свой первый кросс. Сегодня особенным стало то, как он это сделал. То тут, то там слышишь, что он хорош физически, но это не значит, что он хорош в кроссе с точки зрения техники. Должен сказать, что сегодня немного помогли боги погоды. Песок был утрамбован, что немного облегчило задачу. Можно было ехать по тропинкам. Но с другой стороны, надо признать, что его преимущество было огромным.

 

Матье быстро входит в форму. Думаю, разницу создаёт то, что эти парни выступают по жёсткой программе на шоссе. Это видно при прохождении подъёмов. Они могут ставить на один-два зуба больше, а потом просто уезжают от остальных. Влияет шоссе. Нужно также смотреть на прошлое. Матье и Ваут в прошлом выигрывали вместе почти все гонки. Это не просто само собой получилось. Если объединить способности к кросс-кантри и программу на шоссе, и ещё не забудем про команды, которые полностью идут навстречу и дают возможность подготовиться, так и складываются вместе детали».

 

 Тибо Нис: «Я выступаю уже несколько недель, иногда чувствую себя хорошо, иногда мне не везёт. Сейчас всё сошлось, чему я очень рад. Даже если бы я занял четвёртое или пятое место, был бы просто доволен тем, что снова проехал так, как хотел. Сегодня сразу почувствовал, что на этой трассе смогу разогнать свой мотор и конвертировать в скорость. Этого мне не хватило вчера. Если не брать в расчёт Матье ван дер Пула, я всю гонку проехал впереди один».

 

Йоран Визёре: «Я стартовал хорошо, вчера мне было тяжело, сделал много ошибок. Но сегодня всю гонку проехал на своей скорости. Очень рад, что смог финишировать третьим. Мне удалось догнать Тона Артса на последнем круге, и я финишировал третьим. Я обогнал его и подумал, что теперь мне предстоит один долгий спринт до финиша. Фантастика, что я его опередил. Конечно, приятно так начать рождественский период гонок и занять третье место в таком сложном кроссе в Зонховене. При этой погоде получился скорее грязевой, а не песчаный кросс, но для меня это был лучший вариант. Сегодня я наслаждался гонкой.

 

Матье ван дер Пул? Я его особо не разглядел. Через сто метров он проскочил мимо, а потом уже его не было видно, он уехал. Просто феноменально, как он проехал здесь без особой подготовки к кроссу. А мы тренировались месяцами. Но для спорта его участие очень полезно, пришло много людей».

 

UCI World Cup Zonhoven-2024. Велокросс. Результаты

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin - Deceuninck велокросс

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Комментарии

  • Hansmer
    UCI World Cup Zonhoven-2024. В ... (3)
    Hansmer-Фото
    Цитата: Джамайка
    мдееее... 
    предсказуемо и скучно. не в слишком ли он хорошей форме в декабре? про весну не забыл? Фландрия, всяко-разно?
    Сначала у него ЧМ в плане, Фландрия уже после.
  • JetRevel
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (24)
    JetRevel-Фото
    Цитата: Геродот
    Цитата: JetRevel
    С дивана конечно виднее,рекомендую изучить и почитать сначала информацию в гугле,относительно дела Хэроса(именно так правильно звучит его имя)


    Пы.Сы.У него не было соперников на Вуэльте,по этому сравнивать не с кем.

    Вот вы вроде опытный взрослый человек, а иногда пишите такую ересь, что ухи вянут: Чистый Эрас возил грязного Лэнса... (Это тот самый Эрас, про которого Лэнс говорил, что иногда не мог усидеть у него на колесе и просил ехать потише).
    Или что у него на Вуэльте не было соперников (а как же Меньшов?) И, наконец, "поэтому" пишется вместе (об этот  тоже есть в гугле). "Итальянцу", впрочем, это простительно))
    Не важно что Лэнс говорил,Хэраса оправдали и это факт, победы вернули, относительно Дениса на тот момент он не был ему конкурентом.
  • василий
    Хуан Аюсо о Тадее Погачаре, из ... (4)
    василий-Фото

    Колесничать за лидирами других команд

  • Геродот
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (24)
    Геродот-Фото

    Цитата: JetRevel
    С дивана конечно виднее,рекомендую изучить и почитать сначала информацию в гугле,относительно дела Хэроса(именно так правильно звучит его имя)


    Пы.Сы.У него не было соперников на Вуэльте,по этому сравнивать не с кем.

    Вот вы вроде опытный взрослый человек, а иногда пишите такую ересь, что ухи вянут: Чистый Эрас возил грязного Лэнса... (Это тот самый Эрас, про которого Лэнс говорил, что иногда не мог усидеть у него на колесе и просил ехать потише).

    Или что у него на Вуэльте не было соперников (а как же Меньшов?) И, наконец, "поэтому" пишется вместе (об этот  тоже есть в гугле). "Итальянцу", впрочем, это простительно))

  • tds
    Хуан Аюсо о Тадее Погачаре, из ... (4)
    tds-Фото
    Серьёзно? Кто ему будет помогать? ?
  • Джамайка
    UCI World Cup Zonhoven-2024. В ... (3)
    Джамайка-Фото

    мдееее... 

    предсказуемо и скучно. не в слишком ли он хорошей форме в декабре? про весну не забыл? Фландрия, всяко-разно?

  • JetRevel
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (24)
    JetRevel-Фото
    С дивана конечно виднее,рекомендую изучить и почитать сначала информацию в гугле,относительно дела Хэроса(именно так правильно звучит его имя)


    Пы.Сы.У него не было соперников на Вуэльте,по этому сравнивать не с кем.
  • MVDP
    UCI World Cup Zonhoven-2024. В ... (3)
    MVDP-Фото

    Батя в здании. Убил всю интригу. Еще и пески намокли, скукота.

  • Джамайка
    UCI World Cup Hulst 2024. Вело ... (4)
    Джамайка-Фото

     да, все выучили простой рецепт от МВДП - нужно оказаться первым сразу, с первого круга - и траекторию выбираешь, и никто не мешает, в т.ч. своими падениям. и нервов меньше, чем у догоняющих, которые реально мешают друг другу

  • Ernat78
    Хуан Аюсо о Тадее Погачаре, из ... (4)
    Ernat78-Фото

    Вот его бы в Астану

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