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Барт Леммен заменит Сеппа Кусса в составе Visma Lease a Bike на Тур де Франс-2024

Спортивный директор Visma Lease a Bike: «Сепп Кусс недостаточно восстановился после ковида»

 

 

28-летний нидерландский велогонщик Барт Леммен (Bart Lemmen) заменит Сеппа Кусса в составе команды Visma Lease a Bike на Тур де Франс-2024. Как сообщает спортивный директор Visma Lease a Bike Мерейн Зееман, 29-летний американский велогонщик не успел в достаточной степени восстановиться после перенесённого ковида.

 

Из-за болезни Сепп Кусс сошёл с Критериума Дофине-2024 в предпоследний день гонки, после 7 этапа с лёгкими симптомами ковида. Казалось, что он достаточно восстановился для старта на французском Гранд-туре, поэтому команда заявила его в состав. Но в последние дни его состояние не улучшалось.

 

Барт Леммен стал профессиональным велогонщиком выступает в Visma Lease a Bike  первый сезон, в шоссейном велоспорте он всего два года. В прошлом году Барт Леммен выступал в проконтинентальной команде Human Powered Health. Для него Тур де Франс станет первым Гранд-туром в карьере.

 

 

Барт Леммен заменит Сеппа Кусса в составе Visma Lease a Bike на Тур де Франс-2024

 

Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Visma Lease a Bike:

 

«Конечно, это очень тяжело, в первую очередь для Сеппа. Его вклад в командную работу всегда очень значителен. Но, прежде всего, он должен быть полностью здоров. К сожалению, сегодня мы вместе с ним пришли к выводу, что он недостаточно хорошо себя чувствует после ковида. Ему необходимо как следует восстановиться. Поэтому он не выйдет на старт. К счастью, у нас есть хорошая замена в лице Барта Леммена.

 

Несмотря на то, что Барт выступает в профессионалах всего полтора года, он уже показал, что является надёжным и сильным гонщиком. Он быстро учится, что доказал в этом сезоне несколькими высокими местами. Он хороший горняк и с большим желанием  приложит все силы, помогая своему капитану Йонасу Вингегору. Я очень верю в Барта».

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Теги к статье: Барт Леммен Сепп Кусс Visma Lease a Bike Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

В тему:

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:30 | Регистрация: 30.06.2017

    Видимо Кусс вторую Вуэльту хочет взять.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 15:01 | Регистрация: 4.07.2011

    Такие не подведут

  3. Гонщик

    Сегодня, 16:51 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Astanaforever
    Видимо Кусс вторую Вуэльту хочет взять.
    Переел в прошлом году , в этом никакущий .

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Комментарии

  • vova-55
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (14)
    vova-55-Фото

    Потеря Куса ослабит фисму и снизит шансы Вини. 

    Вини будет сражаться, но силенок может не хватить. 

    Остается надежда на удачу. 

    На шоссе без ЧП не обходится...

     



    Висму (опечатка). Жаль нет возможности для редактирования.



    Желаю удачи Поги. 

    В 2022 его развел Роглич, предприняв бессмысленную и провокационную атаку, укатав Поги. 

    В 2023 травма не позволила Поги быть в наилучших кондициях.

    А вот у Вини в 2023 возможно была лучшая в его жизни форма. 

    В этом году у Поги высоки шансы отыграться.

     

  • AlexaaSha
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (14)
    AlexaaSha-Фото
    Вы знаете, Алик тут такое дело... Я не знаю, кто проголосовал за Берналя, но уточню для Вас следующее: на подавляющее большинство Ваших комментариев у форумчан такая же реакция.
  • Pi-man
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (14)
    Pi-man-Фото

    Цитата: Bjoern
    Послдние лет пять редко смотрю гонки, но этот тдф надеюсь посмотреть. Сомневаюсь, что этот тур Вингегор будет доезжать до конца, отработает спонсорские деньги и сойдет готовится к победе на Вуэльте. А дальше все в одну калитку, может с чуть большими трепыханиями, чем на Джиро


    У вас необычный способ получать удовольствие от соревнований

  • Bjoern
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (14)
    Bjoern-Фото

    Послдние лет пять редко смотрю гонки, но этот тдф надеюсь посмотреть. Сомневаюсь, что этот тур Вингегор будет доезжать до конца, отработает спонсорские деньги и сойдет готовится к победе на Вуэльте. А дальше все в одну калитку, может с чуть большими трепыханиями, чем на Джиро

  • Гонщик
    Барт Леммен заменит Сеппа Кусс ... (3)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Видимо Кусс вторую Вуэльту хочет взять.
    Переел в прошлом году , в этом никакущий .

  • Lucky
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (14)
    Lucky-Фото

    Только что увидел что Куса заменили(

  • qwinter
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (14)
    qwinter-Фото

    Цитата: Lucky
    Ставлю на Сеппа Куса
    Подздравляю, ваша ставка проиграла))

  • Lucky
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (14)
    Lucky-Фото

    Ставлю на Сеппа Куса

  • motte
    Барт Леммен заменит Сеппа Кусс ... (3)
    motte-Фото

    Такие не подведут

  • DIM
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (14)
    DIM-Фото
    Ставка на Вингегора сомнительна, он уже лишился ключевого помощника.

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