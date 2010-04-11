- Категория:
- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 14:10
Тадей Погачар сошёл с Льеж-Бастонь-Льеж-2023
Тадей Погачар сошёл с Льеж-Бастонь-Льеж-2023 после падения. 24-летний словенский велогонщик команды UAE, победитель Амстел Голд Рэйс и Флеш Валлонь этого года, упал за 167 км до финиша.
Вся команда UAE Team Emirates остановилась, когда их лидер упал. Три гонщика затем вернулись в пелотон. Погачар упал вместе с гонщиком команды EF Миккелем Оноре. Пелотон порвался. В это время чемпион мира Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step) находился в первой группе.
Тадей Погачар упал на спуске, где была нанесена дорожная разметка.
По сообщению моторепортёра @antmccrossan/Anthony McCrossan, Миккель Оноре, ехавший перед Тадеем Погачаром, попал в выбоину и получил двойной прокол. Миккель Оноре (Mikkel Frølich Honoré) тоже сошёл с гонки.
Велокоманда UAE Team Emirates сообщила, что у Тадея Погачара травмировано запястье.
Осмотр выявил у словенского гонщика перелом левой ладьевидной и полулунной кости запястья. Сегодня же в городе Генк (Genk) Погачару проведут операцию.
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