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Жуан Алмейда — победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2024

Второй подряд двойной успех команды UAE Team Emirates на этапе Тура Швейцарии-2024

 

 

После того, как на 5-м этапе Тура Швейцарии-2024 гонщики команды UAE Team Emirates Адам Йейтс и Жуан Алмейда заняли 1-е и 2-е места, они повторили успех на 6-м этапе.

 

На этот раз победу на этапе одержал 25-летний португальский велогонщик Жуан Алмейда, а обладатель жёлтой майки лидера Тура Швейцарии-2024 Адам Йейтс финишировал вторым.

 

Жуан Алмейда — победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2024

 

 Укороченный из-за погодных условий ещё перед стартом Тура Швейцарии, 42,5-километровый этап завершался  подъёмом к горной деревне Блаттен - 6,9 км с 9,3%.

 

Отрыву дня не удалось уехать от пелотона на короткой дистанции этапа, а за 3,8 км до финиша в пелотоне, возглавляемом Исааком Дель Торо (UAE Team Emirates) осталось не более 18 гонщиков. Адам Йейтс атаковал в одиночку за 3,3 км до финиша, погоню за ним возглавил победитель Тура Швейцарии прошлого года Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek), за которым сели Эган Берналь (INEOS Grenadiers) и Жуан Алмейда.

 

За 2 км до финиша Адам Йейтс находился в пределах их видимости, но переложился к Адаму Йейтсу лишь Жуан Алмейда. Он нагнал своего капитана за 900 м до финиша, и они поехали вдвоём, увеличив просвет. На финальных метрах Жуан Алмейда ускорился и первым пересёк финиш. Адам Йейтс финишировал вторым через 4 секунды, тройку лучших на этапе замкнул Маттиас Скельмосе, проигравший Алмейде 9 секунд.

 

23-летний датский гонщик команды Lidl-Trek Маттиас Скельмосе улучшил свою позицию в общем зачёте, но вернуться на третью позицию не смог. Эган Берналь удержался в тройке сильнейших генеральной классификации с отставанием в 1:28 от Адама Йейтса. Скельмосе проигрывает Йейтсу 2:24.

 

Жуан Алмейда — победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2024

Жуан Алмейда — победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2024

Жуан Алмейда — победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2024

Жуан Алмейда — победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2024

Жуан Алмейда — победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2024

Жуан Алмейда — победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2024

Жуан Алмейда — победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2024

Жуан Алмейда — победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2024

Жуан Алмейда — победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2024

 

 

 

Жуан Алмейда: «Мы предполагали, что INEOS взвинтят скорость, но нам хотелось сделать темп ещё чуть выше, поэтому мы поставили тянуть Яна Кристена и Исаака Дель Торо. Потом Адам атаковал, но, возможно, он поехал слишком рано. Я сидел на колесе Скельмосе, что для меня было идеально. Но так как хорошо себя чувствовал, то переложился к Адаму без того, чтобы привезти за собой соперников. Потом мы с ним начали работать сменами, и я пересёк финиш первым. Я очень рад этой победе.

 

Думаю, сегодня был один из самых коротких этапов в моей карьере, довольно взрывной этап, но, к счастью, я проехал хорошо. Мы оба были сильны, пока мы финишируем первым и вторым, не важно, кто побеждает. Мы оба счастливы. У нас слаженная командная работа, и у нас всегда каждый уважает товарищей по команде, а это главное. Теперь осталось сохранять концентрацию на два этапа, надеюсь, у нас всё получится».

 

Адам Йейтс: «Может, я поехал рановато, но чувствовал себя довольно хорошо. В итоге Жуан ко мне переложился, а затем сумел меня сбросить. Мы с самого начала знали, что эта гонка подходит нам обоим, и мы это показали за прошедшие несколько дней. Мы оба в хорошей форме, оба боремся за победу. Это превосходные результаты для команды. Что касается укороченного этапа, довольно интересно попробовать что-то другое. Не всем же этапам быть под 200 км. Было весело.

 

Завтра королевский этап, только вниз или вверх, не будет участков по равнине. Вчера мы довольно хорошо организовали работу в долине перед последним подъёмом. Но завтра сделать это будет труднее».

 

Маттиас Скельмосе: «Результат на этом этапе важен для меня, моего настроя, и, конечно, веры в свои силы. Мне надо было так проехать этап после вчерашнего дня, где я выступил хуже, чем ожидал. У меня не так много ответов на вопрос, что вчера пошло не так. Но, думаю, сегодня я доказал, что у меня просто был плохой день.

 

На таком необычном этапе как сегодня надо оставаться сфокусированным в ключевые моменты и идти полной скоростью в подъёме. Команда, как и на других этапах, великолепно отработала, вывезла меня на идеальную позицию к началу восхождения. А потом мы поехали сильным темпом, который задавала команда INEOS. Мне сразу было комфортно держать такую скорость.

 

Горжусь, что Йейтс оставался в моём поле зрения после его атаки. То, что я остался так близко к настолько сильному гонщику, это отличный итог. Теперь я иду 4-м в общем зачёте, сделаю всё, что в моих силах, чтобы запрыгнуть на подиум по итогам гонки».

 

Результаты 6 этапа Тура Швейцарии-2024

 

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Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida UAE Team Emirates Тур Швейцарии-2024 Tour de Suisse-2024 велогонка Мирового тура

В тему:

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 09:39 | Регистрация: 27.07.2011

    ну прям Фрум и Вигго .. Альмейде надо было еще и генерал забрать..

    1. Имя: svan

      svan

      Сегодня, 13:46 | Регистрация: 9.07.2016

      А кто из лидеров сильнее в разделке на 8 этапе?

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 14:01 | Регистрация: 27.07.2011

    имхо португалец 

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Комментарии

  • rude_rider
    Жуан Алмейда — победитель 6 эт ... (3)
    rude_rider-Фото

    имхо португалец 

  • svan
    Жуан Алмейда — победитель 6 эт ... (3)
    svan-Фото
    А кто из лидеров сильнее в разделке на 8 этапе?
  • motte
    Даниэль Мартинес и Эган Бернал ... (1)
    motte-Фото

    Немного не в  тему, но связано с Британией: Кэв , по слухам, Сэром стал-:)

  • Крайний
    На Тур де Франс-2024 опробуют ... (5)
    Крайний-Фото

    На каком основании удален мой комментарий 

    старательно и последовательно выхолащивают дух соперничества, саму борьбу

     

    Потрудитесь публично и аргументированно объяснить!

  • rude_rider
    Жуан Алмейда — победитель 6 эт ... (3)
    rude_rider-Фото

    ну прям Фрум и Вигго .. Альмейде надо было еще и генерал забрать..

  • vova-55
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    vova-55-Фото
    Отличные горняки и многодневщики Йейтс, Алмейда и Аюсо могут претендовать на подиум на Туре, но ни как не могут претендовать на итоговую победу.
    При всем уважении к Адаму, он выиграл сегодня у Гонсалема всего 5 секунд.
    Это хорошая победа, но даже над такими соперниками у Адама нет доминирования.
  • error
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    error-Фото
    Я не про то Миш, что "не работали", а про то што "не сработали"... я не очь верю в то что Аюсо, Йейтс и Алмейда горят желанием быть доместиками... а в Висме которая их победила в прошлом году был монолит.. Винни.. и все.. без энтузиастов.
  • motte
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    motte-Фото

    Цитата: error
    На прошлом Туре те же самые были... но не очень то слаженно работали.

    Серёжа, Тадей был сырой после травмы...Буйных много, но нету вожаков... Вот и был разброд в команде.

  • maxxxx
    Тур Бельгии-2024. Этап 2 (1)
    maxxxx-Фото

    И такого Мерлира пока еще нет в предварительном составе на тур. Все под Ремко. Сомнительно

  • svan
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    svan-Фото
    как бы и Роглич не начал отваливаться от Ейтса с Алмейдой

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7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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