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Тадей Погачар возглавит сборную Словению в групповой гонке на Олимпийских играх-2024 в Париже

 Примож Роглич не будет защищать титул олимпийского чемпиона в разделке в Париже

 

 

Тадей Погачар, Ян Тратник, Матей Мохорич и Лука Мезгец будут представлять Словению в соревнованиях по велоспорту на шоссе на Олимпийских играх-2024 в Париже.

 

Тадей Погачар и Ян Тратник представят Словению на Олимпийских играх-2024 в Париже

 

Ожидается, что 25-летний Тадей Погачар, одержавший в этом году победу на третьем в карьере Гранд-туре -   Джиро д’Италия, и борющийся за третью победу на Тур де Франс, возглавит команду Словении в групповой гонке. Она пройдёт в субботу, 3 августа.

 

На прошлых Олимпийских играх в Токио в 2021 году Тадей Погачар стал бронзовым призёром в групповой гонке, уступив Ричарду Карапасу и Вауту ван Арту.

 

34-летний Примож Роглич не будет защищать титул олимпийского чемпиона в индивидуальной гонке, которая пройдёт 27 июля. На ней Словению представит 34-летний Ян Тратник, четырёхкратный чемпион Словении в индивидуальной гонке на время.

 

Ян Тратник принимал участие в групповой гонке на шоссе на Олимпиаде в Токио, Матей Мохорич был участником Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. 36-летний Лука Мезгец впервые выйдет на старт олимпийской групповой гонки на шоссе.

 

В женскую команду Словении вошли Евгения Буяк  (Eugenia Bujak), велогонщица команды UAE Team ADQ и Уршка Пинтар (Urška Pintar) из континентальной команды BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo.

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Олимпийские игры-2024 Олимпиада Париж-2024 Olympic games Paris-2024 групповая шоссейная гонка

В тему:

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 03:32 | Регистрация: 14.02.2016

    Для установки рекорда был бы смысл взять все три гранд-тура в один год. Но с точки зрения спорта и бизнеса команде Погачара это вряд-ли позволят сделать.

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Тадей Погачар возглавит сборну ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото
    Для установки рекорда был бы смысл взять все три гранд-тура в один год. Но с точки зрения спорта и бизнеса команде Погачара это вряд-ли позволят сделать.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (64)
    VeloVelo-Фото

    А как так получилось, что раньше он назывался Днепропетровск?
    Напомни, если не трудно, кто этот город построил и назвал Днепропетровском?

    Ты, конечно, имеешь право называть этот город так, как тебе захочется.
    Но, для меня он всегда был и останется Днепропетровском. Я тоже имею право на это. 

    ЗЫ: И не 3 года, а 2 года и 4 с половиной месяца, чтоб ты знал.


  • M-07
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    M-07-Фото
    Вообще не помню ничего впечатляющего от Хиндли, кроме победы на Джиро, ну и Джиро-2020, которая была странной сама по себе. Что-то не впечатляет он в целом, после победы на Джиро ожидал большего.
  • vova-55
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    vova-55-Фото

    На Западе называют переломом и то, что у нас называли трешиной в кости. 

    Здровья Саше.

    Команда тоже очень много проиграла.

  • VeloVelo
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    VeloVelo-Фото
    Серьезных, вроде, не было.
  • RVL
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    RVL-Фото

     

    С какого ты зла желаешь другим людям?

    Давай, завязывай уже в таком состоянии писать тут

    Саше здоровья 

  • motte
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    motte-Фото

    Здоровья, ох, ещё раз, здоровья.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (64)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этап конечно понравился, хотя признаюсь что ожидал большего.

    Интересно как бы сложился он (этап №9) если бы тройка бигов (надо же, третий там не Рогла, а Рэмко) уехали от пелотона когда двинули втроем. Примож шифруется, но тепрь после схода с ТдФ Власова, он по идеи на большие горы остался только с одним Хиндли, который как по мне сейчас точно не тянет даже так как например вторые-третьи номера других команд аля Йоргенсен, Аюсо или Алмейда.

    Растроен за Пидкока, видать держит в уме Олимпиаду (на 2-х стульях усидеть тяжко) ну и за МВДП; казлось что он способен догнать ОТРЫВщиков, но наверное ни он, ни Мэтьюз не хотели довозить Бини на финиш, ибо тот точно уделал снова всех в 3-й раз. 

    Цитата: Серафим
    Переезжайте в Днепропетровск, охота стебаться пропадет.

    ПЛЮСанул, как бы горько не звучало в контексте событий последних 3 лет, но только ДНЕПР/Дніпро acute а не Днепропетровск

  • микеле оп-оп-оп
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Саша, дерьмо случается. Выздоравливай. Подиума на Вуэльте!

  • Victor
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    Victor-Фото

    С переломом заехать 11-м это вам не на футбольном поле актёрское мастерство показывать! Здоровья Александру

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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