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Патрик Лефевр не подтвердил и не опроверг возможность слияния его команды с Jumbo-Visma

Патрик Лефевр и  Jumbo-Visma не стали комментировать предположение о слиянии команд

 

 

 

Глава бельгийской велокоманды Soudal Quick Step Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) отказался комментировать предположения о возможном слиянии его команды с Jumbo-Visma.

 

Журналисты издания Sporza попытались интервью у Лефевра, когда вместе с Ремко Эвенепулом и его отцом Патриком пришёл на футбольный матч «Андерлехта», но услышали от генерального менеджера Soudal Quick Step лишь две фразы: «Если хотите последовать за  WielerFlits, вперёд. Делайте из этого, что хотите. Без комментариев, извините».

 

По сообщению Sporza, Ремко Эвенепул и его отец были удивлены новостью о слиянии команд. Отец Ремко Эвенепула сказал: «Мы в шоке, Ремко тоже».

Команда Jumbo-Visma в ответ на запрос Cyclingnews также отказалась давать комментарии: «Мы никогда не комментируем слухи».

 

Зато в своей недавней колонке на Het Nieuwsblad Патрик Лефевр прокомментировал уход из команды некоторых гонщиков, с которыми в конце этого года заканчивается контракт.

 

Патрик Лефевр не подтвердил и не опроверг возможность слияния его команды с Jumbo-Visma

 

Патрик Лефевр: «Внимательные болельщики велоспорта уже заметили, что в этом году нашу команду покидает много гонщиков. На данный момент 9 «точно» уходят, помимо Дриса Девенинса, который завершает карьеру в велоспорте. Кроме того, у 15 гонщиков заканчиваются контракты, вполне логично, что у нас происходит смена состава.

 

Мог бы сказать, что прощаться всегда неприятно. Но на практике бывает по-разному. Кто-то из гонщиков просто заключает контракт с другой командой, как в случае с Мауро Шмидом, который после этого сезона перейдёт в Jayco-AlUla.

 

 После Чемпионата мира в Глазго он исчез с радаров. Когда тренер Кун Пелгрим спросил его, почему его данные не загружены в нашу тренировочную программу, он ответил, что у него сломался Garmin. Потом выяснилось, что за шесть дней он успел съездить в Лас-Вегас. В конце сезона можно обойтись на прощание меньшим количеством слов.

 

А вот с Тимом Деклерком прощаюсь с тяжёлым сердцем. Я хотел бы его сохранить, и он хотел бы тут остаться, но есть финансовая реальность. Тим - гонщик с зарплатой определённого уровня. Он даже хотел немного её сократить, но я на это не согласился. Мой опыт говорит о том, что велогонщик, который получает меньше водителя, и выступать будет хуже. Мы не смогли заключить соглашение, он получил прекрасное предложение от Lidl-Trek, от команды, у которой точно есть деньги».

 

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Теги к статье: Патрик Лефевр Patrick Lefevere Soudal Quick-Step

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:01 | Регистрация: 30.06.2017

    Самое главное, куда уходит Алафилипп?

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:59 | Регистрация: 4.07.2013

    Тим - гонщик с зарплатой определённого уровня. Он даже хотел немного её сократить, но я на это не согласился. Мой опыт говорит о том, что велогонщик, который получает меньше водителя, и выступать будет хуже
    На Деклерка не нашлось денег?! Это о многом говорит.
    Патрик, не пора ли покупать годовой абонемент на "Андерлехт"? 

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Комментарии

  • VeloVelo
    Патрик Лефевр не подтвердил и ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Тим - гонщик с зарплатой определённого уровня. Он даже хотел немного её сократить, но я на это не согласился. Мой опыт говорит о том, что велогонщик, который получает меньше водителя, и выступать будет хуже
    На Деклерка не нашлось денег?! Это о многом говорит.
    Патрик, не пора ли покупать годовой абонемент на "Андерлехт"? 

  • Astanaforever
    Патрик Лефевр не подтвердил и ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Самое главное, куда уходит Алафилипп?
  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2023. Этап 3 (1)
    nightbuster33-Фото

    Пятый этап будет один из решающих, с финишным подъемом в 10 градусов. А теперь из открытых источников:"Лопеса ограбили возле его фермы в Песке (Колумбия).Они удерживали Велогонщика в его же доме.За это время преступники похитили деньги в размере 800тыс.долларов, моб.телефон и автомобиль "Ford".После этого, как грабители скрылись,Лорес отправился в полицию. Колумбиец вроде бы не пострадал. Преступников ищут". Так что , никаких героических подвигов со стороны Лопеса (По сообщению некоторых,особо рьяных "знатоков" велоспорта) не было. Если бы они были бы, все могло бы закончится более трагично. Трагедия, похлеще его отстранения.

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Юмба в этом году действительно фигачит покруче СКАЙа их лучших лет) Для болельщиков, спорта в целом и зрелищности это каг бэ не айс, но где достойные (спрашивается) конкуренты !? И это я конечно сейчас не о ЧЕ-2023

     

    Ван Арт я так понимаю со слов С.Курдюкова всё бросил на групповю гонку ЧЕ, чтобы взять на ГОДик "звёздную" майку.., но опять не сложилось. Да и вообще у Ваута в этом сезоне многовато 2-х да 3-х мест, для одних такой урожай - просто счастье, для Ван Арта скорей осадок...ну хоть с 2-я медальками ЧЕ))

    Цитата: uran
    А чего Ван Дер Пул не ехал? Трасса его была, опять где-то кроссом подрабатывает?)

    У МВДП в этом сезоне на шоссе осталась только одна гонка где должен быть - ПАРИЖ Тур, и та, правда под вопросом (будет ли колесить).

    Цитата: s75
    А кем хочет стать Тарлинг, когда вырастет? Покорителем классик?

    Я думаю пойдёт по стопам Ф.Ганны. Точно возьмёт золото ЧМ, и этапы ITT на Туре, Джиро, возможгно и Вуэльте, а там гляди и Олимпиаду в каком то году выиграет...под конец карьеры станет классиком)

     

    Возвращаяюсь к ITT на ЧЕ-2023

    За Кюнга (результат) сначала очень удивился, не знал что он падал (жаль). НО: там UCI уже сделал запрос к швейцарской федерации велоспорта как они Штефану позволили доколесить с разбитым шлемом, когда ещё и кровь хлестала по Кюнгу.

    Цитата: MVDP
    Если дистанция измерена правильно, то средняя просто убийственная - 56,5 км/ч.

    У женщин чемпиока М.Ройсер чемпионка показала почти 50 км/час! 

  • velodoctor
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (16)
    velodoctor-Фото
    Я про проклятие второго места, достаточно участвовать в гонках с ван Артом, и оно не сработает)
  • motte
    Jumbo-Visma и Патрик Лефевр на ... (32)
    motte-Фото

    Вы довольно пошлый человек… вы любите деньги, больше чем надо. (с) Остап Бендер

    Его обращение к Патрику -:)

  • Astanaforever
    Jumbo-Visma и Патрик Лефевр на ... (32)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: MVDP
    Кто эти ноунеймы по сравнению с Пронским?
    Ты к Сергею Курдюкову обращаешься? Ошибся адресом.
  • Giant72
    Кристоф Лапорт — чемпион Европ ... (2)
    Giant72-Фото
    Цитата: Anghor
    Дешовка... сдали гонку,спортом тут и не пахнет.
    Сдали кому если не секрет? Вуэльту тоже сдали?) И Джиро и вуэльту?)

    Цитата: Giant72
    Цитата: Anghor
    Дешовка... сдали гонку,спортом тут и не пахнет.
    Сдали кому если не секрет? Вуэльту тоже сдали?) И Джиро и вуэльту?)
    Тур де Франс*
  • MVDP
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (16)
    MVDP-Фото
    Какая система?
  • sixpack
    Jumbo-Visma и Патрик Лефевр на ... (32)
    sixpack-Фото

    ну подобный шаг (если не вброс) выглядит осмысленным, только что с деньгами плохо. Кстати, не очень понятно, как это произойдет уже в конце 2023, скорее я готов поверить в сезон 2025. Если у Джамбы не получается найти продолжение финансирования, а уровень команды Лефевра перестал устраивать спонсоров, все может быть. "новая команда" возможно, означает прекращение действующих контрактов га каких-то условиях

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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