Ваут ван Арт — победитель велокросса “Superprestige Gullegem”-2025

Первая победа Ваута ван Арта в сезоне велокросса 2024/25

Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал первую победу в сезоне велокросса 2024/25, выиграв гонку серии “Superprestige”в Гуллегеме (Gullegem). Это второй старт 30-летнего бельгийского гонщика команды Visma Lease a Bike в велокроссе. Победа стала подарком сыну Джорджу на его четырёхлетие. Сын ждал финише, и поэтому Ваут ван Арт, празднуя успех, высунул язык, состроив гримасу, и поднял четыре пальца.

В интервью Het Nieusblad после финиша Ваут ван Арт сказал: «Когда Джоржу нужно фотографироваться, он делает «смешное лицо», как он это называет. Именно поэтому я тоже сегодня так сделал, чтобы поздравить его с днём рождения».

Ваут ван Арт стартовал с третьего ряда и держался с фаворитами - Майклом Вантауренхаутом (Michael Vanthourenhout /Pauwels Sauzen-Cibel Clementines), Лауренсом Свееком (Laurens Sweeck (Crelan-Corendon). На технически сложной трассе на четвёртом круге Ваут ван Арт вышел первым колесом и ускорился, создав просвет. За ним удержался лишь Майкл Вантауренхаут, но на пятом круге в лидеры вышел Эли Изербит (Eli Iserbyt/ Pauwels Sauzen - Cibel Clementines). После замены велосипеда Ваут ван Арт догнал и обошёл Изербита, и на двух финальных кругах они создали просвет и шли вровень. Всё решилось на финальном восьмом круге, где Ваут ван Арт сумел обойти соперника, а затем Изербит ошибся на повороте, и разрыв между ними увеличился. Ваут ван Арт выиграл велокросс в Гуллегеме с преимуществом в 10 секунд над Эли Изербитом, Майкл Вантауренхаут фиишировал через полминуты и занял третье место.

Ваут ван Арт: «Меня самого удивила эта победа. Не ожидал, что смогу победить этих ребят на такой трассе. Мне было тяжело удержаться за другими на технически сложных участках, но я знал, что такая коварная трасса скажется на всех. На первых двух или трёх кругах всё время чувствовал, что силы остаются. Когда ускорился в первый раз, Майкл Вантауренхаут, Эли и Йоран Вейзёре всё ещё были довольно близко. Тогда я сконцентрировался на финале. На двух последних кругах просто постарался избавиться от Эли, хотя на такой трассе с таким количеством поворотов это было сложно сделать. Один раз мне показалось, что я его сбросил, но просто не заметил, что он бежит прямо за мной. Он хорошо умеет прятаться. На последнем круге я ускорился ещё раз, чего в итоге хватило для победы.

Я очень доволен. Победа всегда приносит радость. Я приехал сюда без особых ожиданий, поэтому, конечно, доволен тем, как себя чувствую. Мне пришлось выложиться как следует, но завтра ждёт ещё одна тяжёлая гонка в Дендермонде. Там снова приложу все силы, с нетерпением жду старта».

Эли Изербит: «Вчера потратил очень много сил, ещё перед стартом чувствовал себя уставшим. Но на технически сложных отрезках ощущения были отличными. Думаю, их я проезжал чуть лучше Ваута, но на прямых и там, где приходилось бежать, Ваут точно был сильнее. Если бы техническая секция была в конце, а беговая - в начале, я мог бы выиграть гонку. Но для этого мне надо было создать запас в пять или десять с секунд, а я видел, что сегодня это было невозможно.

В начале гонки с трудом вкатывался. Мы ехали очень большой группой. Потом надо было уверенно включиться на круге, и у меня получилось. По мере того, как ускорялся, уверенность тоже увеличивалась. Так что, мне кажется, я очень хорошо провёл гонку. Но допустил две ошибки на последней половине финального круга. Я снова задел педаль, а потом не смог закрыть просвет. Когда соперник Ваут, понимаешь, что если потерял контакт с ним на прямых участках, он может ускориться ещё больше».