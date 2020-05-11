Из воспоминаний бывших велогонщиков: лучший день на велосипеде

Спортивные директора команды Deceuninck-Quick Step вспоминают лучший день на велосипеде

Спортивные директора команды Deceuninck-Quick Step уже рассказывали, каким был их худший день на велосипеде, а теперь Давиде Брамати, Брайан Хольм, Клаас Лодевик, Вилфрид Пеетерс, Том Стеелс, Геерт Ван Бондт и Рик Ван Слик поделились воспоминаниями о том, каким был их лучший день на велосипеде.

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Давиде Брамати (Davide Bramati) выступал как профессиональный велогонщик с 1990, завершил карьеру в 38 лет в 2006 году. Последние три года своей карьеры провёл в команде Quick Step, где остался работать в качестве спортивного директора. За свою карьеру одержал пять побед, в том числе выиграл этап Вуэльты Испании в 2000 году. Принял участие в 23 Гранд-турах, лишь два из них не проехав до конца.

Давиде Брамати: «Когда одержал первую и единственную победу на этапе Вуэльты Испании в 2000 году (на 16-м этапе). Тогда чувствовал, что летаю. Тот сезон сложился у меня очень хорошо. Весной на Джиро д’Италия, на этапе в Фельтре, я близок к победе. В сентябре у меня была такая же хорошая форма, которая давала мне ощущение, что я смогу чего-то добиться на Вуэльте.

Утром перед стартом этапа до Саламанки наш спортивный директор сказал, что мы должны бороться за победу и атаковать с самого начала. Первый час гнали на полной скорости, и отрыв сформировался не сразу. Когда же удалось отъехать, я отобрался в отрыв вместе с Бьяджо Конте, Фабио Бальдато, Марко Дзанотти и Педро Диасом. Мы слаженно работали вместе до отметки 10 км до финиша, после чего пошли атаки. Когда на мгновение рывки прекратились, я попробовал уехать, открыл просвет и в одиночку пересёк финиш в Саламанке.

Не выразить словами, каким счастливым тогда себя чувствовал. Руководство Mapei присутствовало на финише. И вместо того, чтобы уехать домой, они остались, чтобы вечером отпраздновать мою победу. Мы великолепно завершили гонку - Оскар Фрейре выиграл два этапа, моя победа на этапе, а Павел Тонков, мой сосед по комнате, занял 3-е место.

Каждый раз с гордостью и радостью вспоминаю о той победе, фотографию которой я даже повесил в рамке у себя дома».

Брайан Хольм (Brian Holm) выступал с 1986 и завершил карьеру в 36 лет в 1998 году. Он одержал 8 побед, принял участие в 10 Гранд-турах.

Брайан Хольм: «Подростком я был довольно маленьким и к тому же сильно заикался, что не добавляло уверенности. Я был очень стеснительным ребёнком. В 10 лет, в 1972 году, начал заниматься велоспортом. В первые годы в спорте больше боролся не за победу, а чтобы не финишировать в гонках последним.

Лейф Мортенсен (Leif Mortensen), чемпион мира среди любителей 1969 года, стал моим тренером в юниорах. Он стал первым, кто в меня поверил. Лейф всегда говорил, что я вырасту, просто надо сконцентрироваться, быть дисциплинированным и терпеливым. Я прикладывал все силы, чтобы следовать его совету.

Потом в 1980 я принял участие в национальном чемпионате среди юниоров. Помню, гонка проходила в Эбельфорте, маршрут был проложен по холмам. Мой товарищ по команде Amager CR Джек. А. Олсен (Jack A. Olsen) был звездой среди молодёжи, и он уехал в отрыв с быстрым Эсперсеном из Gladsaxe CC, где также выступал Джонни Вельц (Johnny Weltz). В нашей команде также был отец Матти Брешеля – Том, за два круга до финиша он спросил меня: «Джек будет вторым. Что нам делать? Рискнуть всем и догонять их?»

Я решил использовать шанс и сказал: «К чёрту, давай поедем за ними!»

Мы дали полный газ, добрали их, и я выиграл спринт в гору, опередив Тома и Джонни Вельца.

Так что мне легко выбрать – это был мой лучший день в жизни! С того дня я почти перестал заикаться и впервые в жизни понял, что что-то мне может удаваться. Я также извлёк урок, что лучшие победы приходят, когда ты осмеливаешься рисковать и мыслишь нестандартно.

Затем последовали и другие победы – в юниорах, любителях, профессионалах, когда начал работать спортивным директором. Но ни одна из них не сравнится с тем днём в июне 1980 года».

Клаас Лодевик (Klaas Lodewyck), начал карьеру в 2007, завершил в 2015 в возрасте 27 лет. Принял участие в четырёх Гранд-турах, лучший результат в профессиональной карьере – 4-е место на классике Париж-Тур в 2010 году.

Клаас Лодевик: «Я назову Амстел Голд Рэйс 2011 года, когда я входил в состав, который помог Филиппу Жильберу одержать вторую победу в этой гонке. Тогда мы впервые стартовали на крупной классике с потенциальным победителем в наших рядах. Мы с большим нетерпением ждали то воскресенье, хотели помочь Филиппу защитить свой титул.

Моей задачей было начать тянуть после 200 км дистанции. Я отдал абсолютно все силы, когда выдвинулся в голову пелотона. В итоге Филипп одержал ещё одну победу, первую из его невероятной тройной победы в Арденнских классиках в тот год. Ту победу я ощущал как свою собственную, потому что она придала уверенности и мотивировала меня сделать ещё больше в следующих гонках».

Вилфрид Пеетерс (Wilfried Peeters), начал карьеру в 1986 году, завершил в 2001 в 37 лет. Одержал 6 побед, в том числе на классике Гент-Вевельгем в 1994 году, был призёром Париж-Рубэ в 1998 и 1999, принял участие в 10 Гранд-турах.

Вилфрид Пеетерс: «Я знаю, что для Тома Стеелса его победа на Гент-Вевельгем-1999 была худшим днём в карьере в смысле того, какое давление он чувствовал до самого финиша. Но для меня, наверное, это была лучшая гонка. Несмотря на присутствие сильных ребят в группе, мы контролировали ту гонку только вдвоём – я и Йохан Мюзеув.

В тот день я превзошёл сам себя. Нога шла отлично, чувствовал, что всё идёт идеально. Конечно, за свою профессиональную карьеру я дважды финишировал на подиуме Париж-Рубэ и выигрывал Гент-Вевельгем. Но там было всё по-другому - я очень нервничал из-за прессинга ожиданий. Но в 1999 в той гонке чувствовал, что нет ничего, что может пойти неправильно и что я мог бы тянуть вечно. Не всегда лучшим днём на велосипеде становится день, когда одерживаешь победу. Так было со мной в том выпуске Гент-Вевельгем».

Том Стеелс (Tom Steels) начал карьеру в 1994 году, завершил в 37 лет в 2008 году. За карьеру одержал 62 победы, в том числе выиграл 9 этапов Тур де Франс, два этапа Вуэльты Испании, является двукратным победителем Гент-Вевельгем, выиграл 7 этапов на Париж-Ницца.

Том Стеелс: «Победа на чемпионате Бельгии в 2004 – одна из самых лучших! Лучшей гонкой моей карьеры её можно назвать по нескольким причинам. Чемпионат страны – всегда особенная гонка, когда выступаешь со своими соотечественниками, она не похожа на обычную гонку. В тот год в Тессендерло ранний отрыв заработал 8 минут преимущества, но мы постепенно сокращали разрыв.

На восьмом круге я атаковал, чтобы ускорить пелотон. Ко мне присоединились около 20 гонщиков, включая Филиппа Жильбера, Нико Маттана, Герта Стегманса. Мы шли на хорошей скорости, поймали отрыв, а группа сократилась до 14 человек. За два круга до финиша впереди были только я, Геерт Верхейен и защищающий титул Геерт Омлооп. В спринте я одержал победу. Наверное, помимо того факта, что я стал гонщиком с самым большим количеством титулов чемпиона Бельгии, это была лучшая гонка из всех, и физически, и тактически. Рекордом в четыре победы я городился, он наполнял меня уверенностью, и, что очень важно, на следующий год этот рекорд помог вернуться в команду Мирового тура».

Геерт Ван Бондт (Geert Van Bondt), начал карьеру в 1993, завершил в 34 года в 2004. Одержал три победы, в том числе в классике Гент-Вевельгем в 2000 году.

Герт Ван Бондт: «Мне сложно дать ответ на этот вопрос. Великолепным был день, когда я впервые выехал на тренировку в 15 лет. Тот день не забуду никогда. Когда мне было 17 лет, были дни, когда я выезжал вместе с Петером Ван Петегемом, который ходил в ту же школу, что и я. Мы просто тренировались несколько часов после уроков, открывали все эти прекрасные подъёмы Коппенберг, Патерберг, Таайенберг, и 40 - 50 км возвращались домой в 9 вечера.

Конечно, когда я стал профессионалом, самую большую радость мне принесла победа на Гент-Вевельгем в 2000 году. Тот год стал лучшим в моей карьере. На старт классики я вышел в отличной форме, мы хотели хорошо подготовиться к Туру Фландрии. В тот день мы выступали очень мощно. Помню, поймали отрыв перед первым прохождением Кеммельберга, пелотон там просто рассыпался. Впереди осталось 9 ребят, трое из них были из нашей команды: я, Петер Ван Петегем и Андреас Клир.

Когда начали приближаться к финалу, Петер сказал мне, что если я хочу выиграть, то должен хвататься за шанс - проверить, получится ли у меня сильная атака. Я так и сделал. Появился маленький просвет. И пока остальные колебались в нерешительности, я просто продолжал ехать вперёд и удержался до финиша, где отпраздновал не только величайший момент моей карьеры, но и победу всей команды».

Рик Ван Слик (Rik Van Slycke), начал карьеру в 1986, завершил в 36 лет в 1999 году, одержал две победы, принял участие в пяти Гранд-турах.

Рик Ван Слик: «Самое лучшее за всю жизнь ощущение – первое участие в Тур де Франс. Перед стартом в 1998 году мой друг Франк Хосте, который был для меня не просто партнёром по тренировкам, но также человеком, который пользовался большим уважением в моём регионе, подошёл ко мне и сказал, что мне надо доехать до Парижа, что только тогда я могу считать себя профессиональным велогонщиком.

Каждый раз, когда мне было тяжело в следующие три недели, когда у меня наступал плохой день, я думал о его словах. И у меня получилось. Я доехал. В последний день гонки, в Париже, он сказал мне, что теперь я – профессионал. То чувство, испытанное после трёх тяжёлых недель, было неповторимым, лучшим из всех, непревзойдённым даже по сравнению с чувствами после побед, которые позже одержал в карьере».