Спортивный директор Мерейн Зееман попрощался с велокомандой Visma Lease a Bike

Мерейн Зееман завершил карьеру спортивного директора велокоманды Visma Lease a Bike

45-летний Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) 30 сентября 2024 года провёл последний день в качестве спортивного директора велокоманды Visma Lease a Bike, где начал работать с 2013 года, когда команда называлась Rabobank.

Меерейн Зееман начал карьеру спортивного директора в велокоманде Ski-Shimano. Тогда, в 2008 году, в 29 лет, он стал самым молодым спортивным директором нидерландской команды. В 2012 году Мерейн Зееман окончил тренерские курсы в Институте спорта Йохана Кройффа (Johan Cruyff Institute of Sport). В 2013 Зееман пришёл в Rabobank, которая с 2019 года известна как Jumbo-Visma.

Мерейн Зееман больше не будет работать с велокомандами, с 1 декабря 2024 года он станет генеральным менеджером футбольного клуба AZ Akkmaar.

Вместе с Мерейном Зееманом команда завоевала главные победы на Тур де Франс, Вуэльте Испании и Джиро д’Италия.

В сообщении команды Visma Lease a Bike, опубликованном в соцсетях вместе с видеороликом, посвящённым Зееману, говорится:

«Вчера Мерейн Зееман провёл последний день в нашей команде. Мы от всей души благодарим его за всё, что он сделал для команды, за огромное влияние, которое он оказал, за незабываемые моменты. Всего наилучшего в будущем, Мерейн!»

Мерейн Зееман был за рулём технички Visma, когда команда выиграла этапы Тур де Франс в 2020 году, когда в 2023 году одержала победы на всех трёх Гранд-турах с Приможем Рогличем на Джиро д’Италия, Йонасом Вингегором на Тур де Франс и Сеппом Куссом на Вуэльте Испании.

Photo (c) Jumbo-Visma Team

Мерейн Зееман: «Прощаясь с командой Visma | Lease a Bike, не могу не вспомнить о невероятном путешествии, которое мы прошли вместе. Когда я только присоединился к команде, нас считали аутсайдерами, но благодаря упорной работе, стойкости и вере друг в друга мы превратились в одну из лучших велосипедных команд в мире. Я очень горжусь тем, что внёс часть вклада на этом пути.

Так много незабываемых моментов связывает с командой. Это и победа Дилана Груневегена на Елисейских полях, и подиум Стевена Крёйсвейка на Тур де Франс, и победа Приможа Роглича на Джиро, а также его первая победа на Вуэльте Испании, победа Йонаса Вингегора на Тур де Франс два года подряд, подиум Вуэльты Испании, триумфы Ваута ван Арта, восхождение нашей женской команды и рост наших молодых гонщиков. В команде так много великих спортсменов, что я не могу назвать всех, но я горжусь каждым из них.

Наряду с этими достижениями были и моменты душевной боли, упущенных возможностей, падений. Но с каждой неудачей мы становились сильнее. Победа на всех трёх Гранд-турах в один сезон до сих пор кажется мне чем-то нереальным. Но больше всего буду скучать не по победам, а по атмосфере и культуре команды, которую мы создали вместе. Наши ценности, страсть, дружба и общая решимость - вот что делает эту команду такой особенной. От других команда отличается тем, что в ней значим каждый».