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Мерейн Зееман: «Победа на трёх Гранд-турах больше не будет целью Jumbo-Visma в 2024 году»

Спортивный директор Jumbo-Visma о целях команды на 2024 год

 

 

 

После исторического уникального успеха - победы на трёх Гранд-турах в один год - Джиро д’Италия-2023 с Приможем Рогличем, Тур де Франс с Йонасом Вингегором и тройного подиума на Вуэльте Испании-2023 с победителем Сеппом Куссом и призёрами Йонасом Вингегором и Приможем Рогличем и 69 побед в целом за сезон -  команда Jumbo-Visma на 2024 год будет ставить новые цели, о которых в интервью NOS рассказал главный спортивный директор Мерейн Зееман (Merijn Zeeman).

 

Одной из задач Jumbo-Visma по-прежнему остаётся победа на классиках Монументах Туре Фландрии и Париж-Рубэ с Ваутом ван Артом.

 

Спортивный директор Jumbo-Visma о целях команды на 2024 год

 

Мерейн Зееман: «Выиграть три Гранд-тура? В 2024 году это уже не цель. То, что было  довольно хорошо в этот сезон, не достаточно хорошо для следующего. Надо понимать, что соперники не сидят на месте. Нам надо продолжать развиваться, внедрять новое, иначе наступит момент, когда остальные нас обойдут.

 

Погачар и особенно Матье не облегчают нам задачу, если не сказать больше.  Они, действительно, были намного лучше нас на Туре Фландрии. Нам необходимо найти приём, чтобы их победить. Это интересный вызов, ради такого и существует спорт. В ближайшие недели нам надо составить хороший план.

 

Думаю, на Париж-Рубэ Ваут равен Матье. Там всё зависит от того, какой будет ситуация в гонке, фактор неудачи тоже играет роль. Рубэ определённо подходит ему больше всего. Но Тур Фландрии имеет для него особое значение, поэтому мы сделаем всё возможное, чтобы снова побороться в следующем году.  На этой гонке нам выиграть сложнее всего.

 

Мы собрали в команде много амбициозных гонщиков, которые в глубине сердца все хотят сами побеждать. Но мы всегда рассматриваем велоспорт как командный спорт. Это для нас главное.

 

Всё начинается с вдохновения, с обязательной совместной разработки планов и стратегий. Именно таким образом каждый чувствует себя частью процесса и хочет в нём участвовать. Мы постоянно повторяем, что они вместе выиграют Тур де Франс, вместе выиграют Классику. Сейчас это уже основа команды, мы все вместе продолжаем утверждать этот принцип».

 

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Теги к статье: Jumbo-Visma Париж-Рубэ Тур Фландрии Ваут ван Арт

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  1. Имя: Виктор

    dyneema

    24 октября 2023 22:03 | Регистрация: 16.09.2020

    Прошлись по гт в 2023, пройдутся по классикам в 2024. Интересно.

    1. Имя: Борис

      BlAr

      24 октября 2023 23:00 | Регистрация: 5.09.2020

      Не пройдутся. Пик они прошли, да и Ваут (не буду говорить о форме), мягко говоря, не очень везуч. А про 3 ГТ, конечно, можно больше не мечтать. Ибо некем! И да, Фландрия + Париж-Рубэ, это, конечно, шаг вперед по сравнению с хет-триком из ГТ и хет-триком на одном из них...biggrin

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    24 октября 2023 23:54 | Регистрация: 30.06.2017

    Да была бы возможность они бы каждый год тни гран тура выигрывали. Зачем лицемерить и обманывать себя окружающих? Просто такое больше они не сделают, не смогут, да и не с кем. Роглич ушел, все. Кусс без поддержки не потянет. А Йонас не будет заморачиваться на Джиро и Вуэльту.. Ему бы Париж взять. Погачар не будет больше отвлекаться на другие гонки.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Сергей

    error

    25 октября 2023 07:47 | Регистрация: 20.05.2010

    В общем станет Юмба нормальной Юмбой (или не Юмбой).. такой... какой привыкли ее видеть раньше.. до 2023 года...

    Интересней будет смотреть..

  4. Имя: Владимир

    ЛехаСилос

    25 октября 2023 10:20 | Регистрация: 7.07.2021

    Победа на трех гранд-турах - это цель для любой уважающей себя команды, которая имеет хороший бюджет и завидных гонщиков. Просто чел лукавит понимая, что в новом сезоне это будет не реально имея одного генерала. С классиками тоже не все так просто будет, повезет если одну возьмут. 

    Однозначно должны быть отголоски итогов этого сезона

  5. Имя: Михаил

    motte

    25 октября 2023 10:28 | Регистрация: 4.07.2011

    И, до кучи, винегар получил Золотой велосипед, да ужжж..одна победа на тдф перекрывает всё и вся...вот вам и тдф-:)

    Йонас Вингегор и Деми Воллеринг завоевали престижные награды Vélo d'Or awards за 2023 год, о чем объявил французский журнал о велоспорте Vélo Magazine. Награды высоко ценятся не только в велосипедном сообществе, но и связаны с организатором Тур де Франс ASO и французской спортивной газетой L'Équipe. Жюри европейских журналистов по велоспорту удостоило этой чести лучших мужчин и женщин-велосипедистов года.

    Вингегор, участник команды Jumbo-Visma, провел замечательный год, одержав вторую подряд победу на Тур де Франс. Но на этом его триумфы не закончились. Датский гонщик также одержал победу в Критериуме Дофине и Туре Страны Басков. Кроме того, он занял второе место на Вуэльте Испании, уступив товарищу по команде Зеппу Куссу. Он обошел голландского велогонщика Матье ван дер Поэля и прошлогоднего победителя велогонки словенца Тадея Погачара.

    Удивительно, но Погачар в этом году не удостоился награды, несмотря на удачный сезон. Он финишировал позади Вингегора на Тур де Франс, но сумел выиграть две из пяти велогонок — Тур Фландрии и Тур Ломбардии. Он также добился успеха в других уважаемых гонках, таких как Париж-Ницца, Amstel Gold Race и La Flèche Wallonne.

    У женщин Голландия так же!

    Деми Воллеринг удержала жёлтую майку лидера на финальной разделке и выиграла первый в карьере Тур де Франс 26-летняя нидерландская велогонщица команды Team SD Worx Деми Воллеринг (Demi Vollering)

  6. Имя: Ольга

    Earl57

    25 октября 2023 11:34 | Регистрация: 7.12.2014

    Ремко и Роглич даже в тройку не попали. Филипсен занял 6-е место. Ван Арт вообще только 7-й. А Педерсен, Пидкок и Адам Йейтс набрали одинаковое количество баллов и дружно разделили на троих 8-е место.

  7. Имя: Михаил

    motte

    25 октября 2023 12:31 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Earl57
    Ремко и Роглич даже в тройку не попали. Филипсен занял 6-е место. Ван Арт вообще только 7-й. А Педерсен, Пидкок и Адам Йейтс набрали одинаковое количество баллов и дружно разделили на троих 8-е место.

    Спасибо

    Вот, нашел

    Винегор и Воллеринг — лучшие велогонщики мира по версии L'Equipe

     

    Вчера состоялось вручение наград Velo D'Or, которое организует французское спортивное издание L'Equipe. 

     

    В голосовании журналистов Йонас Винегор (142 очка) незначительно опередил Матье ван дер Пула (второе место, 133 очка) и Тадея Погачара (третье место, 126 очков).

     

    Топ-10 у мужчин: 

    1. Йонас Винегор

    2. Матье ван дер Пул

    3. Тадей Погачар

    4. Примож Роглич

    5. Ремко Эвенепул

    6. Яспер Филипсен

    7. Ваут ван Арт

    8. Мадс Педерсен, Том Пидкок, Адам Йейтс.

     

    Ван дер Пул получил награду как лучший однодневщик года.

    Винегар на церемонию не приехал, но отправил видео с благодарностью.

  8. Имя: si40w

    si40w

    25 октября 2023 13:22 | Регистрация: 5.09.2019

    Цитата: motte
    И, до кучи, винегар получил Золотой велосипед, да ужжж..одна победа на тдф перекрывает всё и вся...вот вам и тдф-:)
    Йонас Вингегор и Деми Воллеринг завоевали престижные награды Vélo d'Or awards за 2023 год, о чем объявил французский журнал о велоспорте Vélo Magazine. Награды высоко ценятся не только в велосипедном сообществе, но и связаны с организатором Тур де Франс ASO и французской спортивной газетой L'Équipe. Жюри европейских журналистов по велоспорту удостоило этой чести лучших мужчин и женщин-велосипедистов года.
    Вингегор, участник команды Jumbo-Visma, провел замечательный год, одержав вторую подряд победу на Тур де Франс. Но на этом его триумфы не закончились. Датский гонщик также одержал победу в Критериуме Дофине и Туре Страны Басков. Кроме того, он занял второе место на Вуэльте Испании, уступив товарищу по команде Зеппу Куссу. Он обошел голландского велогонщика Матье ван дер Поэля и прошлогоднего победителя велогонки словенца Тадея Погачара.
    Удивительно, но Погачар в этом году не удостоился награды, несмотря на удачный сезон. Он финишировал позади Вингегора на Тур де Франс, но сумел выиграть две из пяти велогонок — Тур Фландрии и Тур Ломбардии. Он также добился успеха в других уважаемых гонках, таких как Париж-Ницца, Amstel Gold Race и La Flèche Wallonne.
    У женщин Голландия так же!
    Деми Воллеринг удержала жёлтую майку лидера на финальной разделке и выиграла первый в карьере Тур де Франс 26-летняя нидерландская велогонщица команды Team SD Worx Деми Воллеринг (Demi Vollering)
    Как-то странно у Вас получается. В первом предложении скептическое заявление, что один Тур перекрывает все, а дальше идёт перечисление других, тоже очень весомых побед Йонаса... Ведь он действительно выигрывает почти все, где участвует. В чем же он уступил Поге?

    1. Имя: Михаил

      motte

      25 октября 2023 13:46 | Регистрация: 4.07.2011

      Видимо, предвзятое отношение к нему, но он молодец.

    2. Имя: Крутим педали)

      Kay82

      25 октября 2023 22:35 | Регистрация: 24.05.2021

      Йонас сильнее Тадея и это факт, последних два года лучший

      Зупиніть їх!
      1. Имя: Ser Gio

        Ser Gio

        Сегодня, 10:56 | Регистрация: 20.03.2016

        Кто сказал? Один фанатик или французское жюри, для которых, кроме Тура, гонок больше нет?
        Цифры и рейтинги UCI дают четко понять, КТО сейчас лучший.

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Комментарии

  • sashaney
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    sashaney-Фото
    Цитата: Невозмутимый
    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?
    Олимпиада, сэр.
  • Kay82
    Глава команды Jumbo-Visma и Йо ... (8)
    Kay82-Фото

    Погачар уже никакой на туре, я еще удивляюсь что некоторые верят в него 

  • motte
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    motte-Фото

    Вот как выглядит 9 этап гравия , 30 с хвостиком км

     

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    ]

     

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото
    Да, немного триатлона гранд-туру точно не помешает
  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    Тур под Ремко

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    MVDP-Фото

    С чего ему охеревать? На первой неделе достаточно спринтерских этапов. Елисейских полей нет и смысла доезжать Тур до конца тоже.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (89)
    s75-Фото

    Аарон Гейт переходит в Бургос, и вместе с ним тот длинноволосый новозеландский спринтер, который навыигрывал гонок ближе к концу сезона. Их "Болтон" возвращается на континентальный уровень.

  • s75
    Оскар Родригес подписал трёхле ... (5)
    s75-Фото
    Речь о скамейке запасных, она заполнена, половину гонок в исполнении команды лучше не смотреть, "возят" Ниеве и Кастровьехо, возможно мог бы это делать и Верона, но он не стал ждать (наверное, правильно сделал). Уже брали Фрайле, теперь Родригес.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Astanaforever-Фото

    Пишут, что Кэв присутствуя на презентации маршрута Тура, сидя в кресле увидев альтиметрию этапов, чуть не упал с него, охерев, понял, что ему ваще ловить нечего будет на туре. Он просто не доедет до финиша, не то, чтобы спринтовать. Да...лоханулась Астана по крупному....

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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