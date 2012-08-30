Спортивный директор Мерейн Зееман уходит из велокоманды Visma Lease a Bike в конце 2024 года

Мерейн Зееман перейдёт на работу в футбольный клуб "AZ" после 13 лет в велокоманде Visma Lease a Bike

Visma Lease a Bike сообщает, что Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), работающий в команде с 2012 года, с 2017 года ставший спортивным директором, покинет команду в конце 2024 года. Его новым местом работы будет футбольный клуб “AZ” (Alkmaar Zaanstreek Alkmaar).

Photo (c) Visma Lease a Bike Team

Мерейн Зееман: «С болью в сердце принимал решение, оно далось мне тяжело, потому что эта великолепная команда близка мне по духу. Мы прошли долгий путь и вместе добились того, что за последние годы стали одной из самых успешных велокоманд. Невероятно этим горжусь. Потрясающее развитие стало возможным благодаря нашей культуре, нашим людям, нашему инновационному подходу. Мы вместе смогли написать историю, а успех 2023 года стал самым ярким событием. Visma Lease a Bike - моя семья, в которую на протяжении 13 лет с любовью вкладывал сердце и душу.

Но я также считаю, что каждому человеку со временем полезно искать новые вызовы и стимулы. Мой следующий шаг — продолжение карьеры в футбольном клубе AZ. Я решаюсь на это лишь потому, что оставляю нашу сильную профессиональную организацию, возглавляемую моим хорошим другом Ричардом Плюгге, в надёжных руках моих коллег. Но сначала мы хотим вместе написать историю, в том числе и в 2024 году. Мы полностью посвятили себя этому. Мы очень хорошо начали сезон, в ближайшие месяцы хотим продолжать в том же духе».

Ричард Плюгге (Richard Plugge), генеральный директор Visma Lease a Bike: «Прежде всего, мне очень жаль, что Мерейн, мой друг и уважаемый коллега, покидает нашу организацию. Я понимаю его мотивы и уважаю его трудное решение. Мы вместе создавали команду, которую поддерживала сильная и преданная группа людей, и Мерейн был неоценим благодаря своему видению и лидерским качествам.

Его идеи, страсть и знания, правильный подбор кадров подняли велоспорт в целом и нашу команду в частности на более высокий уровень. За это мы ему безмерно благодарны! Мы создали очень сильную профессиональную организацию с хорошо продуманной программой выступлений, основанной на культуре широкого вовлечения в общее дело и высокой степени индивидуальной ответственности. Всегда и во всех областях мы исходим из того, что ни один человек не важнее коллектива.

Уход Мерейна, с одной стороны, причиняет боль, но в то же время мы очень уверены в нашей организации, которая прочна как скала. В ближайшие месяцы проясним, как будет строиться наша команда в будущем, и, как всегда, начнём с внутренней работы. Конечно, мы также вместе сделаем всё, чтобы 2024 год стал успешным. Теперь ждём этого с ещё большим нетерпением».