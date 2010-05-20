Спортивный директор Jumbo-Visma о возможности заменить Приможа Роглича и планах на Гранд-туры

Мерейн Зееман: “Готовой замены Приможу Рогличу пока нет”

Спортивный директор Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) не уверен, что команда сможет повторить победу на трёх Гранд-турах в одном сезоне, и нацелен отправить на Джиро д’Италия-2024 молодых гонщиков, а также надеется найти замену ушедшему Приможу Рогличу, о чём рассказал в подкасте “Open Vizier”. В конце октября в интервью NOS Мерейн Зееман упомянул, что формирование состава на 2024 год ещё не завершено.

Мерейн Зееман: «На Джиро д’Италия-2024 мы хотим отправить наши молодые таланты. Попадание в топ-10 было бы очень хорошим результатом, но победа в общем зачёте с этими молодыми ребятами нереальна.

В этом году мы смогли выиграть три Гранд-тура, потому что разделили Приможа и Йонаса, но не потому, что ставили целью выиграть все Гранд-туры.

Надеюсь, мы сможем заменить Приможа, но готовой замены ему нет. Без Приможа в группе тренеров будет меньше дискуссий, проблем выбора и сложных разговоров. Он был настолько требовательным, что поднял команду на более высокий уровень».

Мерейн Зееман отметил, что хочет быть уверенным в том, что никто из команды не станет расслабляться только потому, что в этом сезоне команда была выше всех соперников:

«Чем успешнее сезон, тем больше у меня неуверенности, что в следующем году всё пойдёт хорошо. На сборах нам надо убедиться, что в команде есть конкуренция снизу, что Йонас не будет успокаиваться, понимая, что может потерять свою позицию, если станет плохо выступать.

Пока не могу назвать какие-то твёрдо поставленные цели, но базовая задача команды, на которой стоится её структура, — написать историю велоспорта. Это значит, что мы - часть одной из тех известных в истории команд, которая не только побеждает, но и выступает так, что вызывает восторг болельщиков. 2024 год тоже должен стать частью этого процесса».

Мерейн Зееман также рассказал, какие сложности возникают, если рядом в тренировочном лагере работают и соперники:

«Когда на сборах встречаешь другие команды, всегда возникает напряжение. На вершине Тейде можно оказаться с двумя или тремя командами. Перед Джиро д’Италия-2023 там оказался Эвенепул, и началась психологическая война. Он старался впечатлить нас, мы хотели поразить его, хотя никто из нас ни слова друг другу не сказал. А потом уже началась Джиро».