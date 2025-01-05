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Ваут ван Арт — победитель велокросса “Superprestige Gullegem”-2025

Первая победа Ваута ван Арта в сезоне велокросса 2024/25

 

Ваут ван Арт — победитель велокросса “Superprestige Gullegem”-2025

 

 

Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал первую победу в сезоне велокросса 2024/25, выиграв гонку серии “Superprestige”в Гуллегеме (Gullegem). Это второй старт 30-летнего бельгийского гонщика команды Visma Lease a Bike в велокроссе. Победа стала подарком сыну Джорджу на его четырёхлетие. Сын ждал финише, и поэтому Ваут ван Арт, празднуя успех, высунул язык, состроив гримасу, и поднял четыре пальца.  

 

В интервью Het Nieusblad после финиша Ваут ван Арт сказал: «Когда Джоржу нужно фотографироваться, он делает «смешное лицо», как он это называет. Именно поэтому я тоже сегодня так сделал, чтобы поздравить его с днём рождения».

 

Ваут ван Арт — победитель велокросса “Superprestige Gullegem”-2025

Ваут ван Арт — победитель велокросса “Superprestige Gullegem”-2025

Ваут ван Арт — победитель велокросса “Superprestige Gullegem”-2025

Ваут ван Арт — победитель велокросса “Superprestige Gullegem”-2025

 

 

Ваут ван Арт стартовал с третьего ряда и держался с фаворитами - Майклом Вантауренхаутом (Michael Vanthourenhout /Pauwels Sauzen-Cibel Clementines), Лауренсом Свееком (Laurens Sweeck (Crelan-Corendon). На технически сложной трассе на четвёртом круге Ваут ван Арт вышел первым колесом и ускорился, создав просвет. За ним удержался лишь Майкл Вантауренхаут, но на пятом круге в лидеры вышел Эли Изербит (Eli Iserbyt/ Pauwels Sauzen - Cibel Clementines). После замены велосипеда Ваут ван Арт догнал и обошёл Изербита, и на двух финальных кругах они создали просвет и шли вровень. Всё решилось на финальном восьмом круге, где Ваут ван Арт  сумел обойти соперника, а затем Изербит ошибся на повороте, и разрыв между ними увеличился. Ваут ван Арт выиграл велокросс в Гуллегеме с преимуществом в 10 секунд над Эли Изербитом, Майкл Вантауренхаут фиишировал через полминуты и занял третье место.

 

Ваут ван Арт: «Меня самого удивила эта победа. Не ожидал, что смогу победить этих ребят на такой трассе. Мне было тяжело удержаться за другими на технически сложных участках, но я знал, что такая коварная трасса скажется на всех. На первых двух или трёх кругах всё время чувствовал, что силы остаются. Когда ускорился в первый раз, Майкл Вантауренхаут, Эли и Йоран Вейзёре всё ещё были довольно близко. Тогда я сконцентрировался на финале. На двух последних кругах просто постарался избавиться от Эли, хотя на такой трассе с таким количеством поворотов это было сложно сделать. Один раз мне показалось, что я его сбросил, но просто не заметил, что он бежит прямо за мной. Он хорошо умеет прятаться. На последнем круге я ускорился ещё раз, чего в итоге хватило для победы.

 

Я очень доволен. Победа всегда приносит радость. Я приехал сюда без особых ожиданий, поэтому, конечно, доволен тем, как себя чувствую. Мне пришлось выложиться как следует, но завтра ждёт ещё одна тяжёлая гонка в Дендермонде. Там снова приложу все силы, с нетерпением жду старта».

 

Ваут ван Арт — победитель велокросса “Superprestige Gullegem”-2025

 

 

Эли Изербит: «Вчера потратил очень много сил, ещё перед стартом чувствовал себя уставшим. Но на технически сложных отрезках ощущения были отличными. Думаю, их я проезжал чуть лучше Ваута, но на прямых и там, где приходилось бежать, Ваут точно был сильнее. Если бы техническая секция была в конце, а беговая - в начале, я мог бы выиграть гонку. Но для этого мне надо было создать запас в пять или десять с секунд, а я видел, что сегодня это было невозможно.

 

В начале гонки с трудом вкатывался. Мы ехали очень большой группой. Потом надо было уверенно включиться на круге, и у меня получилось. По мере того, как ускорялся, уверенность тоже увеличивалась. Так что, мне кажется, я очень хорошо провёл гонку. Но допустил две ошибки на последней половине финального круга. Я снова задел педаль, а потом не смог закрыть просвет. Когда соперник Ваут, понимаешь, что если потерял контакт с ним на прямых участках, он может ускориться ещё больше».

 

Superprestige Gullegem-2025. Велокросс. Результаты

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike велокросс

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Комментарии

  • M-07
    Велокоманды Israel-Premier Tec ... (10)
    M-07-Фото
    А в украинском и белорусском языках нормальные славянские названия месяцев оставили, приятно для уха звучат.
    А о нумерации месяцев, дело в том, что раньше начало года у разных народов было с весны, то есть, с марта. В России до реформы Петра Первого с сентября, насколько помню, летоисчисление было по славянскому календарю, на момент той реформы был 7208-й год, вместо которого ввели от рождения Иисуса 1700-й и с января. Избавляясь от своей истории и культуры по сути. Вообще извратили прошлое славян, их верования, чтобы проще было подменить историю и внедрить христианство. И православие - это славянский термин, который никакого отношения к христианству не имел, но подмена смыслов нужна была, чтобы народ хоть как-то привлечь, обмануть, поэтому и многие языческие праздники в церковный календарь добавили. А то народ христианство принимать не особо хотел, хоть и часто насильно внедряли его.
    У мусульман, кстати, год до сих пор начинается с весеннего солнцестояния.
  • nightbuster33
    Хаоюй Су – новый гонщик XDS As ... (10)
    nightbuster33-Фото

    В прошедшем сезоне в составе Астаны было 10 казахстанцев и что они дали в зачет команды почти ничего.Спорта в Республике нет ,одни всплески,по которым "верхам" кажется что он есть.Олимпийские игры- ноль,хоккей(Барыс)-ноль,футбол(отборочные игры )-ноль и т. д. В отдельных видах спорта выступают "перебежчики"(теннис),которые держат на плаву"верха".С богатствами Казахстана можно было бы организовать в каждой области хотя бы клубные команды любителей быстрой езды на вело с доступным финансированием.Но богаства есть,а денег нет. А, раз денег нет и спорта нет,поэтому 70% молодежи не проходят медкомиссию при призыве в Армию.

  • VeloVelo
    Хаоюй Су – новый гонщик XDS As ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Слава, спасибо, я в теме про национальности и гражданство.

    А ты в курсе, что теперь правильно нужно писать Kazaqstan, а не kazakhstan?

    Вот поэтому и спросил про "казаков".

  • Джамайка
    X2O Trofee Koksijde - Vlaamse ... (4)
    Джамайка-Фото

    Дель Гроссо - то каков! С другим Тибо, Нисом, подрастут, глядишь - заменят уходящих вскоре на покой МВДП и ВВА.

  • Джамайка
    Superprestige Gullegem-2025. В ... (2)
    Джамайка-Фото

    Ваут в деле - просто праздник какой-то. Грамотно, спокойно. 

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул не примет уч ... (2)
    Джамайка-Фото

    ну столбиков было много, чего стоит в Бенидорме в прошлом сезоне, или на ЧМ-2023 по маунтибайку. 

    КОгда составлял план на сезон, посчитал, что сможет проехать 8 кроссов за 2 недели, передохнуть (в смысле тяжело тренироваться для шоссе) в лагере 2 недели, потом проехать еще 3 гонки и на ЧМ взять 7й титул - еще неделя. и между прочим, к  ЧМ по кроссу тоже нужно готовиться. Итого, 5 недель выпадают из графика подготовки к шоссейным гонкам. 

    График плотный, но выполнимый - только в ущерб тренировкам на выносливость для шоссе и холмистых классик. И даже для асса, лучшего в этом деле - очень, слишлкм напряжный. После такого кроссового сезона - только отдых - еще пара недель, всего 7, итог - на основные, главные старты выходит не вполне готовым, уставшим. 

    Адри ван дер Пул хорошо это обрисовал - весь день уходит на часовую гонку - когда тренироваться? Да и победы только выглядят легкими, на самом деле таковыми не являются.

    Поэтому свернул программу. Правильно сделал, вовремя оценил себя и свои шансы. 

  • Astanaforever
    Хаоюй Су – новый гонщик XDS As ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Звездный состав .
  • василий
    Superprestige Gullegem-2025. В ... (2)
    василий-Фото

    Вроде вернулся наконец то

     

  • Pugachev
    X2O Trofee Koksijde - Vlaamse ... (4)
    Pugachev-Фото

    Николай - один из САМЫХ грамотных комментаторов, но любит изменять слова.. Простим это ему и будет суть читать!

    Я - болельщик Свика, и ничуть не обижен..)))))

  • SVS
    Хаоюй Су – новый гонщик XDS As ... (10)
    SVS-Фото
    К сожалению, этим грешат элиты почти всех стран бывш.СССР. А жаль :(...

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