VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ремко Эвенепул: «Тадей Погачар и Йонас Вингегор - велогонщики другого уровня на Тур де Франс-2024»

Ремко Эвенепул об 11-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

24-летнему бельгийскому велогонщику команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепулу не привыкать к белой майке лучшего молодого гонщика. За свою карьеру он собрал в общей сложности 36 белых майки Гранд-туров - 22 на Вуэльте Испании, 4 на Джиро д’Италия и 10 на данный момент на Тур де Франс-2024. Однако впервые Ремко Эвенепул вошёл в топ-3 на финише вместе с Йонасом Вингегором и Тадеем Погачаром, с которыми в одной гонке пока выступал в общей сложности 21 гоночный день.

 

На 11-м этапе Тур де Франс-2024 Ремко Эвенепул после атаки лидера, Тадея Погачара (UAE Team Emirates) был в роли догоняющего, не ответив сразу на ускорение Йонаса Вингегора и Приможа Роглича. Однако, со своей задачей 24-летний гонщик справился. Он минимизировал потери времени, финишировал 3-м, через 25 секунд после двух двукратных победителей Тур де Франс.

 

Ремко Эвенепул: «Тадей Погачар и Йонас Вингегор - велогонщики другого уровня на Тур де Франс-2024»

Ремко Эвенепул: «Тадей Погачар и Йонас Вингегор - велогонщики другого уровня на Тур де Франс-2024»

 

 

Ремко Эвенепул: «Было невозможно отвечать, когда Тадей Погачар атаковал. Я шёл на пределе, а до финиша было слишком далеко, я мог загнать себя в красную зону. Я не паниковал, просто  поехал своим ритмом.

 

В то же время он набрал не две или три минуты, а только 40 секунд преимущества. В итоге Йонас был самым расчётливым и самым сильным. Они оба играют в другом дивизионе. Я же оказался с Приможем Рогличем.

 

Мы работали вместе, чтобы закрыть просвет. Потом мы зашли в очень скользкий поворот, он упал, а я занял 3-е место на этапе. В итоге я хорошо справился, думаю, я правильно решил проехать своей скоростью.

 

Теперь я увеличил разрыв с соперниками, всеми, кто позади Роглича. Так что у меня есть все шансы остаться на подиуме, что очень хорошо для моего первого Тура. Мне надо просто сохранять уверенность, держаться впереди с субботы. В Пиренеях и Альпах пойдут более протяжённые и менее взрывные подъёмы, чем сегодня. Возможно, это мне больше подойдёт, и я постараюсь что-нибудь предпринять. В любом случае, собираюсь бороться».

 

Результаты 11 этапа Тур де Франс-2024

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:09 | Регистрация: 30.06.2017

    Ремко повзрослел.

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

29 июня - 21 июля 2024

Tour de France

7 - 14 июля 2024

Giro d'Italia Women

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • Freejazz
    Giro d'Italia Women-2024. Эта ... (2)
    Freejazz-Фото
    Цитата: tds
    Женская Джиро напоминает какой-то колхоз!
    Это не только Джиро, это особенность женских гонок- или всем пелотоном, или по-одиночке. Слабая работа малых групп - никто не хочет тащить и все останавливается, и слабая работа команд. Редкое исключение SD Works, но и то из-за самого сильного состава.
  • kabachok
    Примож Роглич не потерял время ... (1)
    kabachok-Фото

    Одиночное падение вне группы - это уже считается инцидентом? 

    Завал имени Роглича, персональный.

     

  • Джигит Карбонович
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (91)
    Джигит Карбонович-Фото
    Цитата: Серафим
    Могли вполне преувеличивать тяжесть травм, такой блеф. Расслабить соперников, заставить их изменить подготовку. Тот же Погачар не собирался ехать Тур после Джиро ещё в начале сезона.
    Так понимаю, планы на сезон были сильно пересмотрены.
    Никто не блефовал, шум - для прессы. Какая тяжесть? Переломов ног ограничивающих подвижность и нагрузку не было, почки он не отшиб, кровеносная система не пострадала. Лёгкие? Ну не раскроило их же на двое, на поверхности немного рёбра разрезали их, срубцевалось всё, ну пусть на 5% вентилируемый объем уменьшился - вряд ли это было лимитирующим фактором в функциональной способности Вини. Тяжёлые травмы в том отношении что первую неделю сам встать лечь больной не может, дальше всё срастается. Недостаток только в тренировочном объеме, тут биологию клетки важно понимать: у спортсмена есть месяц чтобы вернуться к тренировкам для быстрого восстановления формы- именно в такой срок синтезирующие белки нити рибосом сворачиваются в спирали в отсутствие нагрузки. Т. Е. белки пропадают уже через 2 недели, форма теряется, но они могут быть быстро построены, а если нить свернулась, то на её развёртывание уйдёт уже значительное время и можно сказать тренировки будут начаты с нуля. Это не только теория, это то, что подтверждалось в тренерской практике. Поэтому дебет-кредит такой: 3 недели Вини пропустил, неделю входил в тренировочный процесс, и ещё за 2 недели вернулся к тому уровню что был. Итого минус 1.5 месяца. Поэтому это не феномен восстановления от травм, а факт худшей подготовки. Насколько, и какой это будет иметь вес - время покажет.
  • M-07
    Йонас Вингегор — победитель 11 ... (1)
    M-07-Фото

    Чо-то не верю я таким слезам. Три месяца всего прошло с падения, первая гонка после (Тур в целом, а не этап, конечно), а он плачет, будто не три месяца, а минимум три года с падения прошло, и он долго возвращался на приличный уровень, ещё дольше не мог выиграть и вот наконец. Через 12 дней после падения его уже выписали из больницы, меньше, чем через два месяца к полноценым тренировкам вернулся. Подобные травмы в велоспорте сплошь и рядом.

     

    По-моему, тупо хайп решили поймать на этой победе.

  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул: «Тадей Погачар ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ремко повзрослел.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (91)
    VeloVelo-Фото
    Пришлось уйти. Он везет Погачара, а Тадей, похоже, не идеальный.

    Ну, это моё предположение. Нет возможности смотреть этот Тур. Читаю комментарии.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (91)
    VeloVelo-Фото
    А у меня старый вопрос по поводу связки Джиро-Тур,
    которую едет Погачар. Эта гонка точно для него на подсосе. Посмотрим, чем всё в итоге обернётся.
    Не исключаю варианта, что оба, в результате, будут мимо подиума.
  • ittrainbow
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (91)
    ittrainbow-Фото
    а он точно "в набор"? а то может "в стену" (а-ля марафонскую) от недобранных объемов?

    Поги в том году вместо того чтобы набрать уперся в i'm dead i'm gone

    невыбранные объемы добирать некогда, надо восстанавливаться, Винни может на этом погореть
  • Геродот
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (91)
    Геродот-Фото
    Цитата: maxxxx
    Спасибо, конечно, там и смотрел этот тур. И там, и там сейчас - видео удалено по требованию правообладателя
    Тады https://vk.com/allsportsnetwork
  • ok_
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (91)
    ok_-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Если кто и биоробот, то больше похож на него Й. Вингегор.
    Теперь Т. Погачару надо переходить на оборонительные действия, и больше не быковать со своей командой, чтобы не привозить к победам Й. Вингегора 
     
    Биороботы не дают таких интервью как он, когда закатывался!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 июля

Caleb Ewan (Jayco AlUla)

Pavel Sivakov (UAE Team Emirates)

James Whelan (Q36.5 Pro Cycling Team)

Lenny Martinez (Groupama - FDJ)

Samuel Fernandez Garcia (Caja Rural - Seguros RGA)

Hartthijs De Vries (TdT - Unibet)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2024 (63)
Июнь 2024 (147)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)
Март 2024 (139)
Февраль 2024 (143)