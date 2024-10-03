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UAE Team Emirates поставили рекорд по количеству побед разных велогонщиков состава, выигравших в одном сезоне

Себастьян Молано — 20-й велогонщик команды UAE Team Emirates, одержавший победу в этом сезоне

 

 

Велокоманда UAE Team Emirates, которая в этом сезоне уже установила новую планку достижений с победным дублем Джиро д’Италия + Тур де Франс-2024 и золотой медалью в групповой гонке Чемпионата мира-2024 Тадея Погачара, продолжает ставить рекорды.

 

    29-летний колумбиец Себастьян Молано, выиграв спринт на 2-м этапе Тура Хорватии-2024, стал двадцатым  из тридцати гонщиков команды UAE Team Emirates, отпраздновавшим минимум одну победу в этом сезоне.

 

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

В пресс-релизе UAE Team Emirates говорится, что предыдущий рекорд по количеству индивидуальных побед среди профессиональных велокоманд принадлежал команде Mapei-Quickstep, у которой в 2000 году победы одержали 19 гонщиков команды.

 

Общее количество побед команды UAE Team Emirates достигло 77 после победы Брэндона Макналти на 3-м этапе Тура Хорватии-2024. Сезон ещё не завершён, а общее число побед уже превысило достижение прошлого сезона, в котором у UAE Team Emirates было 57 побед.

 

Первую победу в этом сезоне UAE Team Emirates принёс новобранец - Исаак Дель Торо на этапе Тура Даун Андер-2024, затем победы одерживали Брэндон Макналти, Финн Фишер-Блек, Адам Йейтс, Хуан Аюсо, Марк Хирши, Тадей Погачар, Диего Улисси, Жуан Алмейда, Ян Кристен, Павел Сиваков, Антонио Моргадо, Тим Велленс, Нильс Политт, Феликс Гроссшартнер, Домен Новак, Джей Вайн, Марк Солер, Филиппо Барончини.

 

Из 77 побед у UAE Team Emirates - 41 на гонках Мирового тура, включая два выигранных Гранд-тура - Джиро и Тур де Франс и Монумент Льеж-Бастонь-Льеж. Сезон ещё не закончен. Тадей Погачар дебютирует в майке чемпиона мира на классике Джиро д’Эмилия, а также в его планах старт на Тре Валли Варезине и борьба за четвёртый подряд титул победителя Монумента Ломбардия.

 

22 победы команде принёс Тадей Погачар, по 8 побед у Брэндона Макналти и Марка Хирши, 6 побед принёс Адам Йейтс, 4 - Хуан Аюсо.

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Теги к статье: UAE Team Emirates

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Комментарии

  • Николай Н.
    Тур Хорватии-2024. Этап 3. Рез ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Непогода внесла свои коррективы, так что выиграть этап это чистое везение.

  • ittrainbow
    Спортивный директор Мерейн Зее ... (11)
    ittrainbow-Фото
    ну Ремко же в противоположном направлении переключился
  • ittrainbow
    Спортивный директор Мерейн Зее ... (11)
    ittrainbow-Фото
    далеко не факт что платить будут больше

    и бюджет АЗ сопоставим с бюджетом Висмы

    но АЗ в соккере - только самое начало, команда второго нидерландского эшелона, пространства для роста и развития карьеры в избытке, в отличии от велошоссе, которое он уже "прошел"
  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2024. Этап 4. Рез ... (10)
    nightbuster33-Фото
    Не пригласи Вино Кэва в команду, не было бы ничего,ни причины для возвышения до СЭР(а),ни зависти в высказываниях,будто от каждого оторвали заветное, на которое претендовали они сами и все это получил ОДИН. Армстронг побеждал, ликовали, дал маху -"обложили" и продолжают "обкладывать".Придет время и нового кумира ждет подобное. Напоминает партсобрание советских времен.Восхваление ,а затем стадное "об...е" того же.Скукота!
  • Серафим
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (143)
    Серафим-Фото
    Про воздух в бутылках его неправильно поняли. Это в том смысле, что продать уже больше нечего, кроме воздуха.
  • MVDP
    Betcity Elfstedenrace-2024. Ре ... (1)
    MVDP-Фото
    Жив курилка.
  • M-07
    Тур Лангкави-2024. Этап 4. Рез ... (10)
    M-07-Фото
    Не Вино, а пелотону. Чо-то слишком расступились и даже побороться не смогли с ним, ни до, ни после вообще ничего не показал в спринтах, и ещё весь пелотон радовался его рекорду, как будто они только что ему не проиграли. Прям как на последнем этапе Джиро прошлого года, когда с ним тоже не только не боролись, но и соперники развезли.
    Помнится, Порта и Кларка оштрафовали на две минуты просто за то, что Кларк отдал свой велосипед Порту из другой команды. Но Кэву можно.
  • GAN
    Тур Лангкави-2024. Этап 4. Рез ... (10)
    GAN-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Но я чего-то не понял. После 3-го этапа Пуле опережал Лопеза на 5 сек..На 4-ом этапе оба финишируют одновременно.У Пуле нет бонусных секунд на этапе. Но в итоге он опережеет Лопеза уже на 25 секунд.Как так, а Энтон Чарминг(Астана),финишировший с тем же результатом остается почти на том же месте с тем же отставанием. Странно.

    Вообщем на оф.сайте есть PDF-ки с полныи результатами и там значится:

     

    Article 4.7 - Sheltering behind or taking advantage of the slipstream of a vehicle

     

    Fine / Penalty: CHF 100 fine, 20% penalty in the points classifications (3 points), 20% penalty in the mountains classifications (2 points),
    20 second penalty and 5 points from UCI rankings

     

    Rider nbr. 22 LOPEZ GRANIZO Harold Martin UCI ID 10048858880 of ASTANA QAZAQSTAN TEAM

  • RVL
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (143)
    RVL-Фото
    У лэнса была, к сожалению)
  • GAN
    Тур Лангкави-2024. Этап 4. Рез ... (10)
    GAN-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Но Сырица остался с тем же отставанием-0:24:19. КЭВУ- это уже пожизненно и благодарность ВИНО(у) за предоставленную возможность.
    У Сырицы денежный и сколько-то очков в маечных зачётах отобрали

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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