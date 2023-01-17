Рик Ван Слик стал спортивным директором команды Alpecin-Deceuninck после работы в Quick-Step

Рик Ван Слик – новый спортивный директор команды Alpecin-Deceuninck

Велокоманда Alpecin-Deceuninck, которая в 2023 году становится командой Мирового тура, объявила о приходе нового спортивного директора – 59-летнего Рика Ван Слика (Rik Van Slycke).

Рик Ван Слик после завершения карьеры велогонщика в 2001 году пришёл в команду по просьбе Патрика Лефевра сначала как помощник в качестве VIP-водителя. Затем Лефевр предложил Рику Ван Слику попробовать себя в роли спортивного директора второй технички на Вуэльте Испании.

В 2004 году, когда команде потребовалось больше спортивных директоров, Рик Ван Слик начал работать в Quick-Step спортивным директором с полной занятостью. В октябре 2022 года бельгийское издание Het Nieuwsblad сообщило, что команда Quick-Step не продлила контракт с Риком Ван Сликом.

Рик Ван Слик: «Для меня большая честь и радость, что я буду работать в команде Мирового тура. Alpecin-Deceuninck уже завоевала много побед, но команда продолжает развиваться. С моим долгим опытом работы на самом высоком уровне, надеюсь, внесу свою лепту»