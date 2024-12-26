Матье ван дер Пул начал сезон велокросса 2024/25 с победы на этапе Кубка мира в Зонховене

Матье ван дер Пул - победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2024 в Зонховене

Шестикратный и действующий чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) на первой же гонке своего сезона 2024/25, на этапе Кубка мира в Зонховене (World Cup Zonhoven) не оставил шансов соперникам. 29-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Deceuninck создал просвет уже на первом песчаном спуске, а в финале привёз ближайшему преследователю, чемпиону Европы по велокроссу Тибо Нису (Thibau Nys) полторы минуты.

Йоран Визёре (Joran Wyseure) из команды Crelan-Corendon замкнул тройку сильнейших, уступив Нису 3 секунды.

Матье ван дер Пул: «Как я говорил перед стартом, к первому кроссу подходил в этот раз по-другому. Делал меньше интервалов, больше тренировался на выносливость. Я хотел в этот насыщенный период быть в этом году немного свежее. Но да, со старта чувствовал себя отлично, техника тоже была очень хорошей, так что, я доволен. Я не ожидал от себя сегодня такого выступления. Думаю, такой сложный кросс играет в мою пользу. Я смог проехать трассу на своей скорости с самого старта. Ощущениями очень доволен».

Адри ван дер Пул, отец Матье ван дер Пула, в интервью Wielerflits отметил: «Ему всегда удаётся выиграть свой первый кросс. Сегодня особенным стало то, как он это сделал. То тут, то там слышишь, что он хорош физически, но это не значит, что он хорош в кроссе с точки зрения техники. Должен сказать, что сегодня немного помогли боги погоды. Песок был утрамбован, что немного облегчило задачу. Можно было ехать по тропинкам. Но с другой стороны, надо признать, что его преимущество было огромным.

Матье быстро входит в форму. Думаю, разницу создаёт то, что эти парни выступают по жёсткой программе на шоссе. Это видно при прохождении подъёмов. Они могут ставить на один-два зуба больше, а потом просто уезжают от остальных. Влияет шоссе. Нужно также смотреть на прошлое. Матье и Ваут в прошлом выигрывали вместе почти все гонки. Это не просто само собой получилось. Если объединить способности к кросс-кантри и программу на шоссе, и ещё не забудем про команды, которые полностью идут навстречу и дают возможность подготовиться, так и складываются вместе детали».

Тибо Нис: «Я выступаю уже несколько недель, иногда чувствую себя хорошо, иногда мне не везёт. Сейчас всё сошлось, чему я очень рад. Даже если бы я занял четвёртое или пятое место, был бы просто доволен тем, что снова проехал так, как хотел. Сегодня сразу почувствовал, что на этой трассе смогу разогнать свой мотор и конвертировать в скорость. Этого мне не хватило вчера. Если не брать в расчёт Матье ван дер Пула, я всю гонку проехал впереди один».

Йоран Визёре: «Я стартовал хорошо, вчера мне было тяжело, сделал много ошибок. Но сегодня всю гонку проехал на своей скорости. Очень рад, что смог финишировать третьим. Мне удалось догнать Тона Артса на последнем круге, и я финишировал третьим. Я обогнал его и подумал, что теперь мне предстоит один долгий спринт до финиша. Фантастика, что я его опередил. Конечно, приятно так начать рождественский период гонок и занять третье место в таком сложном кроссе в Зонховене. При этой погоде получился скорее грязевой, а не песчаный кросс, но для меня это был лучший вариант. Сегодня я наслаждался гонкой.

Матье ван дер Пул? Я его особо не разглядел. Через сто метров он проскочил мимо, а потом уже его не было видно, он уехал. Просто феноменально, как он проехал здесь без особой подготовки к кроссу. А мы тренировались месяцами. Но для спорта его участие очень полезно, пришло много людей».