Мерейн Зееман: «Победа на трёх Гранд-турах больше не будет целью Jumbo-Visma в 2024 году»

Спортивный директор Jumbo-Visma о целях команды на 2024 год

После исторического уникального успеха - победы на трёх Гранд-турах в один год - Джиро д’Италия-2023 с Приможем Рогличем, Тур де Франс с Йонасом Вингегором и тройного подиума на Вуэльте Испании-2023 с победителем Сеппом Куссом и призёрами Йонасом Вингегором и Приможем Рогличем и 69 побед в целом за сезон - команда Jumbo-Visma на 2024 год будет ставить новые цели, о которых в интервью NOS рассказал главный спортивный директор Мерейн Зееман (Merijn Zeeman).

Одной из задач Jumbo-Visma по-прежнему остаётся победа на классиках Монументах Туре Фландрии и Париж-Рубэ с Ваутом ван Артом.

Мерейн Зееман: «Выиграть три Гранд-тура? В 2024 году это уже не цель. То, что было довольно хорошо в этот сезон, не достаточно хорошо для следующего. Надо понимать, что соперники не сидят на месте. Нам надо продолжать развиваться, внедрять новое, иначе наступит момент, когда остальные нас обойдут.

Погачар и особенно Матье не облегчают нам задачу, если не сказать больше. Они, действительно, были намного лучше нас на Туре Фландрии. Нам необходимо найти приём, чтобы их победить. Это интересный вызов, ради такого и существует спорт. В ближайшие недели нам надо составить хороший план.

Думаю, на Париж-Рубэ Ваут равен Матье. Там всё зависит от того, какой будет ситуация в гонке, фактор неудачи тоже играет роль. Рубэ определённо подходит ему больше всего. Но Тур Фландрии имеет для него особое значение, поэтому мы сделаем всё возможное, чтобы снова побороться в следующем году. На этой гонке нам выиграть сложнее всего.

Мы собрали в команде много амбициозных гонщиков, которые в глубине сердца все хотят сами побеждать. Но мы всегда рассматриваем велоспорт как командный спорт. Это для нас главное.

Всё начинается с вдохновения, с обязательной совместной разработки планов и стратегий. Именно таким образом каждый чувствует себя частью процесса и хочет в нём участвовать. Мы постоянно повторяем, что они вместе выиграют Тур де Франс, вместе выиграют Классику. Сейчас это уже основа команды, мы все вместе продолжаем утверждать этот принцип».