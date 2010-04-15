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Александр Власов сошёл с Тур де Франс-2024 перед 10-м этапом

Александр Власов вынужден прекратить борьбу на Тур де Франс-2024 после падения на 9-м этапе

 

 

Велокоманда Red Bull Bora-hansgrohe объявила, что 28-летний российский велогонщик Александр Власов не выйдет на старт 10 этапа Тур де Франс-2024.

 

Власов упал во время 9-го этапа с «белыми дорогами». Он вернулся в гонку и даже финишировал 11-м, через 4:36 после победителя, Антони Тюржи (Total Energies). Но в первый день отдыха команда сообщила, что по результатам обследования у Александра Власова выявлен перелом лодыжки.

 

Александр Власов сошёл с Тур де Франс-2024 перед 10-м этапомАлександр Власов сошёл с Тур де Франс-2024 перед 10-м этапом

 

Александр Власов сошёл с Тур де Франс-2024 перед 10-м этапомАлександр Власов сошёл с Тур де Франс-2024 перед 10-м этапом

 

Александр Власов сошёл с Тур де Франс-2024 перед 10-м этапомАлександр Власов сошёл с Тур де Франс-2024 перед 10-м этапом

 

 

В официальном сообщении Red Bull Bora-hansgrohe говорится: «К сожалению, Алекс Власов покидает Тур де Франс из-за перелома лодыжки. Выздоравливай скорее, Алекс».

 

Александр Власов должен был быть одним из ключевых помощников капитана команды Приможа Роглича на горных этапах.

 

34-летний словенский велогонщик Примож Роглич перед второй неделей Тур де Франс-2024 идёт 4-м в общем зачёте, уступая лидеру, Тадею Погачару 1:36.

 

После 9 этапа Примож Роглич в интервью FloBikes сказал:

 

«Конечно, опыт мне помог преодолеть этот этап. В моём возрасте я слишком стар, чтобы нервничать. Имею в виду, что надо сохранять спокойствие. И вся команда великолепно отработала. Этап теперь позади. Когда я начинал, я пришёл в велоспорт на шоссе. Теперь же мы едем и брусчатку, и иногда даже гравий. Всегда новый опыт. Интересно быть частью такого велоспорта.

 

Я доволен и рад тому, где нахожусь в классификации. Я отдал все силы. Ребята, которые сейчас впереди, просто сильнее. Но впереди ещё две недели, не так ли? Я просто должен оставаться здоровым. Потом точно будет больше возможностей».

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Теги к статье: Александр Власов Aleksandr Vlasov Red Bull BORA - hansgrohe Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

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  1. василий

    Сегодня, 18:31 | Регистрация: 15.09.2019

    Жалко на ровном месте

  2. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 18:46 | Регистрация: 20.05.2010

    Надеюсь увидим на Вуэльте... раз доехал значит не так серьозно... Должен успеть

  3. Гонщик

    Сегодня, 19:09 | Регистрация: 28.05.2017

    Что за непруха , Рогла остался фактически без поддержки, луче бы Алмейда с Айёсой сошли .

    1. Имя: Сергей

      error

      Сегодня, 19:27 | Регистрация: 20.05.2010

      Ну как сейчас говорят... на аутсерсинг в больших горах. А для предгорья у него классная команда.

    2. Имя: Сергей

      SVS

      Сегодня, 20:33 | Регистрация: 26.04.2017

      Это кем нужно быть, чтобы такое писать? А если бы вам написали "лучше бы Роглич сошёл"?

  4. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 19:17 | Регистрация: 4.05.2017

    Саше скорейшего выздоровления!

    Падение было опасным с переворотом в канаве.

    Думаю, будет капитанить на Вуэльте.

  5. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Сегодня, 19:21 | Регистрация: 21.05.2023

    Да бл....ин!!!! Как же так? Я очень расстроен ((((((

  6. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 19:33 | Регистрация: 14.02.2016

    а до этого случая у Власова были травмы ?

  7. qwinter

    Сегодня, 19:47 | Регистрация: 16.07.2021

    Очень жаль. На ровном месте... Очень глупое падение((

  8. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 19:52 | Регистрация: 20.10.2020

    Цитата: error
    Ну как сейчас говорят... на аутсерсинг в больших горах. А для предгорья у него классная команда.

    в горах на чужом поезде не уедешь, нужен помощник - закрывать просвет, доставлять к отъехавшему лидеру... отвечать на атаки...жаль. может правда, не стоит устраивать шоу цикло-кросс вместо шоссе 

    1. Имя: Сергей

      error

      Сегодня, 19:55 | Регистрация: 20.05.2010

      не уедешь если будут дергать двое по очереди (как когда то на Вуэльте разводили Вальверде Каш\ с Вино)... но кто в эмиратах станет дергать кроме Погги?... или кто в Висме.. кроме Вини?

    2. Имя: Костя

      kostel69

      Сегодня, 21:41 | Регистрация: 24.03.2016

      Ну вот пусть Хиндли и включается. Он, в отличии от универсала Власова, чистый горняк, а напрягается для Роглы весь год только Власов. Надеюсь теперь мы увидим и Хиндли. А Власову скорейшего выздоровления и на Вуэльту.

  9. Гонщик

    Сегодня, 21:09 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: SVS
    Это кем нужно быть, чтобы такое писать? А если бы вам написали "лучше бы Роглич сошёл"?
    Пишите что хотите , на то и форум . Присутствие Власова в гонке , гораздо важнее, было ...

  10. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 21:50 | Регистрация: 15.04.2010

    Жаль, что Власов сошёл, он был главным помощником у Роглича.

  11. Имя: Виктор

    Victor

    Сегодня, 22:30 | Регистрация: 5.07.2012

    С переломом заехать 11-м это вам не на футбольном поле актёрское мастерство показывать! Здоровья Александру

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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