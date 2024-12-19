Майкл Вантауренхаут — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Намюре

Майкл Вантауренхаут обошёл Тоона Артса в финале этапа Кубка мира по велокроссу в Намюре

Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout) выиграл второй подряд этап Кубка мира по велокроссу. На этапе в Намюре, на одной из самых сложных трасс, в драматичном финале 31-летний бельгийский велогонщик команды Pauwels Sauzen - Bingoal обошёл атаковавшего на финальном круге, но упавшего на последних сотнях метров Тоона Артса (Toon Aerts) и опередил его на финише на 11 секунд. На третью ступень подиума этапа Кубка мира по велокроссу в Намюре поднялся 22-летний бельгийский велогонщик команды Crelan - Corendon Эмиль Верстринге (Emiel Verstrynge), который в прошлом году выигрывал этап в Намюре, но в категории андеров (до 23 лет).

Сразу после старта Тоон Артс вышел на первые позиции, в то время как Майкл Вантауренхаут на первом круге оказался позади. На втором круге Тоон Артс упал на спуске, потеряв позиции.

На третьем круге с гонки сошёл Эли Изербит (Eli Iserbyt), которому помешала продолжать борьбу острая боль в спине.

Майкл Вантауренхаут вышел вперёд на третьем круге. На пятом круге атаковал Эмиль Верстринге, а Тоон Артс и Пим Ронхаар были ближайшими преследователями Вантауренхаута и Верстринге. На 6-м круге Вантауренхаут совершил небольшую ошибку, и Эмиль Верстринге его обошёл. К финальному кругу Тоон Артс догнал Вантауренхаута и Верстринге, а затем вырвался вперёд.

Майкл Вантауренхаут после замены велосипеда на подъёме обошёл Эмиля Верстринга и бросился в погоню за Тооном Артсом. Вторая ошибка Артса, упавшего в решающей части гонки, не позволила ему одержать победу. Майкл Вантауренхаут обошёл соперника и с преимуществом в 11 секунд первым пересёк линию финиша. Эмиль Верстринге, несмотря на то, что Артс потерял время при падении, не смог обойти его в борьбе за второе место, и финишировал через полуминуты после Майкла Вантауренхаута и через 19 секунд после Тоона Артса.

Майкл Вантауренхаут сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира, где опережает Тоона Артса на 27 очков.

Майкл Вантауренхаут: «Последние несколько недель удача на моей стороне. Возможно, это означает, что когда ты в хорошей форме, то и удача тебе улыбается. Я уже думал, что гонка для меня закончена. Но оставался очень сложный склон, где я выбрал хорошую траекторию. Тоон упал передо мной, после чего я выкладывался по полной до финиша. Для меня очень важно, что я лидирую в общем зачёте. Посмотрим, что будет в Хюлсте и Зондховене, где мне будет очень сложно».

Тоон Артс: «Сделал глупую ошибку на том круге, где всё решается. Но сегодня та часть трассы мне не подходила. В начале гонки я тоже там упал. А на финальном круге совсем потерял подвижность, из-за чего и сделал большую ошибку. Прямо сейчас я немного расстроен, но я два года подряд мне было больно смотреть на эти прекрасные гонки по телевизору. Зато теперь я снова здесь, снова боролся за победу».

Глава команды Pauwels Sauzen-Bingoal Юрген Меттепеннинген (Jürgen Mettepenningen) в интервью Het Nieuwsblad объяснил ситуацию со сходом Эли Изербита:

«Некоторое время у него всё было в порядке, но теперь снова возникли проблемы. Эта та же травма, что и в прошлом году. Мышца давит на нерв, что вызывает сильную боль. Пока он может крутить педали, всё не так плохо, но при ходьбе боль становится слишком сильной. Сейчас ему надо полечиться у физиотерапевта, потом, надеемся, ему станет лучше».