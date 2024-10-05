Первая победа Тадея Погачара в майке чемпиона мира

Тадей Погачар выиграл итальянскую классику Джиро делл’Эмилия-2024 из сольного отрыва

Тадей Погачар одержал победу в ранге действующего чемпиона мира на первом же старте после завоевания этого титула - на итальянской классике Джиро делл’Эмилия-2024 и выиграл её в своём стиле - из сольной атаки. 26-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates уехал от соперников за 36 км до финиша, на первом из пяти прохождений подъёма Сан-Лука.

Photo (c) Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

Тадей Погачар отреагировал на ускорение Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step), создал просвет, который попытался закрыть Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike), а затем с каждым кругом лишь увеличивал своё преимущество. Ближайших преследователей Тадей Погачар опередил на 1 минуту 54 секунды. Флориан Липовиц (Red Bull Bora-hansgrohe) преследовал Тадея Погачара в одиночку и на какое-то время создал большой запас над пелотоном, однако его догнали и обошли на финальных километрах. Погода - дождь, туман и холод, в этом году добавили сложности итальянской классике, но не стали препятствием для Тадея Погачара на пути к его 87-й победе в карьере, 24-й победе в сезоне и 78-й победе для команды UAE Team Emirates в этом году.

Том Пидкок (INEOS Grenadiers), который возглавлял погоню за Тадеем Погачаром и Флорианом Липовицем, поддерживая скорость на технически сложных спусках, на последних сотнях метров классики атаковал и финишировал 2-м. Давиде Пиганцоли (Polti Kometa) обошёл в спринте за третье место Майкла Вудса (Israel Premier Tech).

Тадей Погачар: «Должен признаться, что всю неделю после чемпионата мира чувствовал себя отлично. А потом, когда приехала велоформа с радужной майкой, почувствовал небольшое давление, что должен показать результат. К счастью, всё прошло хорошо. Миссия выполнена. Я счастлив, что выиграл в радужной майке.

Чтобы показать эту майку, я выложился полностью. Очень благодарен всем болельщикам, которые поддерживали всех, стоя под дождём.

Мы планировали дождаться двух последних кругов, но Ремко атаковал ,и всё развернулось раньше. Потом пошли другие атаки, я ответил и продолжал продавливать дальше, но не думал, что уеду вот так.

У меня осталось в этом сезоне две гонки, с нетерпением их жду».