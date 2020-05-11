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Из воспоминаний бывших велогонщиков: лучший день на велосипеде

Спортивные директора команды Deceuninck-Quick Step вспоминают лучший день на велосипеде

 

 

  Спортивные директора команды Deceuninck-Quick Step уже рассказывали, каким был их худший день на велосипеде, а теперь Давиде Брамати, Брайан Хольм, Клаас Лодевик, Вилфрид Пеетерс, Том Стеелс,  Геерт Ван Бондт и Рик Ван Слик поделились воспоминаниями о том, каким был их лучший день на велосипеде.

 

 

 

Photo credit: ©catharsis-productions.com

 

 

  Давиде Брамати (Davide Bramati) выступал как профессиональный велогонщик с 1990, завершил карьеру в 38 лет в 2006 году. Последние три года своей карьеры провёл в команде Quick Step, где остался работать в качестве спортивного директора. За свою карьеру одержал пять побед, в том числе выиграл этап Вуэльты Испании в 2000 году. Принял участие в 23 Гранд-турах, лишь два из них не проехав до конца.

 

  Давиде Брамати: «Когда одержал первую и единственную победу на этапе Вуэльты Испании в 2000 году (на 16-м этапе). Тогда чувствовал, что летаю. Тот сезон сложился у меня очень хорошо. Весной на Джиро д’Италия, на этапе в Фельтре, я близок к победе. В сентябре у меня была такая же хорошая форма, которая давала мне ощущение, что я смогу чего-то добиться на Вуэльте.

 

  Утром перед стартом этапа до Саламанки наш спортивный директор сказал, что мы должны бороться за победу и атаковать с самого начала. Первый час гнали на полной скорости, и отрыв сформировался не сразу. Когда же удалось отъехать, я отобрался в отрыв вместе с Бьяджо Конте, Фабио Бальдато, Марко Дзанотти и Педро Диасом. Мы слаженно работали вместе до отметки 10 км до финиша, после чего пошли атаки. Когда на мгновение рывки прекратились, я попробовал уехать, открыл просвет и в одиночку пересёк финиш в Саламанке.

 

  Не выразить словами, каким счастливым тогда себя чувствовал. Руководство Mapei присутствовало на финише. И вместо того, чтобы уехать домой, они остались, чтобы вечером отпраздновать мою победу. Мы великолепно завершили гонку - Оскар Фрейре выиграл два этапа, моя победа на этапе, а Павел Тонков, мой сосед по комнате, занял 3-е место.

 

Каждый раз с гордостью и радостью вспоминаю о той победе, фотографию которой я даже повесил в рамке у себя дома».

 

  Брайан Хольм (Brian Holm) выступал с 1986 и завершил карьеру в 36 лет в 1998 году. Он одержал 8 побед, принял участие в 10 Гранд-турах.

 

  Брайан Хольм: «Подростком я был довольно маленьким и к тому же сильно заикался, что не добавляло уверенности. Я был очень стеснительным ребёнком. В 10 лет, в 1972 году, начал заниматься велоспортом. В первые годы в спорте больше боролся не за победу, а  чтобы не финишировать в гонках последним.

 

  Лейф Мортенсен (Leif Mortensen), чемпион мира среди любителей 1969 года, стал моим тренером в юниорах. Он стал первым, кто в меня поверил. Лейф всегда говорил, что я вырасту, просто надо сконцентрироваться, быть дисциплинированным и терпеливым. Я прикладывал все силы, чтобы следовать его совету.

 

  Потом в 1980 я принял участие в национальном чемпионате среди юниоров. Помню, гонка проходила в Эбельфорте, маршрут был проложен по холмам. Мой товарищ по команде Amager CR Джек. А. Олсен (Jack A. Olsen) был звездой среди молодёжи, и он уехал в отрыв с быстрым Эсперсеном из Gladsaxe CC, где также выступал Джонни Вельц (Johnny Weltz). В нашей команде также был отец Матти Брешеля – Том, за два круга до финиша он спросил меня: «Джек будет вторым. Что нам делать? Рискнуть всем и догонять их?»

 

Я решил использовать шанс и сказал: «К чёрту, давай поедем за ними!»

 

Мы дали полный газ, добрали их, и я выиграл спринт в гору, опередив Тома и Джонни Вельца.

 

  Так что мне легко выбрать – это был мой лучший день в жизни! С того дня я почти перестал заикаться и впервые в жизни понял, что что-то мне может удаваться. Я также извлёк урок, что лучшие победы приходят, когда ты осмеливаешься рисковать и мыслишь нестандартно.

 

  Затем последовали и другие победы – в юниорах, любителях, профессионалах, когда начал работать спортивным директором. Но ни одна из них не сравнится с тем днём в июне 1980 года».

 

 Клаас Лодевик (Klaas Lodewyck), начал карьеру в 2007, завершил в 2015 в возрасте 27 лет. Принял участие в четырёх Гранд-турах, лучший результат в профессиональной карьере – 4-е место на классике Париж-Тур в 2010 году.

 

 Клаас Лодевик: «Я назову Амстел Голд Рэйс 2011 года, когда я входил в состав, который помог Филиппу Жильберу одержать вторую победу в этой гонке. Тогда мы впервые стартовали на крупной классике с потенциальным победителем в наших рядах. Мы с большим нетерпением ждали то воскресенье, хотели помочь Филиппу защитить свой титул.

 

  Моей задачей было начать тянуть после 200 км дистанции. Я отдал абсолютно все силы, когда выдвинулся в голову пелотона. В итоге Филипп одержал ещё одну победу, первую из его невероятной тройной победы в Арденнских классиках в тот год. Ту победу я ощущал как свою собственную, потому что она придала уверенности и мотивировала меня сделать ещё больше в следующих гонках».

 

  Вилфрид Пеетерс (Wilfried Peeters), начал карьеру в 1986 году, завершил в 2001 в 37 лет. Одержал 6 побед, в том числе на классике Гент-Вевельгем в 1994 году, был призёром Париж-Рубэ в 1998 и 1999, принял участие в 10 Гранд-турах.

 

   Вилфрид Пеетерс: «Я знаю, что для Тома Стеелса его победа на Гент-Вевельгем-1999 была худшим днём в карьере в смысле того, какое давление он чувствовал до самого финиша. Но для меня, наверное, это была лучшая гонка. Несмотря на присутствие сильных ребят в группе, мы  контролировали ту гонку только вдвоём – я и Йохан Мюзеув.

 

  В тот день я превзошёл сам себя. Нога шла отлично, чувствовал, что всё идёт идеально. Конечно, за свою профессиональную карьеру я дважды финишировал на подиуме Париж-Рубэ и выигрывал Гент-Вевельгем. Но там было всё по-другому - я очень нервничал из-за прессинга ожиданий. Но в 1999 в той гонке чувствовал, что нет ничего, что может пойти неправильно и что я мог бы тянуть вечно. Не всегда лучшим днём на велосипеде становится день, когда одерживаешь победу. Так было со мной в том выпуске Гент-Вевельгем».

 

  Том Стеелс (Tom Steels) начал карьеру в 1994 году, завершил в 37 лет в 2008 году. За карьеру одержал 62 победы, в том числе выиграл 9 этапов Тур де Франс, два этапа Вуэльты Испании, является двукратным победителем Гент-Вевельгем, выиграл 7 этапов на Париж-Ницца.

 

   Том Стеелс: «Победа на чемпионате Бельгии в 2004 – одна из самых лучших! Лучшей гонкой моей карьеры её можно назвать по нескольким причинам. Чемпионат страны – всегда особенная гонка, когда выступаешь со своими соотечественниками, она не похожа на обычную гонку. В тот год в Тессендерло ранний отрыв заработал 8 минут преимущества, но мы постепенно сокращали разрыв.

 

  На восьмом круге я атаковал, чтобы ускорить пелотон. Ко мне присоединились около 20 гонщиков, включая Филиппа Жильбера, Нико Маттана, Герта Стегманса. Мы шли на хорошей скорости, поймали отрыв, а группа сократилась до 14 человек. За два круга до финиша впереди были только я, Геерт Верхейен и защищающий титул Геерт Омлооп. В спринте я одержал победу. Наверное, помимо того факта, что я стал гонщиком с самым большим количеством титулов чемпиона Бельгии, это была лучшая гонка из всех, и физически, и тактически. Рекордом в четыре победы я городился, он наполнял меня уверенностью, и, что очень важно, на следующий год этот рекорд помог вернуться в команду Мирового тура».

 

  Геерт Ван Бондт (Geert Van Bondt), начал карьеру в 1993, завершил в 34 года в 2004. Одержал три победы, в том числе в классике Гент-Вевельгем в 2000 году.

 

  Герт Ван Бондт: «Мне сложно дать ответ на этот вопрос. Великолепным был день, когда я впервые выехал на тренировку в 15 лет. Тот день не забуду никогда. Когда мне было 17 лет, были дни, когда я выезжал вместе с Петером Ван Петегемом, который ходил в ту же школу, что и я. Мы просто тренировались несколько часов после уроков, открывали все эти прекрасные подъёмы Коппенберг, Патерберг, Таайенберг, и 40 - 50 км  возвращались домой в 9 вечера.

 

  Конечно, когда я стал профессионалом, самую большую радость мне принесла победа на Гент-Вевельгем в 2000 году. Тот год стал лучшим в моей карьере. На старт классики я вышел в отличной форме, мы хотели хорошо подготовиться к Туру Фландрии. В тот день мы выступали очень мощно. Помню, поймали отрыв перед первым прохождением Кеммельберга, пелотон там просто рассыпался. Впереди осталось 9 ребят, трое из них  были из нашей команды: я, Петер Ван Петегем и Андреас Клир.

 

  Когда начали приближаться к финалу, Петер сказал мне, что если я хочу выиграть, то должен хвататься за шанс -  проверить, получится ли у меня сильная атака. Я так и сделал. Появился маленький просвет. И пока остальные колебались в нерешительности, я просто продолжал ехать вперёд и удержался до финиша, где отпраздновал не только величайший момент моей карьеры, но и победу всей команды».

 

  Рик Ван Слик (Rik Van Slycke), начал карьеру в 1986, завершил в 36 лет в 1999 году, одержал две победы, принял участие в пяти Гранд-турах.

 

   Рик Ван Слик: «Самое лучшее за всю жизнь ощущение – первое участие в Тур де Франс. Перед стартом в 1998 году мой друг Франк Хосте, который был для меня не просто партнёром по тренировкам, но также человеком, который пользовался большим уважением в моём регионе, подошёл ко мне и сказал, что мне надо доехать до Парижа, что только тогда я могу считать себя профессиональным велогонщиком.

 

  Каждый раз, когда мне было тяжело в следующие три недели, когда у меня наступал плохой день, я думал о его словах. И у меня получилось. Я доехал. В последний день гонки, в Париже, он сказал мне, что теперь я – профессионал. То чувство, испытанное после трёх тяжёлых недель, было неповторимым, лучшим из всех, непревзойдённым даже по сравнению с чувствами после побед, которые позже одержал в карьере».

 

 

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Теги к статье: Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • close2you
    Власти Нидерландов сомневаются ... (1)
    close2you-Фото

    значит не видать нам прошлогодний экшн от ВанДерПуля ))

  • wintermute
    Жизнь велогонщиков команды Dec ... (1)
    wintermute-Фото

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  • wintermute
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (10)
    wintermute-Фото
    Удар _уже_ нанесён. И по профессиональному, и по любительскому. Мир в любом случае не будет прежним.
    Вопрос теперь исключительно в масштабах.
  • wintermute
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (10)
    wintermute-Фото
    Так из анекдота же оборот, про бахвалящихся размером улова рыбаков.
    С тех пор синонимично «прикрути фитилёк» и аналогичным формам просьбы не столь явно выпендриваться.
  • wintermute
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (10)
    wintermute-Фото
    Ничего ещё не «докозали»
    Есть гипотеза, с ней работают, перепроверяют старые анализы людей со схожими симптомами. Пока картина сильно неоднозначная.
  • RS
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (10)
    RS-Фото
    почти в тему: https://music.yandex.ru/album/10339748/track/64393021
  • RVL
    У компании Colnago новый владе ... (17)
    RVL-Фото
    Да, есть у них классическая версия рам
    Выглядит обалденно. Ролекс велосипедный
  • Серафим
    У компании Colnago новый владе ... (17)
    Серафим-Фото
    Кстати, раз уж о Кольнаго зашла речь. Узнал, что до сих пор можно под заказ купить Мастер Олимпик. На Кольнаго не свернули производство стальных рам.
    Но эта сталь (сталь, Карл!) стоит иного карбона.
    Пожестче, ИМХО, чем рама Мехико Сухорученкова, но легкая и неубиваемая.
  • Nesh
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (10)
    Nesh-Фото

    Уже докозали что вирус был в Европе  в середине ноября, и как то жили нормально без карантина(просто никто никому не делал тестов). Карантин ничего не дает, как люди ходили толпами по улица так и щас ходят. Просто это нужно пережит как вспышку грипа(от него смертность выше и никто корантин не вводит). Просто комуто выгодно развалить экономики определённых стран.

  • Sezar
    Тадей Погачар продлил контракт ... (4)
    Sezar-Фото

    Так статистики нет с марта, какие ставки?

    Понятно, что вуэльтообразный маршрут Тура ему идеально подходит. Очевидно, что это явление оччень серьезное, какой там Ару. И время для прогресса вагон. Думаю, что по своему потенциалу он круче чем Фрум, Дюмолан, Томас, Роглич и Кинтана. Я не исключаю его заезда на подиум Тура уже в этом году. Если он, конечно, поедет на результвт, а не типа помогать Ару.

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