VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар и Ремко Эвенепул о 12-м этапе Тур де Франс-2024

Тадей Погачар: «Очень жаль, что Примож упал»

 

 

12-й этап Тур де Франс-2024, подходящий под спринтерскую развязку не подвёл ожидания спринтеров, но оказался роковым для некоторых гонщиков. Два массовых падения в начале и в финале этапа нарушили ровный ход гонки. Один из фаворитов, претендент на генеральную классификацию, 34-летний словенский гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe Примож Роглич после падения за 12,5 км до финиша потерял время в генеральной классификации.

 

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) попал в первый завал в начале этапа, но не падал, а также избежал падения в конце, как и его ближайшие соперники Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) и Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike). Словенский гонщик сохранил жёлтую майку лидера, 31-ю в карьере.

 

Тадей Погачар и Ремко Эвенепул о 12-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

Тадей Погачар: «Финал был напряжённым. Я услышал звук массового падения, когда оно случилось, но только на финише мне сказали? что упал Примож Роглич. Это очень расстраивает. Он уже находился в хорошей форме, я чувствовал, что с каждым этапом он едет всё сильнее. Уверен, что он бы боролся за генеральную классификацию. Очень жаль, что он пострадал при падении. Надеюсь, что с ним всё в порядке, что он быстро восстановится и сможет вернуться в борьбу.

 

Сегодня думал, что буду более уставшим. Этап был очень быстрым, постоянно вверх-вниз. Но, вообще-то, я предпочитаю такой темп, чем когда мы очень неторопливо ехали во вторник. Мне легче крутить педали на такой скорости, по ощущениям это лучше. Хотя на последних километрах было очень жарко.

Завтра ещё один спринтерский этап, но его может осложнить ветер. Скорее всего, снова будет напряжённый день, как и многие дни на Тур де Франс.

 

У меня очень хорошие взаимоотношения с Ремко Эвенепулом. Впервые он мой соперник в гонке, и я наслаждаюсь этой борьбой. Не знаю, будем ли мы помогать друг другу на горных этапах. Даже не думаю об этом. На эти этапы просто нужна хорошая нога.

 

В начале сегодняшнего этапа кто-то ударил меня сзади, и у меня застряла цепь. Поэтому пришлось менять велосипед. Но я не падал и не пострадал, так что, всё в порядке».

 

Тадей Погачар и Ремко Эвенепул о 12-м этапе Тур де Франс-2024

 

Ремко Эвенепул: «Я только после этапа узнал, что Примож Роглич падал. Финал был нервным и хаотичным, с многочисленной дорожной архитектурой. Поэтому на последних километрах поехали очень быстро. Звучит как клише, но, действительно, генеральщики не могу расслабляться во время многодневной гонки. Случившееся с Приможем, к сожалению, только это подтверждает. Этап был довольно трудным. В самом начале шла борьба за попадание в отрыв, потом Alpecin задали очень высокую скорость на холмах. К счастью, для нас всё завершилось хорошо. Я в какой-то момент остался только с Джанни Москоном, что было не слишком приятно. Но в итоге доехал до финиша без проблем».

 

Результаты 12 этапа Тур де Франс-2024

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

29 июня - 21 июля 2024

Tour de France

7 - 14 июля 2024

Giro d'Italia Women

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • VeloVelo
    Массовое падение без последств ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Ну не задалось у парня, с кем не бывает. Сколько таких примеров. 

  • VeloVelo
    Тадей Погачар: “В Пиренеях на ... (19)
    VeloVelo-Фото

    С чего вдруг некоторые форумчане решили, что Винегор скучный, неинтересный, да еще и робот?

    Кто это нахр...н придумал?! 

    Ну болеете вы за своего, ну и болейте, кто вам мешает?!
    Но, нет же, надо обязательно оппонента уколоть, шпильку вставить,

    оскорбив, тем самым болельщиков другой стороны. 

    Мне нравится Винегор. Но, я же не пишу о Погачаре всякую ф...гню!!!



  • VeloVelo
    Развозящий Марка Кэвендиша Мих ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Морков на олимпиаду собирается. Буду за него болеть.
    Надеюсь, успеет залечить свои болячки и "ковидные дела" исправит.

    Согласен, что сход связан с ОИ. Кэв, если что, и сам зацепится при удачном раскладе.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Вот и мой любимый По. Удивительный город!
    Кстати, Не помню, когда в последний раз По отсутствовал на Туре.

  • DenisRodikov
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (45)
    DenisRodikov-Фото
    Роглич явно не тянул после падения, были моменты, где отставал. Вероятно, травмы не позволяли ехать быстрее. Вот сегодня команда явно была не причём. На самом деле, даже здорово себя проявили - сразу все остановились помогать Рогличу, явно сплочённые вокруг него
  • Серафим
    Тадей Погачар: “В Пиренеях на ... (19)
    Серафим-Фото
    Крым, курага... конечно. У нас в Карелии и Мурманской области было посуровее. Но это пораньше, середина 70-х. У нас не все и курагу-то видели.
  • motte
    Примож Роглич попал в завал за ... (3)
    motte-Фото

    У Приможа Роглича нет переломов, но его продолжение гонки остается сомнительным... мы примем решение утром, сказал его босс Ральф Денк.



    «Как только я пересек финишную черту, мои ребята сказали мне, что Примож разбился и потерял время, так что я был в шоке. Это были действительно дерьмовые новости, плохие новости. Я очень разочарован за него, мне очень жаль, что он разбился и потерял время, потому что он выглядел все лучше и лучше на этом Туре» сказал ТАДЕЙ.

  • kwwk
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (45)
    kwwk-Фото
    Это не выполнимо, осталось условно два спринтерских этапа.
  • nightbuster33
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (45)
    nightbuster33-Фото

    Гирмаю, для истории, необходимо выиграть еще 4-ре финиша на этой гонке.Хотя бы превысить результат Кэва:2009г.-6.

  • JetRevel
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (45)
    JetRevel-Фото
    Ну вообщем из-за отсутствия партнёров и понимания как правило и роняют лидеров команды,тут всё сразу.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

12 июля

Domen Novak (UAE Team Emirates)

Valentin Madouas (Groupama - FDJ)

Alessandro Pinarello (VF Group - Bardiani - CSF - Faizane)

13 июля

Kevin Ledanois (Arkea - BB Hotels)

David Delgado Higueruelo (Burgos - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2024 (73)
Июнь 2024 (147)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)
Март 2024 (139)
Февраль 2024 (143)