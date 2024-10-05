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Первая победа Тадея Погачара в майке чемпиона мира

Тадей Погачар выиграл итальянскую классику Джиро делл’Эмилия-2024 из сольного отрыва

 

 

Тадей Погачар одержал победу в ранге действующего чемпиона мира на первом же старте после завоевания этого титула - на итальянской классике Джиро делл’Эмилия-2024 и выиграл её в своём стиле - из сольной атаки. 26-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates  уехал от соперников за 36 км до финиша, на первом из пяти прохождений подъёма Сан-Лука.

 

Первая победа Тадея Погачара в майке чемпиона мира

Первая победа Тадея Погачара в майке чемпиона мира

Photo (c) Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

 

 

Тадей Погачар отреагировал на ускорение Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step), создал просвет, который попытался закрыть Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike), а затем с каждым кругом лишь увеличивал своё преимущество. Ближайших преследователей Тадей Погачар опередил на 1 минуту 54 секунды. Флориан Липовиц (Red Bull Bora-hansgrohe) преследовал Тадея Погачара в одиночку и на какое-то время создал большой запас над пелотоном, однако его догнали и обошли на финальных километрах. Погода - дождь, туман и холод, в этом году добавили сложности итальянской классике, но не стали препятствием для Тадея Погачара на пути к его 87-й победе в карьере, 24-й победе в сезоне и 78-й победе для команды UAE Team Emirates в этом году.

 

Том Пидкок (INEOS Grenadiers), который возглавлял погоню за Тадеем Погачаром и Флорианом Липовицем, поддерживая скорость на технически сложных спусках, на последних сотнях метров классики атаковал и финишировал 2-м. Давиде Пиганцоли (Polti Kometa) обошёл в спринте за третье место Майкла Вудса (Israel Premier Tech).

 

Тадей Погачар: «Должен признаться, что всю неделю после чемпионата мира чувствовал себя отлично. А потом, когда приехала велоформа с радужной майкой, почувствовал небольшое давление, что должен показать результат. К счастью, всё прошло хорошо. Миссия выполнена. Я счастлив, что выиграл в радужной майке.

 

Чтобы показать эту майку, я выложился полностью. Очень благодарен всем болельщикам, которые поддерживали всех, стоя под дождём.

 

Мы планировали дождаться двух последних кругов, но Ремко атаковал ,и всё развернулось раньше. Потом пошли другие атаки, я ответил и продолжал продавливать дальше, но не думал, что уеду вот так.

 

У меня осталось в этом сезоне две гонки, с нетерпением их жду».

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Комментарии

  • VeloVelo
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (52)
    VeloVelo-Фото

    good)

  • pp33rr
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (52)
    pp33rr-Фото
    5 место по сумме командных очков и бору и висму обошли даже.
  • pp33rr
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (52)
    pp33rr-Фото

    Меж тем, итальянцы из Астаны довольно неплохо и плотненько заехали 10,11,13 ну и 24 еще и наскребли в сумме 90 очков, а это немало по последним временам.

  • pp33rr
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (52)
    pp33rr-Фото
    Верно отмечено, все просто боятся ответить полноценно на пределе и проиграть все. Такова практика, кто садится за ним держится сколько то, но в итоге без сил выпадает на следующем серьезном ускорении, и мимо проносятся реальные конкуренты. Из последнего Сиваков на ЧМ и таких примеров множество. Сегодня вон висмовец было видно, что сесть то мог бы за ним, но на сколько? На 5-15 км и потом отвалиться в никуда...страшно это. Сейчас уже голова тормозит многих. На ЧМ он на последнем круге видно что мертвый ехал, так что на абсолюте он сильнее всех, но лишь немного. Разделкой он не рвет специалистов, что говорит лишь о том, что на длинном отрезке ему есть более чем равные 1 на 1. А вот рывок страшен, смелость великолепна, но он человек.
  • RVL
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (52)
    RVL-Фото
    Факт!))
  • kabachok
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (52)
    kabachok-Фото
    Зато не скучно:D
  • RVL
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (52)
    RVL-Фото

    Первые посты по делу...штук 8. Остальное..мама Мия))

  • RVL
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (52)
    RVL-Фото

    Для вас нет. А то что темп практически одинаковый , это не важно. Тупо погачар)))

    Кто его серьезно атакует, тот и имеет. Вини не даст соврать...

  • Pi-man
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (52)
    Pi-man-Фото

    Цитата: RVL
    Гораздо раньше озвучивал эту мысль. Пелотон как кролик перед погачаром. Бельбао на Монреале ехал как погги, просто стартанул позже...и уехал от кучи

    Отличное объяснение, которое ничего не объясняет. ну да, пелотон как кролик перед удавом, а ПОЧЕМУ? Все вдруг потеряли мотивацию, кураж? Один смелый на весь пелотон? Почему? Потому что много раз пробовали - и все без толку.

     

  • si40w
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (52)
    si40w-Фото
    Цитата: M-07
    Тоже мне безумство атаковать, когда ты намного сильнее соперников, уезжаешь и всё, только наращиваешь отрыв. Безумные атака - это это риск большой, в случаях с Погачром риск обычно мал.
    Поддерживаю!

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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