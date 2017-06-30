Ремко Эвенепул: «Тадей Погачар и Йонас Вингегор - велогонщики другого уровня на Тур де Франс-2024»

Freejazz

Giro d'Italia Women-2024. Эта ... (2) Цитата: tds Женская Джиро напоминает какой-то колхоз! Это не только Джиро, это особенность женских гонок- или всем пелотоном, или по-одиночке. Слабая работа малых групп - никто не хочет тащить и все останавливается, и слабая работа команд. Редкое исключение SD Works, но и то из-за самого сильного состава. Это не только Джиро, это особенность женских гонок- или всем пелотоном, или по-одиночке. Слабая работа малых групп - никто не хочет тащить и все останавливается, и слабая работа команд. Редкое исключение SD Works, но и то из-за самого сильного состава.

kabachok

Примож Роглич не потерял время ... (1) Одиночное падение вне группы - это уже считается инцидентом? Завал имени Роглича, персональный.

Джигит Карбонович

Тур де Франс-2024. Результаты ... (91) Цитата: Серафим Могли вполне преувеличивать тяжесть травм, такой блеф. Расслабить соперников, заставить их изменить подготовку. Тот же Погачар не собирался ехать Тур после Джиро ещё в начале сезона.

Так понимаю, планы на сезон были сильно пересмотрены. Никто не блефовал, шум - для прессы. Какая тяжесть? Переломов ног ограничивающих подвижность и нагрузку не было, почки он не отшиб, кровеносная система не пострадала. Лёгкие? Ну не раскроило их же на двое, на поверхности немного рёбра разрезали их, срубцевалось всё, ну пусть на 5% вентилируемый объем уменьшился - вряд ли это было лимитирующим фактором в функциональной способности Вини. Тяжёлые травмы в том отношении что первую неделю сам встать лечь больной не может, дальше всё срастается. Недостаток только в тренировочном объеме, тут биологию клетки важно понимать: у спортсмена есть месяц чтобы вернуться к тренировкам для быстрого восстановления формы- именно в такой срок синтезирующие белки нити рибосом сворачиваются в спирали в отсутствие нагрузки. Т. Е. белки пропадают уже через 2 недели, форма теряется, но они могут быть быстро построены, а если нить свернулась, то на её развёртывание уйдёт уже значительное время и можно сказать тренировки будут начаты с нуля. Это не только теория, это то, что подтверждалось в тренерской практике. Поэтому дебет-кредит такой: 3 недели Вини пропустил, неделю входил в тренировочный процесс, и ещё за 2 недели вернулся к тому уровню что был. Итого минус 1.5 месяца. Поэтому это не феномен восстановления от травм, а факт худшей подготовки. Насколько, и какой это будет иметь вес - время покажет. Никто не блефовал, шум - для прессы. Какая тяжесть? Переломов ног ограничивающих подвижность и нагрузку не было, почки он не отшиб, кровеносная система не пострадала. Лёгкие? Ну не раскроило их же на двое, на поверхности немного рёбра разрезали их, срубцевалось всё, ну пусть на 5% вентилируемый объем уменьшился - вряд ли это было лимитирующим фактором в функциональной способности Вини. Тяжёлые травмы в том отношении что первую неделю сам встать лечь больной не может, дальше всё срастается. Недостаток только в тренировочном объеме, тут биологию клетки важно понимать: у спортсмена есть месяц чтобы вернуться к тренировкам для быстрого восстановления формы- именно в такой срок синтезирующие белки нити рибосом сворачиваются в спирали в отсутствие нагрузки. Т. Е. белки пропадают уже через 2 недели, форма теряется, но они могут быть быстро построены, а если нить свернулась, то на её развёртывание уйдёт уже значительное время и можно сказать тренировки будут начаты с нуля. Это не только теория, это то, что подтверждалось в тренерской практике. Поэтому дебет-кредит такой: 3 недели Вини пропустил, неделю входил в тренировочный процесс, и ещё за 2 недели вернулся к тому уровню что был. Итого минус 1.5 месяца. Поэтому это не феномен восстановления от травм, а факт худшей подготовки. Насколько, и какой это будет иметь вес - время покажет.

M-07

Йонас Вингегор — победитель 11 ... (1) Чо-то не верю я таким слезам. Три месяца всего прошло с падения, первая гонка после (Тур в целом, а не этап, конечно), а он плачет, будто не три месяца, а минимум три года с падения прошло, и он долго возвращался на приличный уровень, ещё дольше не мог выиграть и вот наконец. Через 12 дней после падения его уже выписали из больницы, меньше, чем через два месяца к полноценым тренировкам вернулся. Подобные травмы в велоспорте сплошь и рядом. По-моему, тупо хайп решили поймать на этой победе.

Astanaforever

Ремко Эвенепул: «Тадей Погачар ... (1) Ремко повзрослел.

VeloVelo

Тур де Франс-2024. Результаты ... (91) Пришлось уйти. Он везет Погачара, а Тадей, похоже, не идеальный.



Ну, это моё предположение. Нет возможности смотреть этот Тур. Читаю комментарии.

VeloVelo

Тур де Франс-2024. Результаты ... (91) А у меня старый вопрос по поводу связки Джиро-Тур,

которую едет Погачар. Эта гонка точно для него на подсосе. Посмотрим, чем всё в итоге обернётся.

Не исключаю варианта, что оба, в результате, будут мимо подиума.

ittrainbow

Тур де Франс-2024. Результаты ... (91) а он точно "в набор"? а то может "в стену" (а-ля марафонскую) от недобранных объемов?



Поги в том году вместо того чтобы набрать уперся в i'm dead i'm gone



невыбранные объемы добирать некогда, надо восстанавливаться, Винни может на этом погореть

Геродот

Тур де Франс-2024. Результаты ... (91) Цитата: maxxxx Спасибо, конечно, там и смотрел этот тур. И там, и там сейчас - видео удалено по требованию правообладателя Тады https://vk.com/allsportsnetwork Тады https://vk.com/allsportsnetwork

ok_

Тур де Франс-2024. Результаты ... (91) Цитата: Yuriy 17 Если кто и биоробот, то больше похож на него Й. Вингегор.

Теперь Т. Погачару надо переходить на оборонительные действия, и больше не быковать со своей командой, чтобы не привозить к победам Й. Вингегора



Биороботы не дают таких интервью как он, когда закатывался! Биороботы не дают таких интервью как он, когда закатывался!