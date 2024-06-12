Жуан Алмейда — победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2024

Второй подряд двойной успех команды UAE Team Emirates на этапе Тура Швейцарии-2024

После того, как на 5-м этапе Тура Швейцарии-2024 гонщики команды UAE Team Emirates Адам Йейтс и Жуан Алмейда заняли 1-е и 2-е места, они повторили успех на 6-м этапе.

На этот раз победу на этапе одержал 25-летний португальский велогонщик Жуан Алмейда, а обладатель жёлтой майки лидера Тура Швейцарии-2024 Адам Йейтс финишировал вторым.

Укороченный из-за погодных условий ещё перед стартом Тура Швейцарии, 42,5-километровый этап завершался подъёмом к горной деревне Блаттен - 6,9 км с 9,3%.

Отрыву дня не удалось уехать от пелотона на короткой дистанции этапа, а за 3,8 км до финиша в пелотоне, возглавляемом Исааком Дель Торо (UAE Team Emirates) осталось не более 18 гонщиков. Адам Йейтс атаковал в одиночку за 3,3 км до финиша, погоню за ним возглавил победитель Тура Швейцарии прошлого года Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek), за которым сели Эган Берналь (INEOS Grenadiers) и Жуан Алмейда.

За 2 км до финиша Адам Йейтс находился в пределах их видимости, но переложился к Адаму Йейтсу лишь Жуан Алмейда. Он нагнал своего капитана за 900 м до финиша, и они поехали вдвоём, увеличив просвет. На финальных метрах Жуан Алмейда ускорился и первым пересёк финиш. Адам Йейтс финишировал вторым через 4 секунды, тройку лучших на этапе замкнул Маттиас Скельмосе, проигравший Алмейде 9 секунд.

23-летний датский гонщик команды Lidl-Trek Маттиас Скельмосе улучшил свою позицию в общем зачёте, но вернуться на третью позицию не смог. Эган Берналь удержался в тройке сильнейших генеральной классификации с отставанием в 1:28 от Адама Йейтса. Скельмосе проигрывает Йейтсу 2:24.

Жуан Алмейда: «Мы предполагали, что INEOS взвинтят скорость, но нам хотелось сделать темп ещё чуть выше, поэтому мы поставили тянуть Яна Кристена и Исаака Дель Торо. Потом Адам атаковал, но, возможно, он поехал слишком рано. Я сидел на колесе Скельмосе, что для меня было идеально. Но так как хорошо себя чувствовал, то переложился к Адаму без того, чтобы привезти за собой соперников. Потом мы с ним начали работать сменами, и я пересёк финиш первым. Я очень рад этой победе.

Думаю, сегодня был один из самых коротких этапов в моей карьере, довольно взрывной этап, но, к счастью, я проехал хорошо. Мы оба были сильны, пока мы финишируем первым и вторым, не важно, кто побеждает. Мы оба счастливы. У нас слаженная командная работа, и у нас всегда каждый уважает товарищей по команде, а это главное. Теперь осталось сохранять концентрацию на два этапа, надеюсь, у нас всё получится».

Адам Йейтс: «Может, я поехал рановато, но чувствовал себя довольно хорошо. В итоге Жуан ко мне переложился, а затем сумел меня сбросить. Мы с самого начала знали, что эта гонка подходит нам обоим, и мы это показали за прошедшие несколько дней. Мы оба в хорошей форме, оба боремся за победу. Это превосходные результаты для команды. Что касается укороченного этапа, довольно интересно попробовать что-то другое. Не всем же этапам быть под 200 км. Было весело.

Завтра королевский этап, только вниз или вверх, не будет участков по равнине. Вчера мы довольно хорошо организовали работу в долине перед последним подъёмом. Но завтра сделать это будет труднее».

Маттиас Скельмосе: «Результат на этом этапе важен для меня, моего настроя, и, конечно, веры в свои силы. Мне надо было так проехать этап после вчерашнего дня, где я выступил хуже, чем ожидал. У меня не так много ответов на вопрос, что вчера пошло не так. Но, думаю, сегодня я доказал, что у меня просто был плохой день.

На таком необычном этапе как сегодня надо оставаться сфокусированным в ключевые моменты и идти полной скоростью в подъёме. Команда, как и на других этапах, великолепно отработала, вывезла меня на идеальную позицию к началу восхождения. А потом мы поехали сильным темпом, который задавала команда INEOS. Мне сразу было комфортно держать такую скорость.

Горжусь, что Йейтс оставался в моём поле зрения после его атаки. То, что я остался так близко к настолько сильному гонщику, это отличный итог. Теперь я иду 4-м в общем зачёте, сделаю всё, что в моих силах, чтобы запрыгнуть на подиум по итогам гонки».