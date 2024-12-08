Тадей Погачар получил Velo d’Or как лучший велогонщик и трофей Эдди Меркса как лучший классик 2024 года

Тадей Погачар и Лотто Копекки — лучшие велогонщики 2024 года

Тадей Погачар (UAE Team Emirates), выигравший в этом году два Гранд-тура - Джиро д’Италия и Тур де Франс, а также ставший чемпионом мира в групповой гонке, помимо других крупных побед, был назван лучшим велогонщиком 2024 года и получил в награду «Золотой велосипед» - “Velo d’Or”.

С 2022 года свой «Золотой велосипед» получает и лучшая велогонщица года, которой в 2024 стала велогонщица команды SD Worx - Protime Лотте Копекки (Lotte Kopecky). В этом году она стала чемпионкой мира в групповой гонке, чемпионкой Европы в разделке, одержала победы на Париж-Рубэ и Страде Бьянке, завоевала бронзу на Олимпийских играх в групповой гонке, выиграла Тур Романдии, стала призёром Джиро д’Италия.

Приз Velod’Or, учреждённый в 1992 году французским журналом “Vélo Magazine” присуждается лучшим велогонщикам года путём голосования группы журналистов. В этом году в голосовании приняли участие 40 журналистов из 25 стран.

С 2023 года появились номинации для французских велогонщиков - «Трофей Бернара Ино» (Le Trophée Bernard Hinault) и «Трофей Даниэля Морелона» (Le Trophée Daniel Morelon), а также награда гонщикам, показавшим лучшие результаты в классических однодневных гонках - «Трофей Эдди Меркса».

Трофей Эдди Меркса также получили Тадей Погачар и Лотте Копекки.

Тадей Погачар получил Velo d’Or во второй раз в карьере, первым он был награждён по итогам 2021 года. В 2022 “Золотой велосипед” был вручён Ремко Эвенепулу, а в прошлом году его получил Йонас Вингегор.

Номинантами на получение Velo d’Or помимо Тадея Погачара были Йонас Вингегор, Примож Роглич, Ремко Эвенепул, Биньям Гирмай, Марк Хирши, Матье ван дер Пул, Бен О’Коннор, Маттео Йоргенсон и Тим Мерлир.

Тадей Погачар, который в этом сезоне выиграл Страде Бьянке, Льеж-Бастонь-Льеж, Гран-при Монреаля, Джиро делл’Эмилия и Ломбардию, признался, что не думал, что получит Трофей Эдди Меркса и рассказал, почему любит классики:

«Не ожидал этого. Я в восторге. Возможно, когда-нибудь и моё имя напишут на трофее. Классика идёт один день, а не целый месяц. Сильный стресс, который испытываешь на Гранд-туре, здесь длится только один день. Гонка более напряжённая, но и более интересная. Не скрываю, что хочу выиграть Милан-Сан-Ремо. Каждый год приезжаю на эту гонку, и, думаю, следующий год не будет исключением. Я буду продолжать пробовать до тех пор, пока не выиграю.

Этот год был необычным, исключительным. Я очень рад получить эти награды, которые в очередной раз подтверждают, что упорный труд приносит плоды. Это даём мне ещё больше мотивации на следующий сезон».

Среди велогонщиц помимо Лотте Копекки на получение Velo d’Or номинировались Деми Воллеринг (Demi Vollering), Лорена Вибес (Lorena Wiebes), Паулина Ройяккерс (Pauliena Rooijakkers), Грейс Браун (Grace Brown), Эвита Мюзик (Evita Muzic), Катаржина Невядома (Katarzyna Niewiadoma), Марианне Вос (Marianne Vos), Кристен Фолкнер (Kristen Faulkner) и Элиза Лонго Боргини (Elisa Longo Borghini)

На получение Трофея Эдди Меркса помимо Тадея Погачара выдвигались Марк Хирши, Яспер Филипсен, Мадс Педерсен, Матье ван дер Пул.

У женщин за получение Трофея Эдди Меркса соперничали помимо Лотте Копекки Элиза Бальзамо, Элиза Лонго Боргини, Марианне Вос и Лорена Вибес.

Трофей Бернара Ино (Trophée Bernard Hinault) как лучший французский велогонщик получил Роман Барде (Romain Bardet), который в этом году выиграл этап Тур де Франс-2024 и впервые в карьере надел жёлтую майку лидера, а также стал призёром Льеж-Бастонь-Льеж, где уступил лишь Тадею Погачару.

Роман Барде: «Я привык говорить, что никогда не боролся за то, чтобы стать лучшим французским велогонщиком, но всё равно, для меня большая честь получить этот трофей спустя несколько лет после того, как был награждён им в последний раз. Эта награда символизирует долголетие и передачу опыта, которым делюсь, участвую в гонках с молодыми ребятами. Этот «золотой велосипед» я оставляю очень хороших руках. Я рад, что меня удостоили такой чести в мой последний полный сезон в профессиональном велоспорте».

Трофей Даниэля Морелона, присуждаемый лучшему французскому велосипедисту в олимпийских дисциплинах (горный велосипед, BMX и велоспорт на треке), был вручен Полин Ферран-Прево (Pauline Ferrand-Prévot). За неё проголосовало жюри из 30 французских журналистов.

В этом году была учреждена премия имени Джино Медера (Gino Mader), трагически погибшего на Туре Швейцарии в 2023 году. Премия отмечает велогонщика, отличившегося в области экологических и общественных инициатив, так как Джино Медер посвящал себя защите окружающей среды.

По итогам 2024 года Приз Джино Медера получил испанский велогонщик Луис Анхель Мате (Luis Ángel Maté), который в сентября отметил завершение своей профессиональной карьеры в велоспорте тем, что проехал на велосипеде 600 км от финиша Вуэльты Испании в Мадриде до своего дома в Марбелье на юге Испании. Во время Вуэльты в 2022 году Луис Анхель Мате пообещал посадить в горах Сьерра-де-Бермеха, недалеко от своего дома, столько деревьев, сколько километров он проедет в отрывах. Так Луис Анхель Мате ответил на разрушительные лесные пожары, которые затронули его регион.

Луис-Анхель Мате: «Я расскажу вам историю о Джино Медере. Это было на Вуэльте в 2021 году, когда гонка финишировала в Сантьяго-де-Компостела. Джино тогда великолепно проехал Вуэльту и надел белую майку лучшего молодого гонщика. Я же был одним из самых старых в пелотоне. Тогда он предложил замечательную идею по сбору средств для экологических ассоциаций. Меня это очень тронуло, а после Вуэльты я решил, что домой, за тысячу с лишним километров, я вернусь на велосипеде. Перед финишем Вуэльты я поговорил с Джино Медером, сказал ему, что он очень вдохновил меня на это путешествие. Моё глубочайшее уважение, восхищение и благодарность адресованы родителям Джино Медера. Его ценности вдохновляют всех нас становиться лучше».