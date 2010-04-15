Александр Власов вынужден прекратить борьбу на Тур де Франс-2024 после падения на 9-м этапе

Велокоманда Red Bull Bora-hansgrohe объявила, что 28-летний российский велогонщик Александр Власов не выйдет на старт 10 этапа Тур де Франс-2024.

Власов упал во время 9-го этапа с «белыми дорогами». Он вернулся в гонку и даже финишировал 11-м, через 4:36 после победителя, Антони Тюржи (Total Energies). Но в первый день отдыха команда сообщила, что по результатам обследования у Александра Власова выявлен перелом лодыжки.

Александр Власов сошёл с Тур де Франс-2024 перед 10-м этапом

Александр Власов сошёл с Тур де Франс-2024 перед 10-м этапом

Александр Власов сошёл с Тур де Франс-2024 перед 10-м этапом

В официальном сообщении Red Bull Bora-hansgrohe говорится: «К сожалению, Алекс Власов покидает Тур де Франс из-за перелома лодыжки. Выздоравливай скорее, Алекс».

Александр Власов должен был быть одним из ключевых помощников капитана команды Приможа Роглича на горных этапах.

34-летний словенский велогонщик Примож Роглич перед второй неделей Тур де Франс-2024 идёт 4-м в общем зачёте, уступая лидеру, Тадею Погачару 1:36.

После 9 этапа Примож Роглич в интервью FloBikes сказал:

«Конечно, опыт мне помог преодолеть этот этап. В моём возрасте я слишком стар, чтобы нервничать. Имею в виду, что надо сохранять спокойствие. И вся команда великолепно отработала. Этап теперь позади. Когда я начинал, я пришёл в велоспорт на шоссе. Теперь же мы едем и брусчатку, и иногда даже гравий. Всегда новый опыт. Интересно быть частью такого велоспорта.

Я доволен и рад тому, где нахожусь в классификации. Я отдал все силы. Ребята, которые сейчас впереди, просто сильнее. Но впереди ещё две недели, не так ли? Я просто должен оставаться здоровым. Потом точно будет больше возможностей».