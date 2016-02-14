Тадей Погачар возглавит сборную Словению в групповой гонке на Олимпийских играх-2024 в Париже

Примож Роглич не будет защищать титул олимпийского чемпиона в разделке в Париже

Тадей Погачар, Ян Тратник, Матей Мохорич и Лука Мезгец будут представлять Словению в соревнованиях по велоспорту на шоссе на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Ожидается, что 25-летний Тадей Погачар, одержавший в этом году победу на третьем в карьере Гранд-туре - Джиро д’Италия, и борющийся за третью победу на Тур де Франс, возглавит команду Словении в групповой гонке. Она пройдёт в субботу, 3 августа.

На прошлых Олимпийских играх в Токио в 2021 году Тадей Погачар стал бронзовым призёром в групповой гонке, уступив Ричарду Карапасу и Вауту ван Арту.

34-летний Примож Роглич не будет защищать титул олимпийского чемпиона в индивидуальной гонке, которая пройдёт 27 июля. На ней Словению представит 34-летний Ян Тратник, четырёхкратный чемпион Словении в индивидуальной гонке на время.

Ян Тратник принимал участие в групповой гонке на шоссе на Олимпиаде в Токио, Матей Мохорич был участником Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. 36-летний Лука Мезгец впервые выйдет на старт олимпийской групповой гонки на шоссе.

В женскую команду Словении вошли Евгения Буяк (Eugenia Bujak), велогонщица команды UAE Team ADQ и Уршка Пинтар (Urška Pintar) из континентальной команды BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo.