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Тадей Погачар — победитель Гран-при Монреаля-2024

Тадей Погачар — двукратный победитель Гран-при Монреаля

 

 

Тадей Погачар стал двукратным победителем канадской гонки Мирового тура Гран-при Монреаля. 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates выиграл Гран-при Монреаля-2024 в своём фирменном стиле, атаковав в одиночку за 23 км до финиша.

 

Тадей Погачар — победитель Гран-при Монреаля-2024

 

Тадей Погачар — победитель Гран-при Монреаля-2024

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

Тадей Погачар — победитель Гран-при Монреаля-2024

 

Тадей Погачар — победитель Гран-при Монреаля-2024

 

Тадей Погачар — победитель Гран-при Монреаля-2024

 

Тадей Погачар — победитель Гран-при Монреаля-2024

 

Тадей Погачар — победитель Гран-при Монреаля-2024

Тадей Погачар — победитель Гран-при Монреаля-2024

Тадей Погачар — победитель Гран-при Монреаля-2024

Тадей Погачар — победитель Гран-при Монреаля-2024

Тадей Погачар — победитель Гран-при Монреаля-2024 Тадей Погачар — победитель Гран-при Монреаля-2024

Тадей Погачар — победитель Гран-при Монреаля-2024

 

 

 

32-летний французский велогонщик команды Soudal Quick Жулиан Алафилипп пытался закрыть атаку Погачара вместе с Пельо Бильбао, Алексом Аранбуру (Movistar) и Бертом Лемменом (Visma Lease a Bike), но в итоге преследование Тадея Погачара в одиночку продолжил 34-летним испанским гонщиком команды Bahrain Victorious  Пельо Бильбао . За полтора километра до финиша Тадей Погачар опережал Бильбао на 37 секунд. Тадей Погачар начал праздновать победу за несколько сотен метров до финиша. Пельбо Бильбао пересёк финиш через 24 секунды, а через 40 секунд спринт за третье место выиграл Жулиан Алафилипп.

 

 Тадей Погачар: «Команда великолепно отработала. Мы сделали всё именно так, как хотели. Гонка получилась отличной, спасибо всем товарищам по команде, потому что без них не удалось бы идеально реализовать план. К счастью, в конце у меня хорошо шла нога, мне удалось закончить гонку победой. Мы с самого начала усложняли гонку соперникам, держали отрыв под контролем. На самом деле такой сложный рельеф мне отлично подходит. Было жарко, проходили много подъёмов, но я очень рад, что снова одержал здесь, в Монреале, победу».

 

Жулиан Алафилипп: «Сложная трасса и жара осложнили гонку, было важно беречь каждую каплю сил. Присутствие Гиля (Гиля Гелдерса/Gil Gelders) в отрыве нам помогло. Когда на последних 20 километрах началась настоящая борьба, я разыграл свою карту, выложился полностью. Сократить отставание от Погачара было тяжело, но я не сдался, попытался сформировать группу преследования. Это не сработало, но я не терял веры в свои силы. В итоге я доволен результатом, тем более, что впервые на подиуме здесь, в Канаде. Мне нравится атмосфера и болельщики, приятно оказаться в тройке лучших после такой сложной гонки. Это выступление даёт мне заряд уверенности перед чемпионатом мира в Цюрихе, где я надеюсь выступить в составе сборной Франции».

 

 

Результаты Гран-при Монреаля-2024

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Гран-при Монреаля-2024 Grand Prix Cycliste de Montreal-2024 гонка Мирового тура

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Kamil Gradek (Bahrain Victorious)

Rudy Molard (Groupama - FDJ)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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