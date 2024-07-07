Яспер Филипсен — победитель 10 этапа Тур де Франс-2024

Яспер Филипсен принёс Alpecin Deceuninck победу на 10-м этапе Тур де Франс-2024

Яспер Филипсен, победитель очковой классификации французского Гранд-тура прошлого года, одержал победу на 10-м этапе Тур де Франс-2024. Этап завершился общим спринтом, в котором команда Alpecin Deceuninck после расстроившей их отсутствием результатов первой недели Тур де Франс, идеально выстроили развозящий поезд.

Чемпион мира Матье ван дер Пул разогнался , увеличив свою скорость с 46,7 км/ч до 67,5 км. Пиковая скорость Яспера Филипсена на финальных 50 метрах составила 71,9 км/ч. 26-летний бельгийский гонщик с запасом опередил лидера очковой классификации Биньяма Гирмая (Intermarche-Wanty) и Паскаля Акермана (Israel Premier Tech).

Теперь 26-летний бельгийский гонщик велокоманды Alpecin-Deceunick является победителем семи этапов Тура. Но если в прошлом году он начал собирать победы с третьего этапа Тур де Франс, то в этом году после трёх вторых мест, одного из которых он лишился из-за релегации, победа пришла лишь в первый день второй недели Большой Петли.

Хотя Ясперу Филипсену не привыкать ко вторым местам на этапах Тур де Франс и к долгому пути к победам. Так, в 2021 году он шесть раз финишировал в топ-3, но уехал с Тур де Франс без победы на этапе. Первый в карьере этап Тура Яспер Филипсен выиграл в 2022 году, но тоже после долгого ожидания, после двух финишей в топ-3, победу смог одержать на 15-м этап, а затем добавил в список достижений победу на 21-м этапе на Елисейских Полях.

Яспер Филипсен: «Думаю, можно сказать, что мы испытали облегчение. Прошлая неделя сложилась для нас не лучшим образом. Возможно, мы подошли к Туру не на пике формы, но улучшали её и, наконец, показали, за что мы боремся. Мы заранее знали, что последний поворот будет коварным, и мы отлично его преодолели. Я идеально начал спринт.

Рад тому, как мы начали вторую неделю. Мы уже на 10-м этапе, и мы проиграли в пяти спринтах, это было слишком много. Однако вся команда продолжала верить, они заслужили эту победу. Что касается зелёной майки, Биньям Гирмай начал очень мощно. Он намного меня опережает. Но прежде, чем думать об очковой классификации, мы сначала отпразднуем победу на этапе. Теперь, когда мы её одержали, подумаем, что можно сделать в борьбе за зелёную майку».

24-летний Биньям Гирмай не только стал первым гонщиком в этом выпуске Тур де Франс, выигравшим два этапа, но также он стал одним из самых стабильных участников - помимо побед он дважды финишировал вторым, дважды - в топ-10.

Биньям Гирмай: «Я абсолютно счастлив. Равнинный спринт, все сегодня были свежими. Лично для меня, с моей физикой, быть вторым на таком финише - почти победа. Я очень рад, потому что сегодня мне нельзя было терять много очков. Я бы сказал, что на равнинных спринтах я нахожусь в лучшей форме своей жизни. Нога идёт прекрасно. В этом году я очень много работал над спринтом на равнинных этапах, теперь горжусь, что эта работа принесла плоды».

Ход 10 этапа Тур де Франс-2024

Лишь один гонщик сошёл в первый день отдыха перед стартом 10 этапа - Александр Власов (Red Bull Bora-hansgrohe) покинул гонку из-за перелома лодыжки. На старт вышли 172 гонщика. Никто не хотел уезжать в отрыв на равнинном этапе, скроенном под спринтерский финиш. За первый час пелотон преодолел 37,2 км дистанции. Некоторое оживление началось перед промежуточным спринтом, когда из пелотона атаковал Кобе Гооссенс (Intermarche – Wanty), защищающий позицию своего капитана, обладателя зелёной майки Биньяма Гирмая, и Максим Ван Гильс (Lotto Dstny). Но Ван Гильс быстро бросил работать, а промежуточный спринт за Кобе Госсенсом вторым пересёк Харм Ван Хауке (Lotto Dstny).

Яспер Филипсен боролся уже за третье место, и обошёл обладателя зелёной майки Биньяма Гирмая, но выиграл у него всего 2 очка. В финальном спринте Биньям Гирмай также финишировал вторым.

За 62,3 км команда INEOS увеличила скорость, работая в голове пелтона, но команды были внимательны. INEOS Grenadiers в голове пелотона сменила UAE Team Emirates. Эшелоны создать никому не удалось, этап завершился общим спринтом, в котором победу одержал Яспер Филипсен.

Изменения в классификациях после 10 этапа Тур де Франс-2024

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) надел 29-ю в карьере жёлтую майку лидера. Изменений в топ-10 общего зачёта не произошло.

Биньям Гирмай (Intermarche Wanty) сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации, где опережает ближайшего соперника Яспера Филипсена на 74 очка.

Йонас Абрахамсен (Uno X) остался в гороховой майке лучшего горного гонщика.

Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.