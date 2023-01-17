Рик Ван Слик стал спортивным директором команды Alpecin-Deceuninck после работы в Quick-Step

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 22:55
Рик Ван Слик – новый спортивный директор команды Alpecin-Deceuninck
Велокоманда Alpecin-Deceuninck, которая в 2023 году становится командой Мирового тура, объявила о приходе нового спортивного директора – 59-летнего Рика Ван Слика (Rik Van Slycke).
Рик Ван Слик после завершения карьеры велогонщика в 2001 году пришёл в команду по просьбе Патрика Лефевра сначала как помощник в качестве VIP-водителя. Затем Лефевр предложил Рику Ван Слику попробовать себя в роли спортивного директора второй технички на Вуэльте Испании.
В 2004 году, когда команде потребовалось больше спортивных директоров, Рик Ван Слик начал работать в Quick-Step спортивным директором с полной занятостью. В октябре 2022 года бельгийское издание Het Nieuwsblad сообщило, что команда Quick-Step не продлила контракт с Риком Ван Сликом.
Рик Ван Слик: «Для меня большая честь и радость, что я буду работать в команде Мирового тура. Alpecin-Deceuninck уже завоевала много побед, но команда продолжает развиваться. С моим долгим опытом работы на самом высоком уровне, надеюсь, внесу свою лепту»
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