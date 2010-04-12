SHIMANO — технический партнёр команды UAE Team Emirates

Новая модель велосипеда Colnago в команде UAE Team Emirates и компоненты DURA-ACE

Велокоманда UAE Team Emirates и женская велокоманда UAE Team ADQ объявили о заключении партнёрского соглашения с компанией Shimano. Команды будут использовать новейшую продукцию Shimano, включая беспроводную систему DURA-ACE Di2, которая обеспечит велогонщикам самые передовые возможности переключения передач и торможения.

Photo © Shimano-eu.com/UAE Team Emirates

Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), директор команды и генеральный директор UAE Team Emirates, сказал: «Мы очень гордимся и рады начать сотрудничество с Shimano. Мы - инновационная команда и всегда стремимся быть на передовой с нашим оборудованием. Чтобы соревноваться на самом высоком уровне, необходимо использовать лучшие материалы, и, объединив наш опыт в велоспорте, мы сможем добиться в ближайшие годы больших успехов».

UAE Team Emirates и Shimano заключили четырёхлетнее соглашение о сотрудничестве.

Новая модель велосипеда Colnago Y1Rs для UAE Team Emirates

Также компания Colnago, официальный партнёр команды UAE Team Emirates, анонсировала новую модель Colnago Y1Rs, которая, по данным компании, на 19% аэродинамичнее велосипедов V4Rs благодаря таким инновациям, как руль CC.Y1 с технологией WYND© и изогнутая нижняя труба. Эти элементы снижают сопротивление и оптимизируют воздушный поток при любом ветре.

По результатам тестирования в аэродинамическом туннеле модель Y1Rs, по данным компании Colnago, на 28 ватт быстрее модели V4Rs на скорости 50 км/ч при полном развороте от -15 до +15º в тестах с одним велосипедом, и на 25 ватт с одетым манекеном.

Тесты, проведённые в реальных условиях, показали, что для поддержания скорости 50 км/ч модель Y1Rs требует на 20 ватт меньше, чем V4Rs.

Конструкция рамы разработана таким образом, чтобы обеспечить на 3,5% большую жёсткость по сравнению с предыдущей моделью. Это обеспечивает мгновенную передачу энергии во время самых напряжённых спринтов и непревзойдённую маневренность.

Руль имеет конструкцию «крыло чайки» (gull-wing), которая минимизирует разделение воздушных потоков и улучшает стабильность на высоких скоростях. Все это без ущерба для жёсткости, что делает его идеальным для самых мощных велогонщиков.

Двойное Y-образное соединение в области подседельного штыря улучшает аэродинамику и усиливает поглощение вибраций, повышая комфорт без ущерба для жёсткости, что идеально для отъездов в долгие отрывы и гонок, требующих большой выносливости.

Велосипед Y1Rs совместим с самыми современными электронными группами и отличается продуманным дизайном, интегрирующим все детали, начиная от специальных фляжных сеток и заканчивая аэродинамическим подседельным штырём. Каждая деталь была оптимизирована для снижения веса и улучшения эстетики.

Photo © Colnago.com/Shimano-eu.com/UAE Team Emirates