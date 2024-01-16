Велокоманда Visma|Lease a Bike подписала контракт с Жюльеном Вермотом

Жюльен Вермот — новый велогонщик команды Visma|Lease a Bike

Велокоманда Visma|Lease a Bike объявила о подписании контракта на 2024 год с 34-летним бельгийским велогонщиком Жюльеном Вермотом (Julien Vermote). Вермот начал профессиональную карьеру в 2011 году в команде Патрика Лефевра Quick Step, где выступал до конца 2017 года.

В 2018 и 2019 Вермот был гонщиком команды Dimension Data, год работал в Cofidis, до конца 2022 года выступал в команде Alpecin. Жюльен Вермот не смог найти команду на 2023 год. Но он не ушёл из велоспорта, не теряя надежды вернуться, поэтому весь сезон выступал в бельгийских гонках, как гонщик команды одного человека - команды Secteur, которую основал сам для себя.

На счету Жюльена Вермота три победы - на двух этапах Тура Британии в 2014 и 2016 году и в классике Driedaagse van West-Vlaanderen в 2012. Вермот был в числе помощников Матье ван дер Пула, когда тот одержал победу на Туре Фландрии в 2022 году.

Неожиданное завершение карьеры 29-летнего нидерландского гонщика Леннарда Хофстеде (Lennard Hofstede) заставило команду Visma|Lease a Bike искать ему замену, и команда подписала годичный контракт с Жюльеном Вермотом.

Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор: «С уходом Леннарда нам пришлось срочно искать ему равноценную замену. Мы рады, что смогли подписать Жюльена. Он очень опытный гонщик и бесценный помощник. Он предельно мотивирован и со страстью относится к своей работе».

Жюльен Вермот: «Я очень счастлив, что мне дали эту возможность. Visma|Lease a Bike - ведущая команда. Я хотел бы внести свой вклад в общее дело. С нетерпением жду начала работы с командой в тренировочном лагере, который начнётся на следующей неделе».