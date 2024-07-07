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Яспер Филипсен — победитель 10 этапа Тур де Франс-2024

Яспер Филипсен принёс Alpecin Deceuninck победу на 10-м этапе Тур де Франс-2024

 

Яспер Филипсен — победитель 10 этапа Тур де Франс-2024

 

 

Яспер Филипсен, победитель очковой классификации французского Гранд-тура прошлого года, одержал победу на 10-м этапе Тур де Франс-2024.  Этап завершился общим спринтом, в котором команда Alpecin Deceuninck после расстроившей их отсутствием результатов первой недели Тур де Франс, идеально выстроили развозящий поезд.

 

Чемпион мира Матье ван дер Пул разогнался , увеличив свою скорость с 46,7 км/ч до 67,5 км. Пиковая скорость Яспера Филипсена на финальных 50 метрах составила 71,9 км/ч. 26-летний бельгийский гонщик с запасом опередил лидера очковой классификации Биньяма Гирмая (Intermarche-Wanty) и Паскаля Акермана (Israel Premier Tech).

 

Теперь 26-летний бельгийский гонщик велокоманды Alpecin-Deceunick является победителем семи этапов Тура. Но если в прошлом году он начал собирать победы с третьего этапа Тур де Франс, то в этом году после трёх вторых мест, одного из которых он лишился из-за релегации, победа пришла лишь в первый день второй недели Большой Петли.

 

Хотя Ясперу Филипсену не привыкать ко вторым местам на этапах Тур де Франс и к долгому пути к победам. Так, в 2021 году он шесть раз финишировал в топ-3, но уехал с Тур де Франс без победы на этапе. Первый в карьере этап Тура Яспер Филипсен выиграл в 2022 году, но тоже после долгого ожидания, после двух финишей в топ-3, победу смог одержать на 15-м этап, а затем добавил в список достижений победу на 21-м этапе на Елисейских Полях.

 

Яспер Филипсен: «Думаю, можно сказать, что мы испытали облегчение. Прошлая неделя сложилась для нас не лучшим образом. Возможно, мы подошли к Туру не на пике формы, но улучшали её и, наконец, показали, за что мы боремся. Мы заранее знали, что последний поворот будет коварным, и мы отлично его преодолели. Я идеально начал спринт.

 

Рад тому, как мы начали вторую неделю. Мы уже на 10-м этапе, и мы проиграли в пяти спринтах, это было слишком много. Однако вся команда продолжала верить, они заслужили эту победу. Что касается зелёной майки, Биньям Гирмай начал очень мощно. Он намного меня опережает. Но прежде, чем думать об очковой классификации, мы сначала отпразднуем победу на этапе. Теперь, когда мы её одержали, подумаем, что можно сделать в борьбе за зелёную майку».

 

24-летний Биньям Гирмай не только стал первым гонщиком в этом выпуске Тур де Франс, выигравшим два этапа, но также он стал одним из самых стабильных участников - помимо побед он дважды финишировал вторым, дважды - в топ-10.

 

Биньям Гирмай: «Я абсолютно счастлив. Равнинный спринт, все сегодня были свежими. Лично для меня, с моей физикой, быть вторым на таком финише - почти победа. Я очень рад, потому что сегодня мне нельзя было терять много очков. Я бы сказал, что на равнинных спринтах я нахожусь в лучшей форме своей жизни. Нога идёт прекрасно. В этом году я очень много работал над спринтом на равнинных этапах, теперь горжусь, что эта работа принесла плоды».

 

Ход 10 этапа Тур де Франс-2024

 

Яспер Филипсен — победитель 10 этапа Тур де Франс-2024

 

Яспер Филипсен — победитель 10 этапа Тур де Франс-2024

 

Яспер Филипсен — победитель 10 этапа Тур де Франс-2024

 

Яспер Филипсен — победитель 10 этапа Тур де Франс-2024

 

Яспер Филипсен — победитель 10 этапа Тур де Франс-2024

 

Яспер Филипсен — победитель 10 этапа Тур де Франс-2024

 

Яспер Филипсен — победитель 10 этапа Тур де Франс-2024

 

Яспер Филипсен — победитель 10 этапа Тур де Франс-2024

 

Яспер Филипсен — победитель 10 этапа Тур де Франс-2024

 

Яспер Филипсен — победитель 10 этапа Тур де Франс-2024

 

Яспер Филипсен — победитель 10 этапа Тур де Франс-2024

 

Яспер Филипсен — победитель 10 этапа Тур де Франс-2024

 

Яспер Филипсен — победитель 10 этапа Тур де Франс-2024

 

 

Лишь один гонщик сошёл в первый день отдыха перед стартом 10 этапа - Александр Власов (Red Bull Bora-hansgrohe) покинул гонку из-за перелома лодыжки. На старт вышли 172 гонщика. Никто не хотел уезжать в отрыв на равнинном этапе, скроенном под спринтерский финиш. За первый час пелотон преодолел 37,2 км дистанции. Некоторое оживление началось перед промежуточным спринтом, когда из пелотона атаковал Кобе Гооссенс (Intermarche – Wanty), защищающий позицию своего капитана, обладателя зелёной майки Биньяма Гирмая, и Максим Ван Гильс (Lotto Dstny). Но Ван Гильс быстро бросил работать, а промежуточный спринт за Кобе Госсенсом вторым пересёк Харм Ван Хауке (Lotto Dstny).

 

  Яспер Филипсен боролся уже за третье место, и обошёл обладателя зелёной майки Биньяма Гирмая, но выиграл у него всего 2 очка. В финальном спринте Биньям Гирмай также финишировал вторым.

 

За 62,3 км команда  INEOS увеличила скорость, работая в голове пелтона,  но команды были внимательны. INEOS Grenadiers в голове пелотона сменила UAE Team Emirates. Эшелоны создать никому не удалось, этап завершился общим спринтом, в котором победу одержал Яспер Филипсен.

 

 

Изменения в классификациях после 10 этапа Тур де Франс-2024

 

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) надел 29-ю в карьере жёлтую майку лидера. Изменений в топ-10 общего зачёта не произошло.

Биньям Гирмай (Intermarche Wanty) сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации, где опережает ближайшего соперника Яспера Филипсена на 74 очка.

Йонас Абрахамсен (Uno X) остался в гороховой майке лучшего горного гонщика.

Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Результаты 10 этапа Тур де Франс-2024

  

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (13)
    VeloVelo-Фото

    За сыр спасибо ))

  • Серафим
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (13)
    Серафим-Фото

    Очень длинный этап. Думаю, отрыв по общему благословению. А вот как генеральщики будут разбираться на финише - наверно никто не скажет. Может, чинно приедут на финиш вальяжно.

  • Серафим
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (22)
    Серафим-Фото
    В-принципе, претендентов двое - Гирмай и тот же Филипсен. У Филипсена есть команда, У Гирмая, если по чеснаку, команды (в понимании спринтерской) нет.
    Но - Гирмай гораздо более выживающий на горном профиле, что неудивительно, вспомнив происхождение. Привет Абебе Бикиле.
    Для спринтеров остаются 12, 13 и 16 этап. Если прикинуть, Филипсену подходит 16 этап. 12 и 13 для него проблематичные. Гирмай тоже зевать не будет и может набрать неплохо на летучих спринтах и подобрать хотя-бы один финиш. Так что я считаю, что Гирмай должен довезти зеленую майку.
    Понятно, в этих гонках все возможно, асфальт шершавый и неласковый.
  • Джамайка
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (22)
    Джамайка-Фото
    :)
  • Pugachev
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (22)
    Pugachev-Фото

    Странно, но мой прогноз с позапрошлого этапа оправдался... Я -честно! - не со

    собо тонкий знаток... Но - попал. )))))

     

    А вот развоз Реншоу был точно незабываемым... А Гёсс Кавендиша не развозил? Вот совсем забыл про него... Кто подскажет?

  • Джамайка
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (22)
    Джамайка-Фото

    на CN поезд Альпесинов назвали винтажным. (подходящего смайла нету :))

    Действительно, старомодно получилось, полкоманды везли. 

    А ВанАрт уже который раз высиживает третьим колесом за Филипсеном. В этот раз его закрыли, тк Яспер оч.хорошо отскочил, аж больше велосипеда, а так да, пользуется поездом соперников, мощью МВДП в частности.  Может поэтому Филипсен его и вжимает в борт, чтоб тот не мог развернкуться. Учитываем многолетние заклятые отношения двух выдающихся кросменов - чтобы имел совесть, побеждал в чистой борьбе. Пусть своих напрягает, отвлекает от борьбы за генерал, разнообразит интресы. 



    Цитата: motte
    Мышь, натуральная серая Мышь!

    а кого на прошлом этапе уважаемый Motte назвал серой мышью? вот смотрю на АДК в унылых серых какбэ джинсовых костюмчиках - ну действительно, мышки серые

  • maxxxx
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (13)
    maxxxx-Фото
    Сегодня хотя бы спринтовать попробовал. Может, и завтра что получится.
  • JetRevel
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (13)
    JetRevel-Фото

    Согласен,Арабы могут раздать,думаю у Роглы минус пол команды,без Власова он уязвим,это понию не только я.

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (22)
    Astanaforever-Фото

    Потеопите.Вот завтра будет интереснее.. типа уже горы.



    Потерпите. Вот завтра будет интереснее.. типа уже горы.

  • motte
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (13)
    motte-Фото

    Арабы начинают укатывать винигара, его надо качать,  он может клопом всосаться и потом будет поздно.

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7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
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