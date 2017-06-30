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Яспер Филипсен — «Фламандец 2023 года» по итогам сезона, в котором одержал 19 побед

Яспер Филипсен: «Успехи сезона 2023 года будет очень сложно повторить в 2024»

Яспер Филипсен: «Успехи сезона 2023 года будет очень сложно повторить в 2024»

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

 

Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) получил приз «Фламандец года» (Flandrien of the Year) как лучший бельгийский велогонщик сезона. Эту премию, организованную газетой Het Nieuwsblad, присуждают по результатам голосования, в котором 25-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck получил 584 очка и обошёл Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step), набравшего 538 очков, Арно Де Ли (441 очко), Ваута ван Арта (408 очков) и Сиана Эйтдебрукса (204 очка).

 

В 2023 году Яспер Филипсен одержал 19 побед, в том числе выиграл четыре этапа Тур де Франс, а также занял 2-е место на классике Монументе Париж-Рубэ-2023.

 

На церемонии награждения Яспер Филипсен, выигравший в этом году зелёную майку лучшего в очковой классификации Тур де Франс, получил приз из рук Петера Сагана, 7-кратного победителя этой классификации французского Гранд-тура.

 

Петер Саган, в свою очередь, как и Грег Ван Авермат, получили награду «Фламандец года» за достижения всей своей карьеры. Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) был награждён в международной категории за победы на Классиках. Лотте Копеки (Lotte Kopecky) была коронована как «Фламандка года» четвёртый год подряд. Алек Сегарт (Alec Segaert) стал «Фламандцем года» среди андеров.

 

Яспер Филипсен в интервью Cyclingnews во время Критериума в Сайтаме сказал, что его приоритет в следующем году - снова зелёная майка Тур де Франс.

 

Яспер Филипсен: «Думаю, этот сезон на данный момент был лучшим в моей карьере. Будет очень и очень трудно выступить лучше в 2024 году.

 

Зелёная майка с детства была моей мечтой. Я уже говорил, как и пять лет назад, что она будет максимальной целью. Конечно, в глубине души всегда желание бороться за майку. Но на Тур де Франс нужно смотреть, как пройдёт первый спринт, как будет складываться борьба за очки. Надо быть в игре за зелёную майку, но нельзя сказать, что она является целью с самого начала. Если пропустить хотя бы один спринт или тебе раз не повезёт, можно потерять много очков, и всё может закончиться, не успев начаться.

 

Следующий шаг - достичь высших результатов в весенних классиках. Олимпийские игры тоже стоят высоко в моём списке».

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:08 | Регистрация: 30.06.2017

    А Лопес *Супермен* тем временем одержал 20 побед. ))) Теперь я понял почему его тормознули.Он должен был быть удостоен звания *фламандец года*! Из всех фламандских фламандцев))) . Протест.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Яспер Филипсен — «Фламандец 2 ... (1)
    Astanaforever-Фото
    А Лопес *Супермен* тем временем одержал 20 побед. ))) Теперь я понял почему его тормознули.Он должен был быть удостоен звания *фламандец года*! Из всех фламандских фламандцев))) . Протест.
  • Karmatron
    Крис Хорнер советует Сеппу Кус ... (13)
    Karmatron-Фото
    Не следил за Эйтдебруксом, про него ничего не могу сказать, но вот Хиндли и Кусс на таком маршруте скорее претенденты на подиум, чем на победу.
    Как минимум четверо - Ремко, Алмейда, Томас и Власов - за счет разделок нивелируют гипотетические проигрыши в крутых горах, хотя и там все четверо могут удивить.
    И Хиндли, мне кажется, разумнее отправить с Рогличем на Тур в качестве супердоместика/сокапитана/плана Б.
  • Astanaforever
    Крис Хорнер советует Сеппу Кус ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: JetRevel
    Учитывая что Сеппу нужно будет "развозить" Вини начиная с первых этапов,то лучше бы Крис поделился своим "рецептом" или "рецептами" как он смог выиграть Вуэльту в таком возрасте.
    Смог себя сохранить , а Поге уже и рецептики не помогают ...


    Цитата: s75
    Да ту аптеку давно закрыли.
    Аптеку не закроют никогда !
    Просто рецепты не те выписывают.
  • Гонщик
    Крис Хорнер советует Сеппу Кус ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: JetRevel
    Учитывая что Сеппу нужно будет "развозить" Вини начиная с первых этапов,то лучше бы Крис поделился своим "рецептом" или "рецептами" как он смог выиграть Вуэльту в таком возрасте.
    Смог себя сохранить , а Поге уже и рецептики не помогают ...



    Цитата: s75
    Да ту аптеку давно закрыли.
    Аптеку не закроют никогда !

  • s75
    Крис Хорнер советует Сеппу Кус ... (13)
    s75-Фото
    Да ту аптеку давно закрыли.
  • AlexaaSha
    Крис Хорнер советует Сеппу Кус ... (13)
    AlexaaSha-Фото
    И это, конечно, тоже. Просто первая причина поважнее будет - очень вероятно, что она и на многое другое повлияла.
  • JetRevel
    Крис Хорнер советует Сеппу Кус ... (13)
    JetRevel-Фото

    Учитывая что Сеппу нужно будет "развозить" Вини начиная с первых этапов,то лучше бы Крис поделился своим "рецептом" или "рецептами" как он смог выиграть Вуэльту в таком возрасте.

  • sixpack
    Крис Хорнер советует Сеппу Кус ... (13)
    sixpack-Фото

    Сепп очень хорошо проехал разделку на Вуэльте, это да. Сможет ли он повторять такое каждый раз, неочевидно. На Джиро плоских разделок под 70 км 

     

    **придётся сразиться только с несколькими фаворитовами - Джеем Хиндли, Сианом Эйтдебруксом и, возможно, Герантом Томасом**

     

    У UAE хватит на сильные составы ко всем трем Турам. Тот же Алмейда с хорошей поддержкой

  • error
    Крис Хорнер советует Сеппу Кус ... (13)
    error-Фото

    Цитата: Krakk
    Но сейчас он сказал ерунду.

     

    плюсую.. и добавил бы "сентиментальную ерунду"

  • Krakk
    Крис Хорнер советует Сеппу Кус ... (13)
    Krakk-Фото

    Хорнер, конечно, сотворил революцию и явил собой золотой стандарт супермногодневщика, став на десятилетия вперед идеалом, который стремятся достичь лучшие генеральщики и который желают заполучить все команды. Но сейчас он сказал ерунду. На таком профиле Куссу делать совершенно нечего, также как упомянутым им Хиндли, Эйтдебруксу. Скорее всего, он мыслит стереотипами о "горной Джиро", и даже не удосужился глянуть маршрут, прям как тот товарищ, который здесь, в комментариях, то и дело поет о грядущей победе Пронского. Уж, кому, как не Крису, знать, насколько гонщик нуждается в тяжелейшем рельефе, чтобы реализовать свои природные качества в полной мере. Он победил тогда именно потому, что организаторы Вуэльты еще имели совесть, и могли соорудить достойный без оговорок маршрут, на что категорически не способны теперь. Маршрут- это все!

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