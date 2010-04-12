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SHIMANO — технический партнёр команды UAE Team Emirates

Новая модель велосипеда Colnago в команде UAE Team Emirates и компоненты DURA-ACE  

 

 

Велокоманда UAE Team Emirates и женская велокоманда UAE Team ADQ объявили о заключении партнёрского соглашения с компанией Shimano. Команды будут использовать новейшую продукцию Shimano, включая беспроводную систему DURA-ACE Di2, которая обеспечит велогонщикам самые передовые возможности переключения передач и торможения.

 

SHIMANO — новый технический партнёр команды UAE Team Emirates

 

SHIMANO — новый технический партнёр команды UAE Team Emirates

 

SHIMANO — новый технический партнёр команды UAE Team Emirates

 Photo © Shimano-eu.com/UAE Team Emirates

 

Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), директор команды и генеральный директор UAE Team Emirates, сказал: «Мы очень гордимся и рады начать сотрудничество с Shimano. Мы - инновационная команда и всегда стремимся быть на передовой с нашим оборудованием. Чтобы соревноваться на самом высоком уровне, необходимо использовать лучшие материалы, и, объединив наш опыт в велоспорте, мы сможем добиться в ближайшие годы больших успехов».

 

UAE Team Emirates и Shimano заключили четырёхлетнее соглашение о сотрудничестве.

 

Новая модель велосипеда Colnago Y1Rs для UAE Team Emirates

 

Также компания Colnago, официальный партнёр команды UAE Team Emirates, анонсировала новую модель Colnago Y1Rs, которая, по данным компании, на 19% аэродинамичнее велосипедов V4Rs благодаря таким инновациям, как руль CC.Y1 с технологией WYND© и изогнутая нижняя труба. Эти элементы снижают сопротивление и оптимизируют воздушный поток при любом ветре.  

 

По результатам тестирования в аэродинамическом туннеле модель Y1Rs, по данным компании Colnago, на 28 ватт быстрее модели V4Rs на скорости 50 км/ч при полном развороте от -15 до +15º в тестах с одним велосипедом, и на 25 ватт с одетым манекеном.

 

Тесты, проведённые в реальных условиях, показали, что для поддержания скорости 50 км/ч модель Y1Rs требует на 20 ватт меньше, чем V4Rs.  

 

Конструкция рамы разработана таким образом, чтобы обеспечить на 3,5% большую жёсткость по сравнению с предыдущей моделью. Это обеспечивает мгновенную передачу энергии во время самых напряжённых спринтов и непревзойдённую маневренность.

 

Руль имеет конструкцию «крыло чайки» (gull-wing), которая минимизирует разделение воздушных потоков и улучшает стабильность на высоких скоростях. Все это без ущерба для жёсткости, что делает его идеальным для самых мощных велогонщиков.

 

Двойное Y-образное соединение в области подседельного штыря улучшает аэродинамику и усиливает поглощение вибраций, повышая комфорт без ущерба для жёсткости, что идеально для отъездов в долгие отрывы и гонок, требующих большой выносливости.

 

Велосипед Y1Rs совместим с самыми современными электронными группами и отличается продуманным дизайном, интегрирующим все детали, начиная от специальных фляжных сеток и заканчивая аэродинамическим подседельным штырём. Каждая деталь была оптимизирована для снижения веса и улучшения эстетики.

 

SHIMANO — новый технический партнёр команды UAE Team Emirates

SHIMANO — новый технический партнёр команды UAE Team Emirates

SHIMANO — новый технический партнёр команды UAE Team Emirates

SHIMANO — новый технический партнёр команды UAE Team Emirates

SHIMANO — новый технический партнёр команды UAE Team Emirates

SHIMANO — новый технический партнёр команды UAE Team Emirates

SHIMANO — новый технический партнёр команды UAE Team Emirates

 Photo © Colnago.com/Shimano-eu.com/UAE Team Emirates

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Теги к статье: UAE Team Emirates SHIMANO Colnago Colnago Y1Rs

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  1. RVL

    Вчера, 18:52 | Регистрация: 30.08.2012

    Гибрид лука с пинарелай...

    ЗЫ. Ещё тадею бонусов к зп прилетит 

  2. Имя: Виталий

    Геродот

    Вчера, 19:59 | Регистрация: 12.04.2010

    Кольнаго на Шимане)) Чудны дела твои...)

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Вчера, 20:45 | Регистрация: 26.04.2017

      Ох, красота-то какая...!!!
      Хорошо, что шиманка, а то срамота :)

  3. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Вчера, 21:24 | Регистрация: 4.09.2010

    жестоко они с подседельной трубой )

    но конь просто космический

    1. MVDP

      Вчера, 21:58 | Регистрация: 3.10.2020

      Продуманная рама, две полторашки пива можно легко увезти.

      1. Имя: Мэлс

        nightbuster33

        Сегодня, 03:02 | Регистрация: 20.05.2021

        Хозяйственный мужик,однако.Практичен.

  4. Имя: игорь

    микеле оп-оп-оп

    Вчера, 21:44 | Регистрация: 29.05.2013

    Несуразный некрасавец (слово ур...д не проходит). Не ожидал от маэстро.

  5. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Вчера, 23:32 | Регистрация: 8.05.2013

    Цитата: микеле оп-оп-оп
    Несуразный некрасавец (слово ур...д не проходит). Не ожидал от маэстро.
    А по моему ну оччень красиво.

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  6. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:37 | Регистрация: 30.06.2017

    Отдыхает по сравнению с китайцем xds. Те ваще велосипед невидимку сделали спец для Вино, как и бюджет команды.)))

    Вся жизнь это гонка.
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