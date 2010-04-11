VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар сошёл с Льеж-Бастонь-Льеж-2023 после падения

Тадей Погачар сошёл с Льеж-Бастонь-Льеж-2023

 

 

 

  Тадей Погачар сошёл с Льеж-Бастонь-Льеж-2023 после падения. 24-летний словенский велогонщик команды UAE, победитель Амстел Голд Рэйс и Флеш Валлонь этого года, упал за 167 км до финиша. 

 

Тадей Погачар сошёл с Льеж-Бастонь-Льеж-2023 после падения

Тадей Погачар сошёл с Льеж-Бастонь-Льеж-2023 после падения

 

 

 

Вся команда UAE Team Emirates остановилась, когда их лидер упал. Три гонщика затем вернулись в пелотон. Погачар упал вместе с гонщиком команды EF Миккелем Оноре. Пелотон порвался. В это время чемпион мира Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step) находился в первой группе.

 

Тадей Погачар упал на спуске, где была нанесена дорожная разметка.

По сообщению моторепортёра @antmccrossan/Anthony McCrossan, Миккель Оноре, ехавший перед Тадеем Погачаром, попал в выбоину и получил двойной прокол. Миккель Оноре (Mikkel Frølich Honoré) тоже сошёл с гонки.

 

  Велокоманда UAE Team Emirates сообщила, что у Тадея Погачара травмировано запястье. 

 

  Осмотр выявил у словенского гонщика перелом левой ладьевидной и полулунной кости запястья. Сегодня же в городе Генк (Genk) Погачару проведут операцию.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Льеж-Бастонь-Льеж-2023 Liege-Bastogne-Liege-2023 классика Мирового тура Монумент велоспорта однодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 14:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Трагедия. Я опечален.

    Вся жизнь это гонка.

    1. RVL

      Вчера, 15:04 | Регистрация: 30.08.2012

      Известно что то трагическое, что ты голосишь на всю ивановскую...?!

      1. Имя: Yuriy 17

        Yuriy 17

        Вчера, 17:33 | Регистрация: 8.07.2017

        А ты rvl - что такой дерзкий?
        Человек захотел, и написал, тебя, не спросил и не будет спрашивать

        Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики

        1. RVL

          Вчера, 18:04 | Регистрация: 30.08.2012

          Да вы оба тут адекватностью отличаетесь..
          Интересные персонажи

  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 14:17 | Регистрация: 4.07.2011

    Жуть, чего боялись, падение, сход и каковы перспективы на тдф?

  3. RVL

    Вчера, 14:23 | Регистрация: 30.08.2012

    Главное без травм 

  4. Имя: Viktor

    kukudu

    Вчера, 14:23 | Регистрация: 11.04.2010

    Жаль, главное чтобы сильно не поломался

  5. M-07

    Вчера, 14:38 | Регистрация: 27.05.2017

    Очень жаль. Часто этой весной писали, что Погачар очень редко падает и попадает в завалы, обсуждали, почему (по крайней мере на этом сайте), ну вот, накаркали.

    Тадею здоровья, чтобы не было серьёзных последствий.

  6. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 14:48 | Регистрация: 4.07.2011

    Как то и смотреть уже паскудно,  квики посадили рембо в купе и моторят в голове, ох, "Бенефис" Лефевра-:(

  7. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 15:10 | Регистрация: 4.07.2011

    Запястье, сейчас по пути в госпиталь на обследование, это оф сайт эмиратов пишет.

  8. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 15:38 | Регистрация: 27.05.2017

    Когда Погачар поставил не на себя.

    No war!
  9. Имя: si40w

    si40w

    Вчера, 15:41 | Регистрация: 5.09.2019

    Цитата: motte
    Как то и смотреть уже паскудно,  квики посадили рембо в купе и моторят в голове, ох, "Бенефис" Лефевра-:(
    Может, хоть что-то перепадет им в этом году

  10. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Вчера, 15:50 | Регистрация: 24.05.2021

    Обычная новость, что тут обсуждать, ну упал так упал. 

    1. Имя: Дмитрий

      NOTaFED

      Вчера, 16:40 | Регистрация: 23.04.2021

      Там всё просто так, кроме денег.

  11. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 17:31 | Регистрация: 8.07.2017

    Эх, убился Тадеюшка!

    Лишил нас сладкого в это воскресенье. 

     

    Если серьёзная травма, и помешает полноценно готовиться к Тур де Франс - скучноватый выйдет тур.

    В этом случае, быстрый разумом Лефевр может решить отправить биться Эвенпула туда с Винегором

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
  12. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Вчера, 17:59 | Регистрация: 30.09.2019

    Фиговый перелом, возможны последствия...

  13. Гонщик

    Вчера, 18:02 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Yuriy 17
    Эх, убился Тадеюшка!
    Лишил нас сладкого в это воскресенье. 
     
    Если серьёзная травма, и помешает полноценно готовиться к Тур де Франс - скучноватый выйдет тур.
    В этом случае, быстрый разумом Лефевр может решить отправить биться Эвенпула туда с Винегором
    Пока рано делать такие выводы , но всё возможно .

  14. Гонщик

    Вчера, 18:05 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Kay82
    Обычная новость, что тут обсуждать, ну упал так упал. 
    Это точно , Роглич сто раз падал и ничего , так же и толстенький Ремко может подскользнутся .

  15. Имя: Ilmars

    salomon

    Вчера, 18:12 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: RVL
    Да вы оба тут адекватностью отличаетесь..
    Интересные персонажи
    А вы уважаемый, ломали запястье? Нет ? Ну тогда помолчите

    1. RVL

      Вчера, 18:17 | Регистрация: 30.08.2012

      Вы в контекст трагедии вникните.
      ЗЫ. Запястье неприятно..но даже сейчас мы не знаем сложность. Погги быстро поправиться

  16. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 20:17 | Регистрация: 27.07.2011

    Че расшумелись ...

  17. Grif

    Вчера, 21:48 | Регистрация: 7.02.2011

    Mauro Gianetti: - У него множественный перелом левого запастья и перелом лучевой кости. Прямо сейчас его прооперирует специалист по работе с кистями рук...
    Авария произошла из за двойного прокола и взрыва шин у Майкла Оноре...

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

25-30 апреля 2023

Tour de Romandie

1 мая 2023

Eschborn-Frankfurt

6 - 28 мая 2023

Giro d'Italia

6 мая 2023

Grand Prix du Morbihan

7 мая 2023

Tro-Bro Leon

10 - 14 мая 2023

Tour de Hongrie

16 - 21 мая 2023

4 Jours de Dunkerque

25 - 28 мая 2023

Boucles de la Mayenne

26 - 29 мая 2023

Tour of Norway

4 - 11 июня 2023

Criterium du Dauphine

4 июня 2023

Brussels Cycling Classic

7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

11- 18 июня 2023

Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

Baloise Belgium Tour

ОПРОС

Какой из Монументов-2023 понравился больше всего?

Комментарии

  • _DeKKeR_
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    _DeKKeR_-Фото

    Цитата: Гонщик
    Рогла выиграл три Вуэльты , не считая Олимпиады и остального , однако монстром его не обзывают , а рост один из важных показателей , поэтому когда пишут что якобы пиковый Ремко сильнее пикового Роглича , это всего лишь домыслы , всё покажет Джиро .

     

    Боже, драма на пустом месте. Субъективное мнение про потенциал гонщика, какие проблемы?) Никакой навязчивости, просто мнение, основанное на том, что Ремко моложе на 10 лет и еще не совсем понятно, на что он способен) Через 10 лет сравним их достижения)

    А про Монстра, ну да. Один выигрывает из соло отрывов за 30+ км, второй, классическим развозом за 500 м до финиша) Кто как умеет, главное ведь, результат) Никто не преуменьшает силу Роглича, но он совершенно другой. Кому-то это может нравиться, кому-то нет)

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (5)
    Astanaforever-Фото
    В предварительном составе заявлен Кэвендиш. А, что он тур не едет разве?
  • Grif
    Первый подиум Тома Пидкока на ... (8)
    Grif-Фото
    Пидкок - хоть одна радость за этот день.)
  • motte
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    motte-Фото

    Написал он из Монако, уже дома:

    Что ж, всякое дерьмо случается. Мне повезло, что я просто сломал запястье, учитывая произошедшую сумасшедшую аварию. Я действительно желаю наилучшего выздоровления @mikkelhonore, которому пришлось намного тяжелее, чем мне. 

    Трудно описать, как я счастлив, получать такую поддержку и помощь от всех фанатов, семьи, друзей, @uae_team_emirates и особенно от персонала больницы. Я действительно поражен и так благодарен за это♥?. 

    Я надеюсь увидеть вас всех очень скоро ???. Поздравляем @remco.ev с победой, наша битва подождет до следующего раза ?.

  • Геродот
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    Геродот-Фото

    Поэтому Армстронг и не катал классики перед Туром и вообще... А это децкий сад како-то.

    Множественный перелом запястья... это точно до Тур де Франс не заживет до нормы. И даже если для участия в рядовых гонках это будет нормально, то трехнедельные нагрузки на Туре это совсем другая вселенная.

    Все, граждане, кина не будет.Винго берет второй Тур и в следующем году они с Поги будут биться на равных 2:2) (если Погачар не наступит опять на те же грабли).

  • BlAr
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    BlAr-Фото

    Цитата: Freejazz
    Он ещё молодой - будет после пары выигрышей. Просто его атаки не прямо вот... Так - натянул и уехал. С другой стороны Евроспорт французоцентрированный канал. Тут надо быть или любимым (Алафилипп) или очень ярким. Роглич там обычно в разделочном шлеме на затылке при проигрыше ТДФ, Фрум - пешком бежит.

    Роглич там чаще вздрючивает Мадера на Париж-Ницце!

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (5)
    BlAr-Фото

    Последние годы Джиро стабильно была самым тухлым Грандтуром по зрелищности. Есть надежда, что в этом году что-то поменяется!

  • BlAr
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    BlAr-Фото

    Плавцы - это те, кто плавает, а пловцы - кто готовит плов?biggrin

  • svan
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    svan-Фото

    Интересно услышать мнение врача о данном переломе, скорости восстановления. А улыбка - это скорее всего маска, покер фейс.

  • SVS
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    SVS-Фото
    Кстати, я вот никогда не говорил, что он "серость" в смысле личности. Может быть он прекрасный человек, я с ним не знаком :).

    Просто его манера вести гонку, эмоции на лице и т.п. для меня лично не ассоциируются со спонтанностью, что ли. Скучновато, серо, одним словом.

    Я вижу его силу, его умения, его достижения, его желание пробовать даже если потом не сможет. И уважение есть, конечно.

    Понимаю, что всё написанное - взгляд просто зрителя. Но я он и есть :).

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

24 апреля

Rein Taaramae (Intermarche - Circus - Wanty)

Pier-Andre Cote (Human Powered Health)

Alessandro Fancellu (Eolo - Kometa Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2023 (117)
Март 2023 (163)
Февраль 2023 (179)
Январь 2023 (137)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)