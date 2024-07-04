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Дилан Груневеген — победитель 6 этапа Тур де Франс-2024

Шестая победа в карьере Дилана Груневегена на этапах Тур де Франс

 

 

31-летний спринтер команды Jayco AlUla, чемпион Нидерландов в групповой гонке Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) выиграл общий спринт на 6-м этапе Тур де Франс-2024. Это шестая победа на этапах французского Гранд-тура в его карьере. В последний раз Дилан Груневеген праздновал победу на этапе Тура 3 июля 2022 года, 2 года и 1 день назад. Согласно данным NTT, в спринте Груневеген развил скорость 71 км/ч за 170 м до финиша, после этапа, который был пройден пелотоном со средней скоростью 46,3 км/ч.

 

Дилан Груневеген — победитель 6 этапа Тур де Франс-2024

 

Дилан Груневеген — победитель 6 этапа Тур де Франс-2024

 

Дилан Груневеген — победитель 6 этапа Тур де Франс-2024

 

Дилан Груневеген — победитель 6 этапа Тур де Франс-2024

 

Дилан Груневеген — победитель 6 этапа Тур де Франс-2024

 

Дилан Груневеген — победитель 6 этапа Тур де Франс-2024

 

Дилан Груневеген — победитель 6 этапа Тур де Франс-2024

 

Дилан Груневеген — победитель 6 этапа Тур де Франс-2024

 

Дилан Груневеген — победитель 6 этапа Тур де Франс-2024

 

Дилан Груневеген — победитель 6 этапа Тур де Франс-2024

 

 

Дилан Груневеген: «Я очень счастлив. Потрясающе, что одержал эту победу красно-бело-синей майке (чемпиона Нидерландов). Я бы сказал, что картинка получилась красивой, но только финишировали настолько плотно, что не получилось отпраздновать победу на финишной черте! Вчера я немного разочаровал  сам себя, потому что команда великолепно отработала. Сегодня они снова идеально всё сделали.

 

На финальных километрах мы были спокойны. Я дождался нужного момента и спринтовал. Не знаю, как это получилось, но я был первым! Яспер Филипсен сегодня был сильным соперником, но в итоге мы его обошли. Для нас это очень важно. Я люблю такие чистые спринты. В этом году здесь много великих спринтеров, поэтому трудно выиграть. Конечно, ещё труднее побеждать здесь и потому, что это Тур, величайшая гонка на Земле. У команд Uno X и Alpecin Deceuninck потрясающие развозящие поезда. Почти у всех здесь сильные поезда. Я горжусь нашей командой!»

 

Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды Jayco AlUla: «Это 19-я победа, но думаю, что прошлые 18 мы бы обменяли ради этой. Ребята проявили терпение. Спринт был очень хаотичным. Но главное, что он приехал сюда свежим, что нашёл пространство, потому что он развивает отличную скорость. В этом году он поменял систему тренировок, немного сбавил обороты и сосредоточился на том, что является его сильной стороной - на скорости. Здесь тяжело победить, по этим трём неделям можно судить о многом в сезоне. Так рано одержать победу - это здорово».

 

 

 

Ход 6 этапа Тур де Франс-2024

 

За 154 км до финиша атаковал Йонас Абрахамсен (Uno X) за горным очком, которое разыгрывалось на вершине подъёма 4-й категории. За ним поехал Аксель Цингле (Cofidis). Через 20 км спокойной езды пелотон добрал дуэт беглецов.

 

Попытки создать эшелоны не застали врасплох Тадея Погачара

 

Дилан Груневеген — победитель 6 этапа Тур де Франс-2024

 

Дилан Груневеген — победитель 6 этапа Тур де Франс-2024

 

 

За 95 км пелотон растянулся, команда Lotto Dstny увеличила скорость в попытке создать эшелоны. Но обладатель жёлтой майки Тадей Погачар и его команда UAE Team Emirates, так же, как и другие команды генеральщиков, были внимательны. И через километр пелотон снова поехал спокойно.

За 81 км до финиша скорость в пелотоне увеличила команда Visma Lease a Bike, пелотон растянулся почти в одного.  Пелотон порвался. Тадей Погачар, Примож Роглич, команда INEOS находились в голове первой группы.

 

В это время у Марка Кэвендиша случился прокол.  За 79 км до финиша британский спринтер команды Astana Qazaqstan проигрывал пелотону 1:15. За 78,5 км до финиша вторая группа пелотона проигрывала первой 17 секунд.

 

К работе в голове первой группы, где было около 60 гонщиков, к Visma Lease a Bike подключились Red Bull Bora-hansgrohe, INEOS и EF Education EasyPost. Тадей Погачар остался в первой группе без помощников, а гонщики UAE Team Emirates и dsm-firmenich PostNL возглавили вторую группу пелотона. Разрыв  пелотона упустили и остались во второй группе в том числе Хуан Аюсо, Саймон Йейтс, Мадс Педерсен, Ричард Карапас,  Яспер Филипсен. Арно Демар, Фабио Якобсен.

 

За 73 км до финиша вторая группа проигрывала голове пелотона 20 секунд, а Марк Кэвендиш проигрывал около 50 секунд второй группе. За 71 км до финиша вторая группа пелотона закрыла просвет.

 

Этап завершился общим спринтом, в котором победителя определял фотофиниш.  Дилан Груневеген (Jayco AlUla) опередил Яспера Филипсена (Alpecin-Deceuninck) и Биньяма Гирмая (Intermarche Wanty). Однако, Филипсен вскоре был релегирован жюри за нарушение прямолинейности в спринте.

 

 

Падения и опасные моменты на 6-м этапе Тур де Франс-2024

 

Дилан Груневеген — победитель 6 этапа Тур де Франс-2024

Дилан Груневеген — победитель 6 этапа Тур де Франс-2024

Дилан Груневеген — победитель 6 этапа Тур де Франс-2024

 

 

Когда пелотон собрался за 71 км до финиша, гонщик Soudal Quick Step едва не столкнул Йонаса Вингегора, находившегося по правому краю дороги.

 

За 45 км до финиша упал обладатель гороховой майки Йонас Абрахамсен и его товарищи по команде Uno-X Тобиас Халланд Йоханнессен и Йоханнес Кулсет, гонщик Bahrain Victorious Фред Райт и Сильван Дилье (Alpecin Deceuninck). За 7 км до финиша упал спринтер команды EF Education EasyPost Марейн Ван ден Берг. Все гонщики вернулись в пелотон.

 

Результаты 6 этапа Тур де Франс-2024

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Jayco AlUla Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • shekn
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    shekn-Фото
    Цитата: maxxxx
    А где же ван Арт, Кюнг, Биссигер?
    Биссигер - для меня точно нет. Про Кюнга забыл ,каюсь . Конечно в тройку заехать может. С ВВА у меня все сложно - очень хочу , чтоб он сбежал из Висмы как можно скорее поэтому жду плохих результатов))
  • Astanaforever
    Стартовый протокол разделки 7 ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: motte
    Самые смелые пишут, что ремко в маечку оденется завтра и так до 3й недели.
    Как оденется, так и разденется.)))
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    старт-шоссе 82-Фото

    Для Джамбо момент истины. Если они до этого блефовали со степенью серьёзности травм Вингегорда, то завтра блефовать уже не получится, все карты на стол.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    Марк мог бы и сегодня попробовать , Астана рано начала тянуть и рано посыпалась.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (76)
    старт-шоссе 82-Фото
    Спасибо Александр, примите и мои тоже.
  • kwwk
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    kwwk-Фото

    Ремко, Погги (без передачи майки), Роглич. Далее из десятки Алмейда, Аюсо, Родригес, Винни.

    Из массовки поборется думаю лишь Кюнг, но без шансов на победу.

  • Karmatron
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    Karmatron-Фото

    Тоже погадаю. По генералам вангую примерно такой будет расклад:

    1. Ремко

    2. Йонас

    3. Тадей

    4. Примож

    5. Трехглавый змей UAE: Аюсо/Алмейда/Адам (может и удивить)

    6. Джи.

     

    Основной вопрос, хорошо ли загасился Ремко на прошедших двух этапах. Среди участвующих он, конечно, фаворит номер раз, т.к. в отличие от своих генеральных товарищей едет вообще любые разделки, а не только горные.

    Йонас если вкатился, даст коксу даже Поги.

    Тадей - ну это Тадей, в тройке, максимум в пятерке, если кто-то из записнЫх рездельщиков влезет.

    Примож - пока в лучшем случае видится как претендент на подиум, в разделке тоже.

    UAE - ну тут прям все раскатились, но пусть будет Алмейда, как-то ему я больше симпатизирую.

    Джи - ну, в десятку/пятнашку должен въехать на опыте.

     

    В этом выпуске ТдФ среди участников Джи - номер один по количеству пройденных этапов на ГТ на протяжении карьеры: если не ошибаюсь, завтра будет 247-й. 

     

    В честь такого этапа завтра тоже надо проехать в полную мощность
    есть у меня тоже этакая своеобразная традиция: в день разделки на ГТ вылезать и топить, сколько есть в ляжках)

  • MVDP
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    MVDP-Фото
    Биссигер уже давно нормальных разделок не ездил.
  • maxxxx
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    maxxxx-Фото
    На Джиро была горка на финише.. какая-никакая, но была
  • vladgol
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (17)
    vladgol-Фото
    После того, как Грюневеген чудом не убил Якобсена, воткнув того в бортик на первом этапе тура Польши2020, никакого уважения к нему не испытываю. А Якобсен даже после восстановления вовсе не так хорош, как прежде

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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