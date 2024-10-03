UAE Team Emirates поставили рекорд по количеству побед разных велогонщиков состава, выигравших в одном сезоне

Себастьян Молано — 20-й велогонщик команды UAE Team Emirates, одержавший победу в этом сезоне

Велокоманда UAE Team Emirates, которая в этом сезоне уже установила новую планку достижений с победным дублем Джиро д’Италия + Тур де Франс-2024 и золотой медалью в групповой гонке Чемпионата мира-2024 Тадея Погачара, продолжает ставить рекорды.

29-летний колумбиец Себастьян Молано, выиграв спринт на 2-м этапе Тура Хорватии-2024, стал двадцатым из тридцати гонщиков команды UAE Team Emirates, отпраздновавшим минимум одну победу в этом сезоне.

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

В пресс-релизе UAE Team Emirates говорится, что предыдущий рекорд по количеству индивидуальных побед среди профессиональных велокоманд принадлежал команде Mapei-Quickstep, у которой в 2000 году победы одержали 19 гонщиков команды.

Общее количество побед команды UAE Team Emirates достигло 77 после победы Брэндона Макналти на 3-м этапе Тура Хорватии-2024. Сезон ещё не завершён, а общее число побед уже превысило достижение прошлого сезона, в котором у UAE Team Emirates было 57 побед.

Первую победу в этом сезоне UAE Team Emirates принёс новобранец - Исаак Дель Торо на этапе Тура Даун Андер-2024, затем победы одерживали Брэндон Макналти, Финн Фишер-Блек, Адам Йейтс, Хуан Аюсо, Марк Хирши, Тадей Погачар, Диего Улисси, Жуан Алмейда, Ян Кристен, Павел Сиваков, Антонио Моргадо, Тим Велленс, Нильс Политт, Феликс Гроссшартнер, Домен Новак, Джей Вайн, Марк Солер, Филиппо Барончини.

Из 77 побед у UAE Team Emirates - 41 на гонках Мирового тура, включая два выигранных Гранд-тура - Джиро и Тур де Франс и Монумент Льеж-Бастонь-Льеж. Сезон ещё не закончен. Тадей Погачар дебютирует в майке чемпиона мира на классике Джиро д’Эмилия, а также в его планах старт на Тре Валли Варезине и борьба за четвёртый подряд титул победителя Монумента Ломбардия.

22 победы команде принёс Тадей Погачар, по 8 побед у Брэндона Макналти и Марка Хирши, 6 побед принёс Адам Йейтс, 4 - Хуан Аюсо.