Тадей Погачар и Ремко Эвенепул о 12-м этапе Тур де Франс-2024

Тадей Погачар: «Очень жаль, что Примож упал»

12-й этап Тур де Франс-2024, подходящий под спринтерскую развязку не подвёл ожидания спринтеров, но оказался роковым для некоторых гонщиков. Два массовых падения в начале и в финале этапа нарушили ровный ход гонки. Один из фаворитов, претендент на генеральную классификацию, 34-летний словенский гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe Примож Роглич после падения за 12,5 км до финиша потерял время в генеральной классификации.

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) попал в первый завал в начале этапа, но не падал, а также избежал падения в конце, как и его ближайшие соперники Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) и Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike). Словенский гонщик сохранил жёлтую майку лидера, 31-ю в карьере.

Тадей Погачар: «Финал был напряжённым. Я услышал звук массового падения, когда оно случилось, но только на финише мне сказали? что упал Примож Роглич. Это очень расстраивает. Он уже находился в хорошей форме, я чувствовал, что с каждым этапом он едет всё сильнее. Уверен, что он бы боролся за генеральную классификацию. Очень жаль, что он пострадал при падении. Надеюсь, что с ним всё в порядке, что он быстро восстановится и сможет вернуться в борьбу.

Сегодня думал, что буду более уставшим. Этап был очень быстрым, постоянно вверх-вниз. Но, вообще-то, я предпочитаю такой темп, чем когда мы очень неторопливо ехали во вторник. Мне легче крутить педали на такой скорости, по ощущениям это лучше. Хотя на последних километрах было очень жарко.

Завтра ещё один спринтерский этап, но его может осложнить ветер. Скорее всего, снова будет напряжённый день, как и многие дни на Тур де Франс.

У меня очень хорошие взаимоотношения с Ремко Эвенепулом. Впервые он мой соперник в гонке, и я наслаждаюсь этой борьбой. Не знаю, будем ли мы помогать друг другу на горных этапах. Даже не думаю об этом. На эти этапы просто нужна хорошая нога.

В начале сегодняшнего этапа кто-то ударил меня сзади, и у меня застряла цепь. Поэтому пришлось менять велосипед. Но я не падал и не пострадал, так что, всё в порядке».

Ремко Эвенепул: «Я только после этапа узнал, что Примож Роглич падал. Финал был нервным и хаотичным, с многочисленной дорожной архитектурой. Поэтому на последних километрах поехали очень быстро. Звучит как клише, но, действительно, генеральщики не могу расслабляться во время многодневной гонки. Случившееся с Приможем, к сожалению, только это подтверждает. Этап был довольно трудным. В самом начале шла борьба за попадание в отрыв, потом Alpecin задали очень высокую скорость на холмах. К счастью, для нас всё завершилось хорошо. Я в какой-то момент остался только с Джанни Москоном, что было не слишком приятно. Но в итоге доехал до финиша без проблем».