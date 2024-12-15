Состав велокоманды UAE Team Emirates на 2025 год

Велокоманда UAE Team Emirates представила состав на 2025 год

Photo (c) SprintCycling/UAE Team Emirates

Велокоманда UAE Team Emirates с 9 по 20 декабря в Бенидорме (Испания) проводит первый тренировочный сбор команды. В следующем сезоне в команде будут выступать 29 велогонщиков.

Команда продолжит работать под руководством Мауро Джанетти (Mauro Gianetti )генеральный менеджер и директор команды), Андреа Агостини (Andrea Agostini) главный исполнительный директор) и Мачина Фернандеса (Matxin Fernandez) спортивный директор).

Сезон 2024 года велокоманда UAE Team Emirates завершила с 81 победой и на первом месте в Мировом рейтинге команд UCI с 37407 очками.

Лидер команды, словенский велогонщик Тадей Погачар принёс UAE Team Emirates в 2024 году 25 побед - 2 Гранд-тура Джиро д’Италия и Тур де Франс, 6 этапов Джиро д’Италия и 6 этапов Тур де Франс, победы на 2 Монументах - Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардия, победа на Чемпионате мира, победы на классиках Страде Бьянке, Гран-при Монреаля, Джиро делл’Эмилия, четыре победы на этапах и в общем зачёте Вуэльты Каталонии.

Помимо Тадея Погачара победы команде принесли:

- 9 побед Брэндон Макналти - этап и общий зачёт Вуэльты Валенсии, этап Тура ОАЭ, Гран-при Мигеля Индурайна, этап Тура Романдии, победа в разделке на Чемпионате США, этап Вуэльты Испании, этап и общий зачёт Тура Хорватии;

- 9 побед Марк Хирши - Faun Drôme Classic, этап и общий зачёт Тура Чехии, Классика Сан-Себастьяна, Bretagne Classic - Ouest-France, GP Industria & Artigianato, Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini, Memorial Marco Pantani, Coppa Agostoni - Giro delle Brianze;

- 6 побед Адам Йейтс - победа на этапе и в общем зачёте Тура Омана, два этапа и общий зачёт Тура Швейцарии, этап Вуэльты Испании;

- 4 победы Хуан Аюсо - Faun-Ardèche Classic, этап Тиррено-Адриатико, общий зачёт Тура Страны Басков, этап Тура Люксембурга;

- 3 победы Исаак Дель Торо - этап Тура Даун Андер, этап и общий зачёт Вуэльты Астурии;

- 3 победы Финн Фишер-Блек - Muscat Classic, этап Тура Омана, этап Вуэльты Астурии;

- 3 победы Диего Улисси - этап Недели Коппи и Бартали, этап и общий зачёт Тура Австрии;

- 3 победы Ян Кристен - этап Джиро д’Абруццо, Giro dell'Appennino, Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika;

- 3 победы Антонио Моргадо - Giro della Romagna, этап Вуэльты Астурии, индивидуальная гонка на время Чемпионата Португалии;

- 3 победы Тим Велленс - индивидуальная гонка на время Чемпионата Бельгии, этап Тура Польши, общий зачёт Renewi Tour;

- 2 победы Жуан Алмейда - два этапа Тура Швейцарии;

- 1 победу Павел Сиваков - этап Джиро д’Абруццо;

- 1 победу Нильс Политт - индивидуальная гонка Чемпионата Германии;

- 1 победу Феликс Гросшартнер - индивидуальная гонка Чемпионата Австрии;

- 1 победу Домен Новак - групповая гонка Чемпионата Словении;

- 1 победу Джей Вайн - этап Вуэльты Бургоса;

- 1 победу Марк Солер - этап Вуэльты Испании;

- 1 победу Филиппо Барончини - SUPER 8 Classic;

- 1 победу Себастьян Молано - этап Тура Хорватии.

Спортивный директор UAE Team Emirates Томас Хиль Мартинес (Tomas Aurelio Gil Martinez) в интервью Wielerflits прокомментировал выступление гонщиков команды в прошедшем сезоне:

«Один только Марк Хирши выигрывал девять раз, а в общей сложности победы одерживали 20 гонщиков. Это многое говорит о команде. Мы рассчитываем на всех, мы не команда Погачара. Конечно, на данный момент он - лучший велогонщик мира. Он принёс команде треть побед. Но мы ко всем гонкам подходим с одним настроем, настроем побеждать.

Верно, что на вершине пирамиды необходим такой чемпион как Погачар, или как Марк Кэвендиш или Том Боонен. Такие люди могут вдохновлять других ребят, подталкивать. Не только их товарищи по команде, но и сотрудники будут прилагать дополнительные усилия. Когда в команде есть Поги, все работают чуть усерднее, делают свою работу немного лучше. Это стоит за победами.

И дело не только в деньгах. Конечно, деньги помогают нам давать нашим велогонщикам самое лучшее, решать проблемы. Но чтобы все в команде были довольны, нужны не только деньги. Речь идёт о том, чтобы понять потребности велогонщиков и предложить им идеальные условия для выступлений. Именно то, что и гонщики, и персонал остаются довольны, напрямую отражается на результатах.

Важную роль в нашей команде играют такие люди как Хошеан Мачин с его великолепной способностью отбирать велогонщиков. У него идеальный глаз, чтобы вовремя найти талантливых молодых ребят и сделать из них спортсменов высшего уровня, которыми они сейчас являются. Мы ведь не покупали Поги за миллионы, верно? Мы помогли ему вырасти в команде. Это, как минимум, не менее важно. Деньги идут на обеспечение выступлений и для того, чтобы удержать наших лучших гонщиков.

Конечно, Погачар очень силён. Но он и сам был удивлён своим выступлением в этом сезоне. Когда ты настолько силён, надо просто хватать всё, что можно. Ковать, пока железо горячо. Может, двадцать лет назад всё было иначе, когда кто-то вроде Мигеля Индурайна отдавал по нескольку этапов. Для других команд, наверное, такое не слишком радует. Но если бы у них в команде был Поги, возможно, они бы относились к этому так же. Куда бы ты ни пошёл, везде получаешь негативные комментарии. Но мы точно не собираемся менять свой подход».

Кто пришёл и кто ушёл из команды UAE Team Emirates перед сезоном 2025 года

Состав команды в 2025 году пополнят 5 велогонщиков:

- 25-летний бельгийский велогонщик Флориан Вермеерс (Florian Vermeersch) из команды Lotto Dstny

- 26-летний бельгийский велогонщик Руне Херрегодтс (Rune Herregodts) из команды Intermarché - Wanty,

- 27-летний эквадорский гонщик Джонатан Нарваэс (Jhonatan Narváez), который перешёл из команды INEOS Grenadiers,

- 25-летний датский велогонщик Юлиус Йохансен (Julius Johansen) из континентальной команды Sabgal / Anicolor,

- и начинающий профессиональную карьеру 19-летний испанский велогонщик Пабло Торрес (Pablo Torres), воспитанник андеровской команды UAE Team Emirates Gen Z.

Из команды ушли:

- 35-летний итальянский велогонщик Диего Улисси (Diego Ulissi) перешёл в команду XDS Astana,

- 22-летний новозеландский велогонщик Финн Фишер-Блек (Finn Fisher-Black) перешёл в команду Red Bull Bora-hansgrohe,

- 28-летний нидерландский Шурд Бакс (Sjoerd Bax) перешёл в команду Q36.5 Pro Cycling Team,

- 26-летний швейцарский велогонщик Марк Хирши (Marc Hirschi) перешёл в команду Tudor Pro Cycling,

- а контракты 28-летнего колумбийского велогонщика Альваро Хосе Ходжа (Álvaro José Hodeg) и 33-летнего новозеландского велогонщика Майкла Винка (Michael Vink) не были продлены.

Состав велокоманды UAE Team Emirates на 2025 год

Joao Almeida, (Португалия)

Igor Arrieta Lizarraga, (Испания)

Juan Ayuso, (Испания)

Filippo Baroncini, (Италия)

Mikkel Bjerg, (Дания)

Jan Christen, (Швейцария)

Alessandro Covi, (Италия)

Isaac Del Toro, (Мексика)

Felix Grossschartner, (Австрия)

Rune Herregodts, (Бельгия)

Julius Johansen, (Дания)

Vegard Stake Laengen, (Норвегия)

Rafal Majka, (Польша)

Brandon McNulty, (США)

Juan Sebastian Molano, (Колумбия)

Antonio Tomas Morgado, (Португалия)

Jhonatan Narvaez, (Эквадор)

Domen Novak, (Словения)

Ivo Oliveira, (Португалия)

Rui Oliveira, (Португалия)

Tadej Pogacar, (Словения)

Nils Politt, (Германия)

Pavel Sivakov, (Франция)

Marc Soler, (Испания)

Pablo Torres Arias, (Испания)

Florian Vermeersch, (Бельгия)

Jay Vine, (Австралия)

Tim Wellens, (Бельгия)

Adam Yates, (Великобритания)