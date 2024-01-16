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Велокоманда Visma|Lease a Bike подписала контракт с Жюльеном Вермотом

Жюльен Вермот — новый велогонщик команды Visma|Lease a Bike

 

 

Велокоманда Visma|Lease a Bike объявила о подписании контракта на 2024 год с 34-летним бельгийским велогонщиком Жюльеном Вермотом (Julien Vermote). Вермот начал профессиональную карьеру в 2011 году в команде Патрика Лефевра Quick Step, где выступал до конца 2017 года.

 

Велокоманда Visma|Lease a Bike подписала контракт с Жюльеном Вермотом

 

 

В 2018 и 2019 Вермот был гонщиком команды Dimension Data, год работал в Cofidis, до конца 2022 года выступал в команде Alpecin. Жюльен Вермот не смог найти команду на 2023 год. Но он не ушёл из велоспорта, не теряя надежды вернуться, поэтому весь сезон выступал в бельгийских гонках,  как гонщик команды одного человека - команды Secteur, которую основал сам для себя.

 

На счету Жюльена Вермота три победы - на двух этапах Тура Британии в 2014 и 2016 году и в классике Driedaagse van West-Vlaanderen в 2012. Вермот был в числе помощников Матье ван дер Пула, когда тот одержал победу на Туре Фландрии в 2022 году.

 

Неожиданное завершение карьеры 29-летнего нидерландского гонщика Леннарда Хофстеде (Lennard Hofstede) заставило команду Visma|Lease a Bike искать ему замену, и команда подписала годичный контракт с Жюльеном Вермотом.

 

Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор: «С уходом Леннарда нам пришлось срочно искать ему равноценную замену. Мы рады, что смогли подписать Жюльена. Он очень опытный гонщик и бесценный помощник. Он предельно мотивирован и со страстью относится к своей работе».

 

Жюльен Вермот: «Я очень счастлив, что мне дали эту возможность. Visma|Lease a Bike - ведущая команда. Я хотел бы внести свой вклад в общее дело. С нетерпением жду начала работы с командой в тренировочном лагере, который начнётся на следующей неделе».

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Теги к статье: Жюльен Вермот Julien Vermote Visma Lease a Bike

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Комментарии

  • Astanaforever
    Команда Lotto Dstny обвинила V ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Висму ждет забвение в будущем, когда Йонас позарится на очень большие деньги, например от шейхов Бахрейна, которые предложат ему, чтобы потягаться с Эмиратами. Знаете, восток дело тонкое. И вот тогда, все побегут вслед за Вингегором, просто оставляя выкуп годовой зарплаты. Вот тогда и хлебнет Висма по полной, вернется все бумерангом. Теперь, я точно буду болеть против Висмы...больше нет авторитета.
  • shekn
    Команда Lotto Dstny обвинила V ... (2)
    shekn-Фото
    Что-то многовато гнили вокруг Плюгге последнее время
  • Velolife
    Матье ван дер Пул — победитель ... (5)
    Velolife-Фото
    Сколько велокроссовых гонок этого сезона проииграл Mathieu van der Poel? Ни одной! 10 из 10! В том числе с участием бывших ЧМ. Монстр!
  • Гонщик
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (15)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RVL
    Инеос сбитая утка. Правильно сделал что ушел в живую растущую команду. Это повышение.
    Сбитая не сбитая , но унижали всех практически на протяжении восьми лет , пока не попался Фрумми , после этого загадочным образом у основных пошёл резкий спад , тоже самое ожидает и Эмираты , рано или поздно.



    Цитата: дрокер
    Паше удачи и новых побед. Тоже считаю, что сделал правильный выбор.
    Поменять Родину на помойку , конечно правильно, чего там ...

  • Astanaforever
    Матье ван дер Пул — победитель ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Полное унижение соперников до неприличия.
  • Olstep
    Матье ван дер Пул — победитель ... (5)
    Olstep-Фото

    Болею за Ван Дер Пула, но скучно смотреть гонки, которые он выигрывает безо всякой борьбы..

  • shain
    Матье ван дер Пул — победитель ... (5)
    shain-Фото

    Похоже, его откармливают, как рэгбиста.

  • Hansmer
    Матье ван дер Пул — победитель ... (5)
    Hansmer-Фото
    Зверюга! 10ая из 10ти побед в цикло в этом сезоне. Вопрос, сможет ли он эту супер форму на весенние классики перенести, ну и олимпиада там не за горами.
  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2024, груп ... (5)
    Earl57-Фото
    Кроме него выделяется только Юэн, который снова победил в критериуме.
    У австралийцев трек больше популярен чем шоссе. На шоссе есть перспективный парнишка Хеймиш Маккензи, но он совсем еще молодой, всего 19 лет. И уже есть договоренность, что в следующем году в Джейко Алулу пойдет. В этом году он у Акселя Меркса будет гоняться.
  • микеле оп-оп-оп
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (15)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Плюсую.
    Добавлю только, что за большими призами пораньше двигать надо было. Мсье либо нас дурачит, либо себя, либо шейхи его.
    Хотя, всё совсем просто: сменил команду на ту, где больше заплатили, как и родину.

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