Барт Леммен заменит Сеппа Кусса в составе Visma Lease a Bike на Тур де Франс-2024

Спортивный директор Visma Lease a Bike: «Сепп Кусс недостаточно восстановился после ковида»

28-летний нидерландский велогонщик Барт Леммен (Bart Lemmen) заменит Сеппа Кусса в составе команды Visma Lease a Bike на Тур де Франс-2024. Как сообщает спортивный директор Visma Lease a Bike Мерейн Зееман, 29-летний американский велогонщик не успел в достаточной степени восстановиться после перенесённого ковида.

Из-за болезни Сепп Кусс сошёл с Критериума Дофине-2024 в предпоследний день гонки, после 7 этапа с лёгкими симптомами ковида. Казалось, что он достаточно восстановился для старта на французском Гранд-туре, поэтому команда заявила его в состав. Но в последние дни его состояние не улучшалось.

Барт Леммен стал профессиональным велогонщиком выступает в Visma Lease a Bike первый сезон, в шоссейном велоспорте он всего два года. В прошлом году Барт Леммен выступал в проконтинентальной команде Human Powered Health. Для него Тур де Франс станет первым Гранд-туром в карьере.

Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Visma Lease a Bike:

«Конечно, это очень тяжело, в первую очередь для Сеппа. Его вклад в командную работу всегда очень значителен. Но, прежде всего, он должен быть полностью здоров. К сожалению, сегодня мы вместе с ним пришли к выводу, что он недостаточно хорошо себя чувствует после ковида. Ему необходимо как следует восстановиться. Поэтому он не выйдет на старт. К счастью, у нас есть хорошая замена в лице Барта Леммена.

Несмотря на то, что Барт выступает в профессионалах всего полтора года, он уже показал, что является надёжным и сильным гонщиком. Он быстро учится, что доказал в этом сезоне несколькими высокими местами. Он хороший горняк и с большим желанием приложит все силы, помогая своему капитану Йонасу Вингегору. Я очень верю в Барта».