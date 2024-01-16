Дилан Груневеген одержал первую победу в сезоне 2024 года

Дилан Груневеген — победитель испанской велогонки “Gran Premi València”-2024

Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) начал сезон 2024 года с победы в велогонке европейского календаря, гонке категории 1.1. Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València. 30-летний нидерландский гонщик команды Jayco-AlUla опередил в спринте Бриана Кокара (Cofidis) и Тима Торна Тойтенберга (Lidl - Trek Future Racing).

Отрыв дня из 16 гонщиков уехал на холмистой части 200-км дистанции, но последние из беглецов были нейтрализованы за 12 км до финиша. Лука Мезгец и Эльмар Рейндерс развезли Дилана Груневенега на финальных километрах, после чего он спринтовал к своей 70-й в карьере победе.

Дилан Груневеген: «Финал получился немного нервным, но мы действовали по отличному плану. Наверное, финал не был самым сложным, самая тяжёлая часть была в начале гонки, когда команда слаженно отработала и вернула меня на позицию в группе. Потом мы догнали отрыв из 16 гонщиков. В этом отрыве от нашей команды был Феликс, что нам было выгодно. В финале я оказался немного позади, но это так оказалось даже лучше, я смог использовать слипстрим других спринтеров и смог отфинишировать. Приятно, что смог отплатить команде за работу».