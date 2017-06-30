Ремко Эвенепул: «Тадей Погачар и Йонас Вингегор - велогонщики другого уровня на Тур де Франс-2024»

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 00:57
Ремко Эвенепул об 11-м этапе Тур де Франс-2024
24-летнему бельгийскому велогонщику команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепулу не привыкать к белой майке лучшего молодого гонщика. За свою карьеру он собрал в общей сложности 36 белых майки Гранд-туров - 22 на Вуэльте Испании, 4 на Джиро д’Италия и 10 на данный момент на Тур де Франс-2024. Однако впервые Ремко Эвенепул вошёл в топ-3 на финише вместе с Йонасом Вингегором и Тадеем Погачаром, с которыми в одной гонке пока выступал в общей сложности 21 гоночный день.
На 11-м этапе Тур де Франс-2024 Ремко Эвенепул после атаки лидера, Тадея Погачара (UAE Team Emirates) был в роли догоняющего, не ответив сразу на ускорение Йонаса Вингегора и Приможа Роглича. Однако, со своей задачей 24-летний гонщик справился. Он минимизировал потери времени, финишировал 3-м, через 25 секунд после двух двукратных победителей Тур де Франс.
Ремко Эвенепул: «Было невозможно отвечать, когда Тадей Погачар атаковал. Я шёл на пределе, а до финиша было слишком далеко, я мог загнать себя в красную зону. Я не паниковал, просто поехал своим ритмом.
В то же время он набрал не две или три минуты, а только 40 секунд преимущества. В итоге Йонас был самым расчётливым и самым сильным. Они оба играют в другом дивизионе. Я же оказался с Приможем Рогличем.
Мы работали вместе, чтобы закрыть просвет. Потом мы зашли в очень скользкий поворот, он упал, а я занял 3-е место на этапе. В итоге я хорошо справился, думаю, я правильно решил проехать своей скоростью.
Теперь я увеличил разрыв с соперниками, всеми, кто позади Роглича. Так что у меня есть все шансы остаться на подиуме, что очень хорошо для моего первого Тура. Мне надо просто сохранять уверенность, держаться впереди с субботы. В Пиренеях и Альпах пойдут более протяжённые и менее взрывные подъёмы, чем сегодня. Возможно, это мне больше подойдёт, и я постараюсь что-нибудь предпринять. В любом случае, собираюсь бороться».
Результаты 11 этапа Тур де Франс-2024
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