Патрик Лефевр не подтвердил и не опроверг возможность слияния его команды с Jumbo-Visma

Патрик Лефевр и Jumbo-Visma не стали комментировать предположение о слиянии команд

Глава бельгийской велокоманды Soudal Quick Step Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) отказался комментировать предположения о возможном слиянии его команды с Jumbo-Visma.

Журналисты издания Sporza попытались интервью у Лефевра, когда вместе с Ремко Эвенепулом и его отцом Патриком пришёл на футбольный матч «Андерлехта», но услышали от генерального менеджера Soudal Quick Step лишь две фразы: «Если хотите последовать за WielerFlits, вперёд. Делайте из этого, что хотите. Без комментариев, извините».

По сообщению Sporza, Ремко Эвенепул и его отец были удивлены новостью о слиянии команд. Отец Ремко Эвенепула сказал: «Мы в шоке, Ремко тоже».

Команда Jumbo-Visma в ответ на запрос Cyclingnews также отказалась давать комментарии: «Мы никогда не комментируем слухи».

Зато в своей недавней колонке на Het Nieuwsblad Патрик Лефевр прокомментировал уход из команды некоторых гонщиков, с которыми в конце этого года заканчивается контракт.

Патрик Лефевр: «Внимательные болельщики велоспорта уже заметили, что в этом году нашу команду покидает много гонщиков. На данный момент 9 «точно» уходят, помимо Дриса Девенинса, который завершает карьеру в велоспорте. Кроме того, у 15 гонщиков заканчиваются контракты, вполне логично, что у нас происходит смена состава.

Мог бы сказать, что прощаться всегда неприятно. Но на практике бывает по-разному. Кто-то из гонщиков просто заключает контракт с другой командой, как в случае с Мауро Шмидом, который после этого сезона перейдёт в Jayco-AlUla.

После Чемпионата мира в Глазго он исчез с радаров. Когда тренер Кун Пелгрим спросил его, почему его данные не загружены в нашу тренировочную программу, он ответил, что у него сломался Garmin. Потом выяснилось, что за шесть дней он успел съездить в Лас-Вегас. В конце сезона можно обойтись на прощание меньшим количеством слов.

А вот с Тимом Деклерком прощаюсь с тяжёлым сердцем. Я хотел бы его сохранить, и он хотел бы тут остаться, но есть финансовая реальность. Тим - гонщик с зарплатой определённого уровня. Он даже хотел немного её сократить, но я на это не согласился. Мой опыт говорит о том, что велогонщик, который получает меньше водителя, и выступать будет хуже. Мы не смогли заключить соглашение, он получил прекрасное предложение от Lidl-Trek, от команды, у которой точно есть деньги».