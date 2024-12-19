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Майкл Вантауренхаут — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Намюре

Майкл Вантауренхаут обошёл Тоона Артса в финале этапа Кубка мира по велокроссу в Намюре

 

Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout) выиграл второй подряд этап Кубка мира по велокроссу. На этапе в Намюре, на одной из самых сложных трасс, в драматичном финале 31-летний бельгийский велогонщик команды Pauwels Sauzen - Bingoal обошёл атаковавшего на финальном круге, но упавшего на последних сотнях метров Тоона Артса (Toon Aerts) и опередил его на финише на 11 секунд. На третью ступень подиума этапа Кубка мира по велокроссу в Намюре поднялся 22-летний бельгийский велогонщик команды Crelan - Corendon Эмиль Верстринге (Emiel Verstrynge), который в прошлом году выигрывал этап в Намюре, но в категории андеров (до 23 лет).

 

Майкл Вантауренхаут — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Намюре

 

 

Сразу после старта Тоон Артс вышел на первые позиции, в то время как Майкл Вантауренхаут на первом круге оказался позади.  На втором круге Тоон Артс упал на спуске, потеряв позиции.

 

На третьем круге с гонки сошёл Эли Изербит (Eli Iserbyt), которому помешала продолжать борьбу острая боль в спине.

 

Майкл Вантауренхаут вышел вперёд на третьем круге. На пятом круге атаковал Эмиль Верстринге, а Тоон Артс и Пим Ронхаар были ближайшими преследователями   Вантауренхаута и Верстринге. На 6-м круге Вантауренхаут совершил небольшую ошибку, и  Эмиль Верстринге его обошёл. К финальному кругу Тоон Артс догнал Вантауренхаута и Верстринге, а затем вырвался вперёд.

 

 Майкл Вантауренхаут после замены велосипеда на подъёме обошёл Эмиля Верстринга и бросился в погоню за Тооном Артсом. Вторая ошибка Артса, упавшего в решающей части гонки, не позволила ему одержать победу. Майкл Вантауренхаут обошёл соперника и с преимуществом в 11 секунд первым пересёк линию финиша. Эмиль Верстринге, несмотря на то, что Артс потерял время при падении, не смог обойти его в борьбе за второе место, и финишировал через полуминуты после Майкла Вантауренхаута и через 19 секунд после Тоона Артса.  

 

Майкл Вантауренхаут сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира, где опережает Тоона Артса на 27 очков.

 

Майкл Вантауренхаут — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Намюре

Майкл Вантауренхаут — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Намюре

 

 

Майкл Вантауренхаут: «Последние несколько недель удача на моей стороне. Возможно, это означает, что когда ты в хорошей форме, то и удача тебе улыбается. Я уже думал, что гонка для меня закончена. Но оставался очень сложный склон, где я выбрал хорошую траекторию. Тоон упал передо мной, после чего я выкладывался по полной до финиша. Для меня очень важно, что я лидирую в общем зачёте. Посмотрим, что будет в Хюлсте и Зондховене, где мне будет очень сложно».

 

Тоон Артс: «Сделал глупую ошибку на том круге, где всё решается. Но сегодня та часть трассы мне не подходила. В начале гонки я тоже там упал. А на финальном круге совсем потерял подвижность, из-за чего и сделал большую ошибку. Прямо сейчас я немного расстроен, но я два года подряд мне было больно смотреть на эти прекрасные гонки по телевизору. Зато теперь я снова здесь, снова боролся за победу».

 

Майкл Вантауренхаут — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Намюре

 

 

Глава команды Pauwels Sauzen-Bingoal Юрген Меттепеннинген (Jürgen Mettepenningen) в интервью Het Nieuwsblad объяснил ситуацию со сходом Эли Изербита:

 

«Некоторое время у него всё было в порядке, но теперь снова возникли проблемы. Эта та же травма, что и в прошлом году. Мышца давит на нерв, что вызывает сильную боль. Пока он может крутить педали, всё не так плохо, но при ходьбе боль становится слишком сильной. Сейчас ему надо полечиться у физиотерапевта, потом, надеемся, ему станет лучше».

 

UCI World Cup Namur-2024. Велокросс. Результаты

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Теги к статье: Майкл Вантауренхаут Michael Vanthourenhout Pauwels Sauzen - Bingoal велокросс

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Комментарии

  • M-07
    Джиро д’Италия и Тур де Франс ... (8)
    M-07-Фото

    На Тур и так шансов немного, а с Джиро их совсем нет. Жаль, что Тур, по-видимому, сливают

  • Николай Н.
    UCI World Cup Namur-2024. Вело ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Жаль конечно, что Артс упал, а тоб была у него первая победа. Вчера у него не получилось и сегодня, но это и есть приобрести опыта. А кпосс был по настоящему трудный.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Namur-2024. Вело ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Сегодня был настоящий кросс, а не катание по лугу вокруг озера. И сегодня кросс показал, кто на что способен. Эмпель  на падалась вдоволь. А вот Альварадо молодец, любит тяжёлый кросс. И Люсинда тоже молодец, с начало застряла в группе, а потом выбралась. Появилась Петерсе, первая гонка в этом сезоне и сразу подиум.

  • Pugachev
    X²O Badkamers Trofee Here ... (2)
    Pugachev-Фото

    А вот Аэртс попробовал качество пороха своего... И удачно, похоже...

  • Ernat78
    Джиро д’Италия и Тур де Франс ... (8)
    Ernat78-Фото

    тяжело ему будет два гранд тура подряд, в его то возрасте

  • Геродот
    Состав велокоманды UAE Team Em ... (2)
    Геродот-Фото

    Цитата: Ernat78
    неужили у Астаны не хватило денег на Алмейду или аюсо ?

    Алмейда и Аюсо в любой другой команде, кроме UAE, будут никто и звать их никак. А контракты затребуют мама не горюй. И кому это надо?))

  • Ernat78
    XDS объявляет о крупной инвест ... (16)
    Ernat78-Фото

    посмотрим что получится, может теперь купим хоть одного генеральщика )

  • Ernat78
    Состав велокоманды UAE Team Em ... (2)
    Ernat78-Фото

    неужили у Астаны не хватило денег на Алмейду или аюсо ?

  • Ernat78
    Регистрация профессиональных к ... (2)
    Ernat78-Фото
    это наши реалий
  • Pugachev
    Команда Soudal Quick-Step пред ... (1)
    Pugachev-Фото

    Мне очень стыдно - но не могу удержаться... Команда мирового уровня. Гонщик - мирового уровня. И ОБАЯТЕЛЬНЕЙШИЙ человек, даже судя только по телекадрам и ДРУГИМ фото. Но эти фото - просто грубейший брак. Позор. Мне за Ланду обидно. Подробности не хочу даже. Как такое можно быть? А форма - так по мне нормально!

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