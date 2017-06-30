Яспер Филипсен — «Фламандец 2023 года» по итогам сезона, в котором одержал 19 побед

Яспер Филипсен: «Успехи сезона 2023 года будет очень сложно повторить в 2024»

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Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) получил приз «Фламандец года» (Flandrien of the Year) как лучший бельгийский велогонщик сезона. Эту премию, организованную газетой Het Nieuwsblad, присуждают по результатам голосования, в котором 25-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck получил 584 очка и обошёл Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step), набравшего 538 очков, Арно Де Ли (441 очко), Ваута ван Арта (408 очков) и Сиана Эйтдебрукса (204 очка).

В 2023 году Яспер Филипсен одержал 19 побед, в том числе выиграл четыре этапа Тур де Франс, а также занял 2-е место на классике Монументе Париж-Рубэ-2023.

На церемонии награждения Яспер Филипсен, выигравший в этом году зелёную майку лучшего в очковой классификации Тур де Франс, получил приз из рук Петера Сагана, 7-кратного победителя этой классификации французского Гранд-тура.

Петер Саган, в свою очередь, как и Грег Ван Авермат, получили награду «Фламандец года» за достижения всей своей карьеры. Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) был награждён в международной категории за победы на Классиках. Лотте Копеки (Lotte Kopecky) была коронована как «Фламандка года» четвёртый год подряд. Алек Сегарт (Alec Segaert) стал «Фламандцем года» среди андеров.

Яспер Филипсен в интервью Cyclingnews во время Критериума в Сайтаме сказал, что его приоритет в следующем году - снова зелёная майка Тур де Франс.

Яспер Филипсен: «Думаю, этот сезон на данный момент был лучшим в моей карьере. Будет очень и очень трудно выступить лучше в 2024 году.

Зелёная майка с детства была моей мечтой. Я уже говорил, как и пять лет назад, что она будет максимальной целью. Конечно, в глубине души всегда желание бороться за майку. Но на Тур де Франс нужно смотреть, как пройдёт первый спринт, как будет складываться борьба за очки. Надо быть в игре за зелёную майку, но нельзя сказать, что она является целью с самого начала. Если пропустить хотя бы один спринт или тебе раз не повезёт, можно потерять много очков, и всё может закончиться, не успев начаться.

Следующий шаг - достичь высших результатов в весенних классиках. Олимпийские игры тоже стоят высоко в моём списке».