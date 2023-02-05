Дилан Груневеген — победитель 1 этапа Тура Саудовской Аравии-2023

Дилан Груневеген одержал победу в первый гоночный день своего сезона

Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) начал свой велосезон с победы, выиграв в первый день в гонке – на 1-м этапе Тура Саудовской Аравии-2023. 29-летний нидерландский велогонщик команды Jayco AlUla обошёл в спринте 25-летнего сербского гонщика команды Bahrain Victorious Душана Райовича (Dušan Rajović) и 29-летнего немецкого гонщика команды Cofidis Макса Валшайда (Max Walscheid).

Photo © Saudi Tour /Pauline Ballet/Photo © Saudi Tour /Charly Lopez

180-километровый этап, полностью плоский, осложняли боковые ветра. Но они не помешали пелотону за 13 км до финиша нейтрализовать отрыв дня, набиравший 6 минут преимущества. Команда Jayco AlUla контролировала ситуацию, а в финале Лука Мезгец и Зденек Штыбар вывезли Дилана Груневегена, помогли ему избежать падений и начать спринт.

Лука Мезгец был последним развозящим, Дилан Груневеген до последнего километра берёг силы, чтобы в итоге выдать мощный спринт и принести команде вторую победу в сезоне (прим. VeloLIVE – счёт побед для команды Jayco AlUla открыл в Австралии на Туре Даун Андер-2023 Саймон Йейтс).

Дилан Груневеген: «На этом напряжённом этапе мы проделали огромную работу, нам помогала только команда DSM, а отрыв был очень силён. В неудачный момент за 20 км у меня случился прокол, а у отрыва в запасе оставались две минуты. Но вся команда отлично сработала, мы были очень мотивированы.

В итоге впереди мы остались втроём, выжидали правильный момент, а потом поехали. Очень рады, что взяли первую победу с нашим спринтерским поездом. Каждый в хорошей форме, но в гонке всё иначе. Нам было важно проявить себя, в майках AlUla, чтобы спонсор мог нами гордиться. Победа на первом этапе – хорошее начало».

Душан Райович: «Последний километр ехали очень нервно, многие гонщики боролись за позицию впереди. Мы потеряли Джонни (Джонатана Милана), потому что кто-то ударил его колесо. В конце концов, второе место – совсем не плохо для начала сезона. Думаю, я мог бы выступить лучше, потому что команда вывезла меня на хорошую позицию, я выезжал сзади, но оказался заперт. Второе место – это неплохо, мы продолжим бороться на следующих этапах».