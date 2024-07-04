Дилан Груневеген — победитель 6 этапа Тур де Франс-2024

Шестая победа в карьере Дилана Груневегена на этапах Тур де Франс

31-летний спринтер команды Jayco AlUla, чемпион Нидерландов в групповой гонке Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) выиграл общий спринт на 6-м этапе Тур де Франс-2024. Это шестая победа на этапах французского Гранд-тура в его карьере. В последний раз Дилан Груневеген праздновал победу на этапе Тура 3 июля 2022 года, 2 года и 1 день назад. Согласно данным NTT, в спринте Груневеген развил скорость 71 км/ч за 170 м до финиша, после этапа, который был пройден пелотоном со средней скоростью 46,3 км/ч.

Дилан Груневеген: «Я очень счастлив. Потрясающе, что одержал эту победу красно-бело-синей майке (чемпиона Нидерландов). Я бы сказал, что картинка получилась красивой, но только финишировали настолько плотно, что не получилось отпраздновать победу на финишной черте! Вчера я немного разочаровал сам себя, потому что команда великолепно отработала. Сегодня они снова идеально всё сделали.

На финальных километрах мы были спокойны. Я дождался нужного момента и спринтовал. Не знаю, как это получилось, но я был первым! Яспер Филипсен сегодня был сильным соперником, но в итоге мы его обошли. Для нас это очень важно. Я люблю такие чистые спринты. В этом году здесь много великих спринтеров, поэтому трудно выиграть. Конечно, ещё труднее побеждать здесь и потому, что это Тур, величайшая гонка на Земле. У команд Uno X и Alpecin Deceuninck потрясающие развозящие поезда. Почти у всех здесь сильные поезда. Я горжусь нашей командой!»

Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды Jayco AlUla: «Это 19-я победа, но думаю, что прошлые 18 мы бы обменяли ради этой. Ребята проявили терпение. Спринт был очень хаотичным. Но главное, что он приехал сюда свежим, что нашёл пространство, потому что он развивает отличную скорость. В этом году он поменял систему тренировок, немного сбавил обороты и сосредоточился на том, что является его сильной стороной - на скорости. Здесь тяжело победить, по этим трём неделям можно судить о многом в сезоне. Так рано одержать победу - это здорово».

Ход 6 этапа Тур де Франс-2024

За 154 км до финиша атаковал Йонас Абрахамсен (Uno X) за горным очком, которое разыгрывалось на вершине подъёма 4-й категории. За ним поехал Аксель Цингле (Cofidis). Через 20 км спокойной езды пелотон добрал дуэт беглецов.

Попытки создать эшелоны не застали врасплох Тадея Погачара

За 95 км пелотон растянулся, команда Lotto Dstny увеличила скорость в попытке создать эшелоны. Но обладатель жёлтой майки Тадей Погачар и его команда UAE Team Emirates, так же, как и другие команды генеральщиков, были внимательны. И через километр пелотон снова поехал спокойно.

За 81 км до финиша скорость в пелотоне увеличила команда Visma Lease a Bike, пелотон растянулся почти в одного. Пелотон порвался. Тадей Погачар, Примож Роглич, команда INEOS находились в голове первой группы.

В это время у Марка Кэвендиша случился прокол. За 79 км до финиша британский спринтер команды Astana Qazaqstan проигрывал пелотону 1:15. За 78,5 км до финиша вторая группа пелотона проигрывала первой 17 секунд.

К работе в голове первой группы, где было около 60 гонщиков, к Visma Lease a Bike подключились Red Bull Bora-hansgrohe, INEOS и EF Education EasyPost. Тадей Погачар остался в первой группе без помощников, а гонщики UAE Team Emirates и dsm-firmenich PostNL возглавили вторую группу пелотона. Разрыв пелотона упустили и остались во второй группе в том числе Хуан Аюсо, Саймон Йейтс, Мадс Педерсен, Ричард Карапас, Яспер Филипсен. Арно Демар, Фабио Якобсен.

За 73 км до финиша вторая группа проигрывала голове пелотона 20 секунд, а Марк Кэвендиш проигрывал около 50 секунд второй группе. За 71 км до финиша вторая группа пелотона закрыла просвет.

Этап завершился общим спринтом, в котором победителя определял фотофиниш. Дилан Груневеген (Jayco AlUla) опередил Яспера Филипсена (Alpecin-Deceuninck) и Биньяма Гирмая (Intermarche Wanty). Однако, Филипсен вскоре был релегирован жюри за нарушение прямолинейности в спринте.

Падения и опасные моменты на 6-м этапе Тур де Франс-2024

Когда пелотон собрался за 71 км до финиша, гонщик Soudal Quick Step едва не столкнул Йонаса Вингегора, находившегося по правому краю дороги.

За 45 км до финиша упал обладатель гороховой майки Йонас Абрахамсен и его товарищи по команде Uno-X Тобиас Халланд Йоханнессен и Йоханнес Кулсет, гонщик Bahrain Victorious Фред Райт и Сильван Дилье (Alpecin Deceuninck). За 7 км до финиша упал спринтер команды EF Education EasyPost Марейн Ван ден Берг. Все гонщики вернулись в пелотон.