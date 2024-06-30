Роман Барде: “Я ехал так, будто это не Тур де Франс” 

Роман Барде, Франк ван ден Брук, Йонас Абрахамсен, Ваут ван Арт о 1-м этапе Тур де Франс-2024

Велокоманда dsm-firmenich PostNL отпраздновала двойной успех на 1-м этапе Тур де Франс-2024. Роман Барде (Romain Bardet), который стартовал на французском Гранд-туре в 11-й и в последний раз в карьере, выиграл 1-й этап, открывающий 111-й выпуск Тур де Франс. В общей сложности за свою карьеру Роман Барде проехал 196 этапов Тура, на двадцати из них финишировал в топ-3. И, наконец, впервые, в 33 года 232 дня он надел жёлтую майку лидера.

В последний раз Роман Барде праздновал победу …. 800 дней назад, когда выиграл общий зачёт Тура Альп в 2022 году. А команда dsm в последний раз завоёвывала жёлтую майку в 2014 году благодаря Марселю Киттелю (тогда команда называлась Giant-Shimano).

А его молодой товарищ по команде, 23-летний Франк ван ден Брук финишировал вторым и возглавил сразу две классификации - очковую и классификацию лучшего молодого гонщика, а также получил приз как самый атакующий гонщик этапа.

Команда dsm-firmenich PostNL поставила целью отправить в отрыв дня своего представителя. Франк ван ден Брук выполнил задачу на первом в своей жизни Тур де Франс. Когда пелотон начал сокращать преимущество, заработанное отрывом, за 50 км до финиша Роман Барде атаковал и переложился к товарищу по команде. Слаженный дуэт dsm-firmenich PostNL сбросил оставшихся участников отрыва дня.

На финальном подъёме дня Сан-Марино у дуэта команды dsm-firmenich PostNL была 1 минута 40 секунд преимущества. Согласно данным трекеров NTT, на спуске с этого подъёма их максимальная скорость составила 79,8 км/ч, а на финальных 30 километрах они удерживали скорость 53 км/ч. Этого едва хватило, чтобы сохранить 5 секунд преимущества на финишной прямой.

Просеявшемуся пелотону осталось разыграть третье место, которое занял Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike), опередивший в спринте Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

28-летний гонщик команды Uno-X Mobility Йонас Абрахамсен (Jonas Abrahamsen), набравший 13 горных очков, стал первым в истории Тур де Франс норвежцем, возглавившим горную классификацию. По данным трекеров NTT на семи категорийных подъёмах дня его средняя скорость составляла 23 км/ч. В прошлом году он тоже боролся за гороховую майку на Тур де Франс, первым преодолел подъём на 1-м этапе.

Роман Барде: «Не могу подобрать слов. Даже не мечтал добиться подобного. Сегодня мы просто вели свою гонку и слаженно работали всей командой. То, как сегодня выступали Франк, Оскар и другие ребята, заслуживает уважения. Мы просто хотели ехать так, будто завтра гонки уже нет. Последние 40 км у нас получилась парная гонка. Франк очень воодушевился, когда я переложиля к нему. Мы просто дали полный газ до финиша.

Много общались во время этапа, но в финале нам уже нечего было говорить друг другу, потому что мы знали, что нам просто надо изо всех сил выкладываться, чтобы доехать до финиша. Франк - настоящий джентльмен, половина этой жёлтой майки принадлежит ему. Он достоин самых лучших комплиментов в мире.

В велоспорте ещё бывают неожиданные повороты, что вдохновляет. Я приехал на этот Тур де Франс с новым настроем, не таким, как в прошлые годы. Когда атаковал, действовал по интуиции. Я видел, что многим гонщиком тяжело, понимал, что могу рассчитывать на Франка.

Почувствовал, что вот он, тот момент, когда я могу переложиться. Самое худшее, что могло случиться, я бы потерял 20 минут, если бы атака не получилась. Но я всё равно больше не борюсь за генеральную классификацию. Последние километры были безумными. Мы ехали при встречном ветре. Никогда не позволял себе мечтать о таком сценарии. Но Франк - блестящий гонщик, ни с кем другим у меня бы не получилось так сработаться. Он заслужил эту победу так же, как я.

А надеть жёлтую майку хотя бы на один день я мечтал всю карьеру. Мне всегда немного не хватало. Но, наконец, мечта сбылась, потому что я по-другому повёл гонку. Теперь, наконец, смог показать настоящего себя. Я ехал так, будто эта гонке не Тур де Франс».

Франк ван ден Брук: «У меня нет слов, насколько это потрясающе. Мы планировали так провести этап, и первый уик-энд. С самого начала наша команда ехала сильно. Я отобрался в отрыв. Потом Роман переложился, и я смог ему помочь. Он задавал скорость на последнем подъёме и подождал меня, потому что я шёл на пределе. Потом я смог провести несколько смен на равнине, но встречный ветер очень сильно нам осложнял задачу. Последняя прямая казалась бесконечной.

Я видел пелотон, потом просто наклонил голову и выжал всё, что осталось в ногах. Мы выкладывались до самого финиша. У меня даже были судороги на последних пяти километрах. Полностью осознаю, что сегодня случилось, наверное, только через несколько часов.

Когда ехали нейтральные километры, атмосфера гонки меня просто потрясла. Но когда стартовали, чувствовал себя как на обычной гонке. Когда отбираешься в отрыв, только одна мысль — удержаться как можно дольше.

Должен признаться, что когда проиграл первые несколько спринтов в борьбе за горные очки, немного разозлился на себя. Но подумал, что надо продолжать и побороться за звание самого атакующего гонщика. Когда Роман переложился, план изменился, и всё получилось».

Йонас Абрахамсен: «Этим утром наша команда планировала уехать в отрыв, предпочтительнее с Оддом Кристианом Эйкингом. Он много раз пробовал уехать, но не смог, и тогда я решил переложиться. Было тяжело догнать отрыв, я очень устал. К счастью, вскоре после того, как влился в отрыв дня, почувствовал себя лучше. С ума сойти. Два года назад я весил 58-60 кг и был горяком. Сейчас вешу 80 кг, но подъёмы прохожу лучше, чем когда был легче. Такую трансформацию провёл с помощью команды. Очень доволен результатом, потому что с каждым годом чувствую себя сильнее. Я повысил мощность, что было ключевым во время борьбы за очки в спринтах. Завтра тяжёлый этап, но, может быть, у меня получится уехать в отрыв, чтобы заработать очков и удержать гороховую майку, чтобы она осталась у нас ещё на несколько дней. Я очень счастлив, что смогу надеть майку лидера классификации на Тур де Франс».

Ваут ван Арт: «Не ожидал. Очень доволен результатом на этапе. Не мог быть уверен, что выступлю на таком уровне. Чувствовал себя хорошо. Когда многим гонщикам стало тяжело, я всё ещё оставался свежим. После финального подъёма мы решили приложить все силы в борьбе за этап. Другие команды тоже включились в работу, но два лидера гонки оказались вне досягаемости. Снимаю перед ними шляпу».