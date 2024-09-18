Тадей Погачар — победитель Гран-при Монреаля-2024

Тадей Погачар — двукратный победитель Гран-при Монреаля

Тадей Погачар стал двукратным победителем канадской гонки Мирового тура Гран-при Монреаля. 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates выиграл Гран-при Монреаля-2024 в своём фирменном стиле, атаковав в одиночку за 23 км до финиша.

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

32-летний французский велогонщик команды Soudal Quick Жулиан Алафилипп пытался закрыть атаку Погачара вместе с Пельо Бильбао, Алексом Аранбуру (Movistar) и Бертом Лемменом (Visma Lease a Bike), но в итоге преследование Тадея Погачара в одиночку продолжил 34-летним испанским гонщиком команды Bahrain Victorious Пельо Бильбао . За полтора километра до финиша Тадей Погачар опережал Бильбао на 37 секунд. Тадей Погачар начал праздновать победу за несколько сотен метров до финиша. Пельбо Бильбао пересёк финиш через 24 секунды, а через 40 секунд спринт за третье место выиграл Жулиан Алафилипп.

Тадей Погачар: «Команда великолепно отработала. Мы сделали всё именно так, как хотели. Гонка получилась отличной, спасибо всем товарищам по команде, потому что без них не удалось бы идеально реализовать план. К счастью, в конце у меня хорошо шла нога, мне удалось закончить гонку победой. Мы с самого начала усложняли гонку соперникам, держали отрыв под контролем. На самом деле такой сложный рельеф мне отлично подходит. Было жарко, проходили много подъёмов, но я очень рад, что снова одержал здесь, в Монреале, победу».

Жулиан Алафилипп: «Сложная трасса и жара осложнили гонку, было важно беречь каждую каплю сил. Присутствие Гиля (Гиля Гелдерса/Gil Gelders) в отрыве нам помогло. Когда на последних 20 километрах началась настоящая борьба, я разыграл свою карту, выложился полностью. Сократить отставание от Погачара было тяжело, но я не сдался, попытался сформировать группу преследования. Это не сработало, но я не терял веры в свои силы. В итоге я доволен результатом, тем более, что впервые на подиуме здесь, в Канаде. Мне нравится атмосфера и болельщики, приятно оказаться в тройке лучших после такой сложной гонки. Это выступление даёт мне заряд уверенности перед чемпионатом мира в Цюрихе, где я надеюсь выступить в составе сборной Франции».