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Дилан Груневеген продлил контракт с велокомандой Jayco AlUla

Дилан Груневеген продолжит выступать в команде Jayco AlUla до конца 2025 года

 

 

 

30-летний нидерландский спринтер Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) продлил контракт с велокомандой Jayco AlUla до конца 2025 года. Он пришёл в австралийскую команду в 2022 году и за два сезона одержал 13 побед, в том числе выиграл этап Тур де Франс-2022, а также принёс команде 14 мест на подиумах.

Photo (c) Jayco-AlUla Team

 

Брент Коупленд (Brent Copeland), генеральный менеджер команды Jayco AlUla: «Мы рады, что Дилан продолжит с нами выступать. Он один из наших лидеров, нам важно сохранять таких гонщиков, потому что мы продолжаем усиливаться во всех дисциплинах.

 

Все знают, что Дилан - один из самых быстрых гонщиков в мира. Мы приложим все силы, чтобы у него было всё необходимое для побед на самом высоком уровне. С тех пор, как Дилан начало у нас выступать, мы многому научились и выросли как команда. Мы полны решимости усилить мощность спринтерской группы, чтобы помочь Дилану. Уверены, что в течение следующих двух лет Дилан добьётся с нами ещё больших успехов».

 

Дилан Груневеген: «Я очень счастлив подписать новый контракт до конца 2025 года с командой Jayco-AlUla. С тех пор, как пришёл сюда, чувствую себя как дома. Считаю эту команду лучшей для моей карьеры, для того, чтобы побеждать в гонках.

 

Вместе мы уже одержали много побед за два прошлых сезона. Моя цель и цель команды - добиться большего. Победы на Тур де Франс - самая главная задача. Мы выполнили её в мой первый сезон в команде, в этом году были близко, что ещё больше мотивирует меня на следующие два года».

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Jayco AlUla

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  1. василий

    Сегодня, 13:41 | Регистрация: 15.09.2019

    Теперь пришел Юэн и не факт что Гуневеген поедет тур

  2. RVL

    Сегодня, 17:11 | Регистрация: 30.08.2012

    Спринтерский кулак готовят

  3. Имя: Олег

    Karmatron

    Сегодня, 17:50 | Регистрация: 6.06.2019

    Где-то в Казахстане от этой и одной из предыдущих новостей загрустил один британский спринтер.

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Комментарии

  • Karmatron
    Дилан Груневеген продлил контр ... (3)
    Karmatron-Фото

    Где-то в Казахстане от этой и одной из предыдущих новостей загрустил один британский спринтер.

  • RVL
    Дилан Груневеген продлил контр ... (3)
    RVL-Фото

    Спринтерский кулак готовят

  • Camel
    Элиа Вивиани — победитель 1 эт ... (1)
    Camel-Фото

    Уважаемый мною Вивиани слишком высоко поднял глаза и не видит под собой земли из-за одной, долгожданной победы. 

    буду счастлив в Париже следующим летом
    когда вся команда сможет на меня работать

    Во-первых, счастливыми в Париже хотят быть как миниму с десяток спринтеров, но никто из них не бухтит об этом; во-вторых, работают НА ТЕБЯ только те, кому ты платишь лично, так что берегись подвоха.

  • nightbuster33
    Тур Гуанси-2023. Этап 1 (6)
    nightbuster33-Фото

    Правильно, а все остальные участвуют там, где большая конкуренция.Очки, получаемые участниками в азиатских гонках приблизительно одинаковы.Так ,зачем ехать за тридевять земель, при ограниченном финансировании,когда эти очки можно завоевать на границе Европы и Азии.

  • nightbuster33
    Тур Гуанси-2023. Этап 1 (6)
    nightbuster33-Фото
    Этот "списанный летчик" работает на 2 фронта:шоссе и трек и весьма успешно. Всем бы такого пилота.
  • nightbuster33
    Тур Гуанси-2023. Этап 1 (6)
    nightbuster33-Фото
    Эта гонка "единственная" в Азии,поэтому и не участвуют.
  • василий
    Тур Гуанси-2023. Этап 1 (6)
    василий-Фото

    Чемпионы Азии едут Турцию там меньше конкуренция

  • василий
    Дилан Груневеген продлил контр ... (3)
    василий-Фото

    Теперь пришел Юэн и не факт что Гуневеген поедет тур

  • василий
    Тур Турции-2023. Этап 3 (12)
    василий-Фото

    Квики хорошо хоть остались как команда

  • Olstep
    Тур Гуанси-2023. Этап 1 (6)
    Olstep-Фото
    Как этот списанный летчик Вивиани смог обогнать таких монстров?

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