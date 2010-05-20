Спортивный директор Jumbo-Visma: “ Мы хотим творить историю в ближайшие 10 лет”

Мерейн Зееман о будущем команды, уходе Приможа Роглича и недостигнутых целях

Команда Jumbo-Visma завершила сезон 2023 года с победами на трёх Гранд-турах, одержав в общей сложности 69 побед. Несмотря на достижения гонщиков Jumbo-Visma, ситуация со спонсорами команды оставалась неопределённой и обострилась после новостей о возможном слиянии с бельгийской командой Soudal Quick Step. Однако планы по слиянию не реализовались, но спортивный директор Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) заверил, что команда уверена в своём будущем и хочет продолжать вписывать своё имя в историю велоспорта в ближайшие десять лет.

Издание WielerFlits сообщило, что будущее команды обеспечит новый спонсор - “Lease a Bike”, дочерняя компания транспортной транснациональной корпорации “Pon”, которая уже спонсирует команду с этого сезона, но намерена увеличить поддержку, и команда может сменить название на “Visma-Lease a Bike”.

Команда Jumbo-Visma пока не объявляла о приходе нового спонсора.

Мерейн Зееман в интервью Nieuwsblad и De Telegraaf, сообщил, что команда объявит имя нового спонсора в ближайшем будущем, и подтвердил, что переговоры с Soudal Quick Step представляли своего рода прощупывание почвы.

Мерейн Зееман: «В ближайшие десять лет мы хотим продолжать творить историю. Могу сказать, что после прекрасного времени с Jumbo мы начинаем новую главу. Ричард (Плюгге) и Сандер Крейс (Sander Kruis, коммерческий директор) много работали, и ряд хороших компаний поддержали команду. Должен упомянуть и Роберта ван дер Валлена (Robert van der Wallen, один из основателей команды). Мы не смогли бы продолжать работу без трёх этих людей.

Но теперь у нас есть уверенность, что мы продолжим развивать команду в ближайшие годы. Утверждаю ли я, что будущее команды обеспечено? Да, безусловно, хотя я не могу вдаваться в подробности.

Мы действительно общались с Soudal Quick Step, но это был ознакомительный разговор. Мы также поговорили с Ремко Эвенепулом и одним из руководителей Soudal Quick Step, но с ними тоже был предварительный разговор. Мы исследовали, что лучше всего подходит нашей команде, насколько это реалистично, станет ли команда сильнее или нет. О состоянии дел во время этих переговоров мы постоянно информировали всех членов команды».

Новая глава Jumbo-Visma откроется уже без Приможа Роглича, который досрочно, за два года до окончания, расторг контракт с командой. Мерейн Зееман подчеркнул в интервью Het Nieuwsblad, что Примож Роглич заранее рассказал команде о своих намерениях:

«Примож сообщил, что в следующие годы карьеры велогонщика хочет чего-то другого. Он хотел перейти в команду, которая будет работать на него. Примож сказал об этом честно и открыто. Мы понимаем и уважаем его решение, поэтому согласились на его переход. Но такого хорошего гонщика нам всегда будет не хватать. Мы безмерно благодарны ему за всё, что он для нас сделал. Примож навсегда останется гонщиком, в душе которого цвета нашей команды. Правда и в том, что в его лице на ближайшие годы мы получаем сильного и высококлассного соперника».

Также Мерейн Зееман отметил, каких целей команда ещё не добилась:

«На Туре Фландрии в этом году наши пути пересеклись с Тадеем Погачаром, а на Париж-Рубэ Вауту не повезло. Невозможно сказать, что было бы, если бы не это. Но мы продолжим изо всех сил работать по достижению этих целей».

Генеральный менеджер команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге (Richard Plugge) в интервью The Outer Line также подтвердил, что риска для команды никогда не возникало:

«Мы давно знали, что Jumbo сократит свою поддержку после 2024 года. К счастью, у нас были время и возможность поговорить с разными сторонами о том, кто их заменит. Одним из вариантов были переговоры с Soudal - Quick Step. По ряду причин они не увенчались успехом. После обсуждения с UCI мы пришли к выводу, что это не принесёт пользу ни одной из команд. Мы не хотели оставлять одну команду в подвешенном состоянии».