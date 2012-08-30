Дилан Груневеген продлил контракт с велокомандой Jayco AlUla

Дилан Груневеген продолжит выступать в команде Jayco AlUla до конца 2025 года

30-летний нидерландский спринтер Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) продлил контракт с велокомандой Jayco AlUla до конца 2025 года. Он пришёл в австралийскую команду в 2022 году и за два сезона одержал 13 побед, в том числе выиграл этап Тур де Франс-2022, а также принёс команде 14 мест на подиумах.

Photo (c) Jayco-AlUla Team

Брент Коупленд (Brent Copeland), генеральный менеджер команды Jayco AlUla: «Мы рады, что Дилан продолжит с нами выступать. Он один из наших лидеров, нам важно сохранять таких гонщиков, потому что мы продолжаем усиливаться во всех дисциплинах.

Все знают, что Дилан - один из самых быстрых гонщиков в мира. Мы приложим все силы, чтобы у него было всё необходимое для побед на самом высоком уровне. С тех пор, как Дилан начало у нас выступать, мы многому научились и выросли как команда. Мы полны решимости усилить мощность спринтерской группы, чтобы помочь Дилану. Уверены, что в течение следующих двух лет Дилан добьётся с нами ещё больших успехов».

Дилан Груневеген: «Я очень счастлив подписать новый контракт до конца 2025 года с командой Jayco-AlUla. С тех пор, как пришёл сюда, чувствую себя как дома. Считаю эту команду лучшей для моей карьеры, для того, чтобы побеждать в гонках.

Вместе мы уже одержали много побед за два прошлых сезона. Моя цель и цель команды - добиться большего. Победы на Тур де Франс - самая главная задача. Мы выполнили её в мой первый сезон в команде, в этом году были близко, что ещё больше мотивирует меня на следующие два года».